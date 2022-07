Por qué el juicio por violación contra el actor Danny Masterson se convirtió en un dolor de cabeza para la Cienciología

Las denuncias contra el productor cinematográfico Harvey Wenstein desencadenó un alud de acusaciones mediáticas y judiciales contra otros hombres importantes de la industria del espectáculo estadounidense. Danny Masterson, el actor conocido popularmente por su trabajo en la serie That ‘70s Show, fue uno de ellos. En 2019, tres mujeres aseguraron que fueron agredidas sexualmente por él y apuntaron, también, contra la Iglesia de la Cienciología por encubrimiento y hostigamiento.

A fines de mayo de este año, luego de cuatro días de audiencias preliminares, en el que las tres presuntas víctimas brindaron testimonio, la justicia concluyó que hay pruebas determinantes para que la causa sea elevada a juicio. En caso de ser encontrado culpable por los tres delitos, el intérprete -que actualmente se encuentra en libertad bajo fianza- puede llegar a recibir una sentencia a 45 años en prisión. Pero, además del juicio contra Materson, las tres víctimas iniciaron una demanda penal contra la Iglesia de la Cienciología, entidad de la que el actor forma parte y a la que ellas pertenecían en el momento en el que los hechos denunciados fueron cometidos.

Chrissie Carnell Bixler es una de las denunciantes. Ingresó a la Iglesia de la Cienciología cuando aún era una adolescente. Corría 1997 y su pareja de ese entonces, Masterson, fue quien la convenció para que se acercara al misterioso culto religioso que también profesan, entre otros, Tom Cruise, John Travolta, Elizabeth Moss, Kirstie Alley y Giovani Ribisi. Según una crónica publicada por Rolling Stone, antes de llegar, “el actor la preparó para la visita al decirle que debía firmar todos los documentos que le fuesen puestos en frente. De no ser así, podría ser considerada como una enemiga y sería excluida por sus familiares y amigos pertenecientes a la organización”.

“ Allí, Carnell Bixler emprendería una cruzada de casi 25 años con la iglesia que está directamente ligada con sus denuncias de violación sobre Masterson que, de acuerdo con ella, abusó sexualmente de ella en dos ocasiones cuando eran pareja. Poco después de los hechos, terminó la relación y dejó de asistir a la iglesia en 2012, pero cuando presentó la denuncia ante la Policía en 2016, asegura que algunos funcionarios de la iglesia comenzaron a acosarla como forma de represalia ”, consigna la edición española de la revista.

Otras dos mujeres anónimas y una cuarta llamada Marie Bobette Riales iniciaron la demanda legal contra Masterson y la iglesia, denunciando haber sido vigilados en sus propios hogares por miembros de aquel credo. También, que hackearon sus teléfonos celulares, sus cuentas de correo electrónico y sus tarjetas de crédito, que atentaron contra ellas mientras conducían y les enviaron mensajes amenazantes. Carnell Bixler y su actual esposo, el músico Cedric Bixler-Zavala aseguran, incluso, que miembros del culto están detrás del asesinato de su mascota.

En un primer momento, la demanda civil contra la organización fue desestimada por el juez Steven J. Kleifield, alegando que tres de las víctimas habían firmado un pacto de arbitraje con la Iglesia de Cienciología, renunciando a sus derechos de demandarla. El magistrado “recomendó”, entonces, que presentaran sus alegatos ante un tribunal eclesiástico compuesto por “tres cienciólogos de buena posición”. En mayo de 2021, la Corte de Apelaciones de California decidió que la decisión del juez debía ser revisada, porque las mujeres no pueden estar obligadas a un acuerdo de arbitraje con miembros de una institución religiosa de la que ya no forman parte .

En un nuevo intento por desmarcarse de las denuncias y de demostrar su poderío, este martes, la Iglesia de la Cienciología pidió a la Corte Suprema de California que haga cumplir el acuerdo de arbitraje, al que hizo referencia el juez Kleifield, y que anule el fallo de la Corte de Apelaciones porque, según la institución, “viola los derechos de la iglesia bajo la Primera Enmienda y equivale a discriminación religiosa”.

Entre esos papeles que Carnell Bixler y las demás demandantes firmaron ni bien ingresaron al “culto de los ricos y famosos”, figuraba un documento que establece que todos los reclamos que realicen contra la iglesia, a perpetuidad, debían resolverse -justamente- mediante un proceso de arbitraje interno. “La noción de que la Primera Enmienda faculta al estado para regular el pacto entre una iglesia y su congregación no podría ser más errónea o peligrosa”, argumentó la iglesia, según informó Variety. “ Las organizaciones religiosas necesitan que este Tribunal elimine cualquier duda de que sus contratos, incluidos sus acuerdos para arbitrar disputas ante un foro religioso, no pueden ser anulados por el supuesto cambio de opinión de una de las partes ”, agregó.

Según indicó la abogada de las víctimas, Marci Hamilton, la maniobra de la Iglesia de la Cienciología es abrir el paraguas para evitar una catarata interminable de denuncias. “Están tratando de anular una decisión de una Corte Suprema estatal que todavía no se ha publicado y, por lo tanto, no tiene precedentes. Esta es una postura procesal que la Corte nunca tomaría. No tienen nada que revisar”, expresó.

Las denuncias

Los hechos denunciados habrían ocurrido entre los años 2001 y 2003. Carnell Bixler acusó a Masterson de haber abusado de ella por primera vez cuando dormía y asegura que, durante el segundo abuso, estaba inconsciente debido a que el actor la había drogado sin su consentimiento.

La mujer afirmó que cuando intentó dar cuenta de lo sucedido a uno de los funcionarios del culto religioso, la respuesta que recibió fue que “seguramente algo había hecho” para “merecer” lo que le sucedió. También relató que ese mismo funcionario le recordó que las reglas de la organización establecen que denunciar a un miembro del credo ante las autoridades es considerado un delito grave .

Otra de las mujeres aseguró que el actor le convidó una bebida que la hizo perder sus fuerzas hasta sentirse “como una muñeca de trapo”, y que fue en ese momento en el que la violó.