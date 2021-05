Por qué Julieta Nair Calvo le manda fotos desnuda a Jimena Barón

Julieta Nair Calvo será la encargada de abrir la pista el próximo martes 18, cuando debute Showmatch La Academia, y Marcelo Tinelli regrese a la pantalla de eltrece. Pícara, en Hay que ver (elnueve), la actriz contó que tiene buena relación con todos los jurados pero en especial con Jimena Barón, “porque la conozco desde la época de Casi ángeles, aunque hacía años que no nos veíamos. No somos amigas de ir a tomar café pero sí tenemos buena onda”, reveló.

“¿Es verdad que con Jimena se mandan fotos desnudas por WhatsApp?”, preguntaron en el programa. “Fue una broma que hice en Instagram. Fue un chascarrillo porque me preguntaron si me llevaba bien con Jime y yo mandé una captura del último chat; le había mandado una foto que me mostraba cansada, después del ensayo y entrando a la ducha. Pero no, no nos mandamos fotos desnudas”, aclaró.

La actriz, que durante muchos años trabajó en programas infantiles de Disney, contó que disfrutó de ese momento pero hizo una salvedad. “Me gusta moverme y quise probar otras cosas pero fueron cuatro años de mucho aprendizaje. Amo a los niños y todavía hoy se acercan y me piden fotos, me saludan. Son hermosos. Pero me gustan los desafíos y decidí seguir otro camino en la actuación”, expresó.

Ahora, en esta nueva etapa, Nair Calvo contó cómo se imagina que será su actuación en La Academia: “Si me pierdo en la coreo, le echo la culpa al bailarín. Y si me ponen una mala nota, quizá me enoje. No sé cómo voy a reaccionar”, dijo entre risas.

