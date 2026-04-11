Chechu Bonelli habló del final de su relación con Facundo Pieres y fue contundente: “Ya está”

En julio de 2025, Cecilia “Chechu” Bonelli y Darío Cvitanich le pusieron fin a una relación de 14 años y tres hijas en común. Tras la separación, él comenzó una relación con la modelo Ivana Figueras y, aunque tuvieron algunas idas y vueltas, ahora están juntos y enamorados. Por su parte, la modelo tuvo un romance con el polista Facundo Pieres, pero, en marzo, tres meses después de blanquear, se separaron. Ahora, ella habló del vínculo que tuvieron y reveló cómo quedaron las cosas.

“Hace rato que estoy bien”, dijo Bonelli en diálogo con Sálvese quien pueda (América TV). Al ser consultada por quién tomó la decisión, dijo que fue algo en conjunto. No obstante, pensó que la pregunta estaba referida a su separación de Cvitanich, pero la cronista le aclaró que era de Pieres.

Bonelli comenzó un romance con Pieres a fines de 2025, luego de separarse de su marido Darío Cvitanich (Foto: Instagram @chechubonelli / @facundopieres)

Sin embargo, su discurso fue el mismo. “Bien, pero ya está, no tengo más nada que decir”, expresó, sin ánimos de entrar en detalles. En cuanto a si seguían en contacto, se limitó a decir que todo era “amor, alegría y felicidad”.

Tras la separación, trascendió que Pieres habría retomado el contacto con su exnovia Zaira Nara. “Ni idea. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, lo que le haga feliz. Está todo bien”, comentó Bonelli respecto a esto. A su vez, aseguró que si eso sucediera no le molestaría y aclaró que no se comunicó ni con ella ni tampoco con Paula Chaves, quien también fue novia del polista en el pasado. “Está todo bárbaro”, arremetió Bonelli antes de cerrar la puerta de su auto.

Tras su separación de Bonelli, a Pieres lo volvieron a vincular con Zaira Nara, su exnovia Archivo

Según reveló Yanina Latorre semanas atrás, Pieres le confirmó la separación y le dijo que fue “por diferencias de agenda”. Pero, aparentemente, también habría estado involucrada Zaira Nara: “Él habría recibido un mensaje de Zaira y eso paralizó su corazón porque él no se olvidó de ella, no la suelta”. Tras este contacto, comentó que los ex se volvieron a seguir en Instagram y que hasta habrían coincidido en Punta del Este, donde ambos tienen propiedades. “Él quedó pasmado y ahí la dejó a la otra”, sostuvo la conductora.