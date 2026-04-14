Paula Chaves se refirió a las versiones de que Zaira Nara dejó de ser la madrina de su hija y fue tajante
Las conductoras supieron ser tan amigas que hasta se convirtieron en familia; sin embargo, el final de su amistad las llevó a tomar distancia en varios aspectos de sus vidas
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Cada vez es más evidente que las posibilidades de reconciliación entre Paula Chaves y Zaira Nara son prácticamente nulas. Aunque la primera se ocupa de afirmar y reafirmar que entre ellas está “todo bien” y que aclararon las cosas “en privado”, una reciente revelación que hizo dio cuenta de que no hay ningún tipo de interés en recomponer la relación: confirmó que su examiga dejó de ser la madrina de su hija menor.
La semana pasada las modelos fueron invitadas al mismo evento, pero antes de coincidir en el mismo espacio, hablaron con la prensa. “Nos encontramos en muchos eventos, está todo bien. Nos saludamos, siempre, obvio”, aseguró Paula Chaves en diálogo con Puro Show (eltrece) y remarcó que “el rencor no tiene que ver con el reencuentro”.
Asimismo, confirmó la información que dio Ángel de Brito en LAM (América TV): que Zaira Nara dejó de ser la madrina de Filipa, su hija menor con Pedro Alfonso, nacida el 4 de julio de 2020. “Una de mis hijas era su ahijada. No tenemos vínculo hace muchos años, ya está. Pasa en la vida con muchas personas, incluso amigas mías, que dicen que no vieron más a su padrino o a su madrina y está todo bien”, remarcó Chaves y dejó en claro que esta decisión data de “hace muchos años”.
En este sentido, le preguntaron si su hija tenía una nueva madrina, y aunque evitó confirmarlo, su expresión dio cuenta de que ya habría elegido a otra persona para ocupar el lugar de Nara: “Lo dejamos todo en lo privado. Está todo más que bien”.
Por otro lado, en cuanto al final de su amistad con la modelo, reflexionó: “Yo creo que pasó mucho tiempo y ya está. Hablamos lo que teníamos que hablar y todo en lo privado”. En este sentido, le preguntaron por su decisión de exponer públicamente una conversación privada que mantuvo con su examiga. Aseguró que no estaba arrepentida y, aunque admitió que en situaciones puede enojarse y actuar de forma impulsiva, este no fue el caso: “No expuse nada de otra persona, sino que eran chats míos”.
Lo que generó un quiebre en la amistad de las modelos fue la relación de Nara con Facundo Pieres. ¿El motivo? El polista fue pareja de Paula Chaves entre 2008 y 2010 y a ella no le habría simpatizado para nada que una de sus mejores amigas saliera con su ex. Aunque el nuevo noviazgo que empezó a fines de 2023 llegó a su fin, el vínculo entre ellas no se recompuso.
A mediados de marzo de 2026, en una entrevista con Puro Show, Nara dio a entender que tuvo el “visto malo” de Chaves cuando empezó a salir con Pieres. Este comentario colmó la paciencia de Paula, quien decidió publicar la captura de una conversación de WhatsApp entre ellas.
En el mensaje del 26 de septiembre le pidió tanto por ella como por Pedro Alfonso que dejara de mencionarlos públicamente: “(...) Nadie me había nombrado en esto, en ningún lado, y me mandan tu recorte de que fuiste vos la que me nombraste. Por favor, por la linda relación que tuvimos y el cariño, no me metas más en el medio”. Nara le respondió con un audio de 2:10 minutos. Aunque no se pudo saber qué le dijo con precisión, de la desgrabación de la aplicación se pudo leer: “Hola, Pau, ¿cómo andás? Por acá todo bien. Bueno, primero, gracias por mandarme un mensaje. Me parece que está bueno y desactiva un montón y no sé qué…”.
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