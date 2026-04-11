La determinante decisión que habría tomado Paula Chaves para cortar definitivamente su vínculo con Zaira Nara

Lo que parecía ser una de las amistades más sólidas del mundo del espectáculo terminó convirtiéndose en un enfrentamiento mediático con entredichos públicos, pases de factura y hasta exposiciones de conversaciones de WhatsApp. Paula Chaves y Zaira Nara supieron ser mejores amigas. Compartían juntas el trabajo y la vida familiar y eran tan unidas que la primera eligió a la segunda como la madrina de su hija menor. Sin embargo, desde hace dos años están peleadas y una reciente revelación dio cuenta de que las posibilidades de una reconciliación serían prácticamente nulas.

En abril de 2020, Paula Chaves eligió a Zaira Nara como madrina de su hija Filipa, nacida el 4 de julio de aquel año. “Pasamos miles de momentos juntas, la mayoría hermosos; como lo fue enterarte de que estabas embarazada de Filipa en mi casa. Pero también algunos muy duros, y ahí también el destino hizo que los vivamos juntas”, expresó la hermana de Wanda Nara en aquel momento. “Además de todas nuestras anécdotas, hoy ya somos familia. ¡Obvio que sí, bebita! ¡Recontra sí!”, sostuvo, para dar cuenta de que estaba extremadamente feliz con la propuesta. Incluso publicó en sus redes el video que su amiga preparó para sorprenderla.

Paula Chaves eligió a Zaira Nara como madrina de su hija Filipa instagram @chavespauok

Sin embargo, cuatro años después el vínculo se fracturó. El punto de quiebre fue la relación de Nara con el polista Facundo Pieres, quien fue pareja de su amiga. Si bien el fin de su amistad era algo públicamente conocido, en las últimas horas trascendió que Paula Chaves habría tomado una determinante decisión para cortar todo tipo de lazos entre ellas.

“Le acaban de retirar el madrinazgo a Zaira”, sostuvo Ángel de Brito en la emisión del 10 de abril de LAM (América TV). A partir de esto, la cronista Julieta Roque agregó: “Zaira confirmó que no es más madrina de la hija de Paula Chaves”. Asimismo, mencionó que ambas coincidieron en un evento y se ignoraron completamente: “No se saludaron, se odian. De un amor de amistad a un odio tremendo”.

Según LAM, Zaura Nara confirmó que dejó de ser la madrina de Filipa, la hija menor de Paula Chaves Instagram

Si bien no está cuándo Chaves tomó la decisión, ni cómo se lo comunicó a Nara, según revelaron en el programa, el reciente enfrentamiento que tuvieron pudo haber sido un detonante. A principios de marzo, Zaira Nara dijo que aprobaba el romance entre su ex Facundo Pieres y Cecilia “Chechu” Bonelli, quienes, cabe remarcar, ya no están juntos. No obstante, admitió que en su caso no recibió la misma respuesta de Chaves. “Conmigo [dio] el visto malo. No, mentira. Pasó tanto tiempo de todo que, la verdad, me parece que ya es como anecdótico”, comentó entre risas en diálogo con Puro Show (eltrece).

El palito de Zaira Nara a Paula Chaves

La exconductora de Bake Off estalló de furia. “Por Dios, ¡basta! ¡Dejen de nombrarme! ¡Y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento! Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez, hace unos meses, le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con las notas“, escribió en X a modo de respuesta a una publicación que hizo Ciudad Magazine sobre los dichos de Nara. “Entiendo que es más fácil creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno hacen que una amistad se termine”, arremetió.

Pero eso no fue todo. Para ponerle fin a las idas y vueltas, Chaves hizo algo inusual: publicó una captura de WhatsApp de una conversación que mantuvo con Nara el 26 de septiembre. En el mensaje le pidió tanto por ella como por Pedro Alfonso, que dejara de mencionarlos públicamente: “(...) Nadie me había nombrado en esto, en ningún lado, y me mandan tu recorte de que fuiste vos la que me nombraste. Por favor, por la linda relación que tuvimos y el cariño, no me metas más en el medio”. Nara le respondió con un audio de 2:10 minutos. Aunque no se pudo saber qué le dijo con precisión, de la desgrabación de la aplicación se pudo leer: “Hola, Pau, ¿cómo andás? Por acá todo bien. Bueno, primero, gracias por mandarme un mensaje. Me parece que está bueno y desactiva un montón y no sé qué…”.

Paula Chaves expuso una conversación por WhatsApp con Zaira Nara (Foto: X)

“No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad basta. Estoy harta de que me pregunten hace años por lo mismo. No me fumo más la carcajadita de si yo di el visto bueno o malo con una persona con la que salí hace más de 20 años y no fue nada para mí. ¡Una amistad se termina por tener propósitos de vida e intereses diferentes!”, arremetió Chaves furiosa.