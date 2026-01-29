Premios Carlos 2026: quiénes son los nominados a la gran noche del teatro

El próximo lunes 2 de febrero se celebrará una nueva edición de los premios Carlos, el tradicional reconocimiento a los mejores espectáculos teatrales de la temporada. La ceremonia tendrá lugar en el Hotel Eleton de Villa Carlos Paz y reunirá a las principales figuras que pasaron por los escenarios de la ciudad.

El listado de nominados fue presentado en el Palacio Municipal en un acto encabezado por autoridades locales y representantes del sector teatral. Como cada año, los galardones distinguen a las obras, elencos y artistas más destacados del verano.

Entre las producciones más nominadas de esta edición se encuentra la obra Soy mestiza, dirigida por Ángel Carabajal. También piezas como Trum Malambo, Corto-circuito y Ni media palabra, que acumulan varias nominaciones.

En la categoría a Mejor actor figuran los artistas Nicolás Cabré, Julián Pucheta, Fabio Aste, Alejandro Müller, Pedro Alfonso y Pablo Alarcón mientras que en el rubro femenino se destaca el trabajo de intérpretes como Silvia Kutika, Nazarena Vélez, Stefani Curró, Betina Capetillo y Claribel Medina.

Además de los premios por rubro, durante la ceremonia se entregarán los Carlos a la trayectoria, el Carlos de Plata, el Carlos Consagración, el de Oro y el de la Gente, distinción en la que el público elige cuál considera la Mejor obra de la temporada.

La lista completa de nominados

Mejor actor

Julián Pucheta - Sueño de una noche de rock

Fabio Aste - El cuarto de Verónica

Pablo Alarcón - Es complicado

Nicolás Cabré - Ni media palabra

Pedro Alfonso - Corto-Circuito

Alejandro Müller - Felices los 4

Mejor actriz

Silvia Kutika - El cuarto de Verónica

Betina Capetillo - Felices los 4

Claribel Medina - Es complicado

Nazarena Vélez - Suspendan la boda, la magia continúa

Stefani Curró - Filomena Marturano

Mejor producción

Verónica Vaira - Pardo Producciones

Galaxias Creativas

Ángel Carabajal, Punt Vermell - Letona Producciones

Pardo Producciones

Mejor dirección de espectáculo

Chacho Garabal - Sueño de una noche de rock

Ángel Carabajal - Soy mestiza

Facundo Lencina - Trum Malambo

Willy Magia y Mago Matus - Épico legendario

Mejor dirección teatral

Diego Ramos - Corto-Circuito

Adrián Lazare - El cuarto de Verónica

Ernesto Medela - Es complicado

Nicolás Cabré y Rocío Pardo - Ni media palabra

Eva Halac - Suspendan la boda, la magia continúa

Mejor comedia

Felices los 4

Suspendan la boda, la magia continúa

Corto-Circuito

Ni media palabra

Mejor comedia dramática

Es complicado

Rotos de amor

Filomena Maturano

Mejor espectáculo humorístico

Florigonal

Pirulo en el aire

Circo marisko, monoargentum

Caos de risa

Choriando al futuro

Mejor show musical

Noche del cuarteto

Soy mestiza

Nancy Anka, íntimo

Un cacho de mi vida

El elenco de Corto-Circuito en Villa Carlos Paz

Mejor actor de reparto

Mariano Martínez - Ni media palabra

Adrián Lazare - El cuarto de Verónica

Sebastián Almada - Corto-Circuito

Bicho Gómez - Ni media palabra

Roly Serrano - Suspendan la boda, la magia continúa

Héctor Pazos - Felices los 4

Mejor actriz de reparto

Viviana Saccone - Corto-Circuito

Tania Marioni - El cuarto de Verónica

Elisa Anchino - Filomena Marturano

Mejor humorista

Fernando Pailos - Caos de risa

Carla Dogliani - Caos de risa

Gladys Florimonte - Florigonal

Sergio Gonal - Florigonal

Cacho Buenaventura - Qué cacho de show

Miguel Martin - Choriando al futuro

Camilo Nicolás - Es por ahí

Nancy Anka

Mejor sonido

Un cacho de mi vida

Épico legendario

Soy mestiza

Nancy Anka, íntimo

Mejor libro

Ni media palabra

Es complicado

Sueño de una noche rock

Filomena Marturano

El cuarto de Verónica

Mejor espectáculo infantil

Súper cachorros: el poder de la imaginación

Chau señor miedo

Viaje jurásico 2

Las K-pop vs. brainrots

Mejor espectáculo musical infantil

Ya suena Bandín

Monster Buu Band

Cuentos y canciones de María Elena Walsh

El show de Sofy

Verano con Solcito

Guardianes de sueños

Espectáculo a la gorra

Manos que hablan

El circo de luz

El experimento de la semana blanca

Mejor labor humorística en espectáculo

Agustín Souza - Cocodrilo, el gran show

Andrés Teruel - Trum Malambo

Alejandro Diagostino - Soy mestiza

Zaúl Showman - Choriando al futuro

Mariano Martinez, nominado a mejor actor de reparto por su actuación en la obra Ni media palabra Soledad Aznarez

Mejor cantante femenina

Elena Guarner - Un cacho de mi vida

Nancy Anka - Nancy Anka, íntimo

Mariana Clemenceau - Soy mestiza

Natalia Roques - Cocodrilo, el gran show

Elianna - Kantarsis

Mejor cantante masculino

Jonatan Bisotto - Trum Malambo

Daniel Caminos - Peñalma

Marcelo Tejeda - Kantarsis

Gabriel Polidoro - Cantame una historia

Marcelo Iripino - Un cacho de mi vida

Marcelo Santos - Solo tango

Mejor show humorístico-musical

Cantame una historia

Soy mestiza

Qué cacho de show

Trum Malambo

Mejor diseño escenográfico

Corto-Circuito

Suspendan la boda, la magia continúa

Ni media palabra

Mejor escenografía virtual

Magnyfico show, la leyenda continúa

Soy mestiza

Épico legendario

Mejor diseño de iluminación

Suspendan la boda, la magia continúa

Épico legendario

Soy mestiza

Trum Malambo

Mejor vestuario

Soy mestiza

Trum Malambo

Argentinos hasta la muerte

Mejor espectáculo cordobés

Pirulo en el aire

Filomena Marturano

Cuervo, el limite es el agua

La noche del cuarteto

Mejor cuerpo de baile

Sueño de una noche de rock

Trum Malambo

Soy mestiza

Mejor ejecución musical en vivo

Solo tango

Soy mestiza

Un cacho de mi vida

Sandro: el homenaje

Mejor actuación masculina en infantil

Diego Cabaña - Viaje jurásico 2

Julián Pucheta - Cuentos y canciones de María Elena Walsh

Facundo Massuco - Cuentos y canciones de María Elena Walsh

Máximo Girardi - Chau señor miedo

Julián Pucheta, nominado por la obra Cuentos y canciones de María Elena Walsh Ricardo Pristupluk

Mejor actuación femenina en infantil

Florencia Liserre - Monster Buu Band

Valentina Otero - Viaje jurásico 2

Catalina Blanco - Súper cachorros: el poder de la imaginación

Maite Valdés - Cuentos y canciones de María Elena Walsh

Flavia Pereda - Cuentos y canciones De María Elena Walsh

Agostina Becco - Monster Buu Band

Mejor actor transformista

Javier Hong - Con risas vivir

Pablo Rey - Magnyfico show, la leyenda continúa

Miami Glam - Con risas vivir

Mejor espectáculo de varieté

Cocodrilo, El gran show

Magnyfico show, la leyenda continúa

Con risas vivir

Mejor atracción en espectáculo

Matías Ramírez - Que cacho de show

Thiago Rey - Magnyfico show, la leyenda continúa

Julieta Poggio - Corto-Circuito

Mago Raffer - Que cacho de show

Nacho Castañares - Suspendan la boda, la magia continúa

Mejor bailarín

Facundo Lencina - Trum Malambo

Javier Leiva - Soy mestiza

Emiliano Luna - Soy mestiza

Mejor bailarina

Constanza Urquiza - Trum Malambo

Belén Medina - Trum Malambo

Cynthia Campano - Soy mestiza

Revelación de la temporada