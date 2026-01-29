LA NACION

Premios Carlos 2026: quiénes son los nominados a la gran noche del teatro

El espectáculo Soy mestiza lidera parte de las ternas más destacadas de la ceremonia, que se celebrará el lunes en Villa Carlos Paz

  • icono tiempo de lectura6 minutos de lectura'
LA NACION
Nicolás Cabré, Pedro Alfonso y Pablo Alarcón, entre los nominados a Mejor actor mientras que en el rubro femenino figuran artistas como Silvia Kutika, Nazarena Vélez y Claribel Medina
Nicolás Cabré, Pedro Alfonso y Pablo Alarcón, entre los nominados a Mejor actor mientras que en el rubro femenino figuran artistas como Silvia Kutika, Nazarena Vélez y Claribel MedinaArchivo

El próximo lunes 2 de febrero se celebrará una nueva edición de los premios Carlos, el tradicional reconocimiento a los mejores espectáculos teatrales de la temporada. La ceremonia tendrá lugar en el Hotel Eleton de Villa Carlos Paz y reunirá a las principales figuras que pasaron por los escenarios de la ciudad.

El listado de nominados fue presentado en el Palacio Municipal en un acto encabezado por autoridades locales y representantes del sector teatral. Como cada año, los galardones distinguen a las obras, elencos y artistas más destacados del verano.

Entre las producciones más nominadas de esta edición se encuentra la obra Soy mestiza, dirigida por Ángel Carabajal. También piezas como Trum Malambo, Corto-circuito y Ni media palabra, que acumulan varias nominaciones.

En la categoría a Mejor actor figuran los artistas Nicolás Cabré, Julián Pucheta, Fabio Aste, Alejandro Müller, Pedro Alfonso y Pablo Alarcón mientras que en el rubro femenino se destaca el trabajo de intérpretes como Silvia Kutika, Nazarena Vélez, Stefani Curró, Betina Capetillo y Claribel Medina.

Además de los premios por rubro, durante la ceremonia se entregarán los Carlos a la trayectoria, el Carlos de Plata, el Carlos Consagración, el de Oro y el de la Gente, distinción en la que el público elige cuál considera la Mejor obra de la temporada.

La lista completa de nominados

Mejor actor

  • Julián Pucheta - Sueño de una noche de rock
  • Fabio Aste - El cuarto de Verónica
  • Pablo Alarcón - Es complicado
  • Nicolás Cabré - Ni media palabra
  • Pedro Alfonso - Corto-Circuito
  • Alejandro Müller - Felices los 4

Mejor actriz

  • Silvia Kutika - El cuarto de Verónica
  • Betina Capetillo - Felices los 4
  • Claribel Medina - Es complicado
  • Nazarena Vélez - Suspendan la boda, la magia continúa
  • Stefani Curró - Filomena Marturano

Mejor producción

  • Verónica Vaira - Pardo Producciones
  • Galaxias Creativas
  • Ángel Carabajal, Punt Vermell - Letona Producciones
  • Pardo Producciones

Mejor dirección de espectáculo

  • Chacho Garabal - Sueño de una noche de rock
  • Ángel Carabajal - Soy mestiza
  • Facundo Lencina - Trum Malambo
  • Willy Magia y Mago Matus - Épico legendario

Mejor dirección teatral

  • Diego Ramos - Corto-Circuito
  • Adrián Lazare - El cuarto de Verónica
  • Ernesto Medela - Es complicado
  • Nicolás Cabré y Rocío Pardo - Ni media palabra
  • Eva Halac - Suspendan la boda, la magia continúa

Mejor comedia

  • Felices los 4
  • Suspendan la boda, la magia continúa
  • Corto-Circuito
  • Ni media palabra

Mejor comedia dramática

  • Es complicado
  • Rotos de amor
  • Filomena Maturano

Mejor espectáculo humorístico

  • Florigonal
  • Pirulo en el aire
  • Circo marisko, monoargentum
  • Caos de risa
  • Choriando al futuro

Mejor show musical

  • Noche del cuarteto
  • Soy mestiza
  • Nancy Anka, íntimo
  • Un cacho de mi vida
El elenco de Corto-Circuito en Villa Carlos Paz
El elenco de Corto-Circuito en Villa Carlos Paz

Mejor actor de reparto

  • Mariano Martínez - Ni media palabra
  • Adrián Lazare - El cuarto de Verónica
  • Sebastián Almada - Corto-Circuito
  • Bicho Gómez - Ni media palabra
  • Roly Serrano - Suspendan la boda, la magia continúa
  • Héctor Pazos - Felices los 4

Mejor actriz de reparto

  • Viviana Saccone - Corto-Circuito
  • Tania Marioni - El cuarto de Verónica
  • Elisa Anchino - Filomena Marturano

Mejor humorista

  • Fernando Pailos - Caos de risa
  • Carla Dogliani - Caos de risa
  • Gladys Florimonte - Florigonal
  • Sergio Gonal - Florigonal
  • Cacho Buenaventura - Qué cacho de show
  • Miguel Martin - Choriando al futuro
  • Camilo Nicolás - Es por ahí
Nancy Anka
Nancy Anka

Mejor sonido

  • Un cacho de mi vida
  • Épico legendario
  • Soy mestiza
  • Nancy Anka, íntimo

Mejor libro

  • Ni media palabra
  • Es complicado
  • Sueño de una noche rock
  • Filomena Marturano
  • El cuarto de Verónica

Mejor espectáculo infantil

  • Súper cachorros: el poder de la imaginación
  • Chau señor miedo
  • Viaje jurásico 2
  • Las K-pop vs. brainrots

Mejor espectáculo musical infantil

  • Ya suena Bandín
  • Monster Buu Band
  • Cuentos y canciones de María Elena Walsh
  • El show de Sofy
  • Verano con Solcito
  • Guardianes de sueños

Espectáculo a la gorra

  • Manos que hablan
  • El circo de luz
  • El experimento de la semana blanca

Mejor labor humorística en espectáculo

  • Agustín Souza - Cocodrilo, el gran show
  • Andrés Teruel - Trum Malambo
  • Alejandro Diagostino - Soy mestiza
  • Zaúl Showman - Choriando al futuro
Mariano Martinez, nominado a mejor actor de reparto por su actuación en la obra Ni media palabra
Mariano Martinez, nominado a mejor actor de reparto por su actuación en la obra Ni media palabraSoledad Aznarez

Mejor cantante femenina

  • Elena Guarner - Un cacho de mi vida
  • Nancy Anka - Nancy Anka, íntimo
  • Mariana Clemenceau - Soy mestiza
  • Natalia Roques - Cocodrilo, el gran show
  • Elianna - Kantarsis

Mejor cantante masculino

  • Jonatan Bisotto - Trum Malambo
  • Daniel Caminos - Peñalma
  • Marcelo Tejeda - Kantarsis
  • Gabriel Polidoro - Cantame una historia
  • Marcelo Iripino - Un cacho de mi vida
  • Marcelo Santos - Solo tango

Mejor show humorístico-musical

  • Cantame una historia
  • Soy mestiza
  • Qué cacho de show
  • Trum Malambo

Mejor diseño escenográfico

  • Corto-Circuito
  • Suspendan la boda, la magia continúa
  • Ni media palabra

Mejor escenografía virtual

  • Magnyfico show, la leyenda continúa
  • Soy mestiza
  • Épico legendario

Mejor diseño de iluminación

  • Suspendan la boda, la magia continúa
  • Épico legendario
  • Soy mestiza
  • Trum Malambo

Mejor vestuario

  • Soy mestiza
  • Trum Malambo
  • Argentinos hasta la muerte

Mejor espectáculo cordobés

  • Pirulo en el aire
  • Filomena Marturano
  • Cuervo, el limite es el agua
  • La noche del cuarteto

Mejor cuerpo de baile

  • Sueño de una noche de rock
  • Trum Malambo
  • Soy mestiza

Mejor ejecución musical en vivo

  • Solo tango
  • Soy mestiza
  • Un cacho de mi vida
  • Sandro: el homenaje

Mejor actuación masculina en infantil

  • Diego Cabaña - Viaje jurásico 2
  • Julián Pucheta - Cuentos y canciones de María Elena Walsh
  • Facundo Massuco - Cuentos y canciones de María Elena Walsh
  • Máximo Girardi - Chau señor miedo
Julián Pucheta, nominado por la obra Cuentos y canciones de María Elena Walsh
Julián Pucheta, nominado por la obra Cuentos y canciones de María Elena WalshRicardo Pristupluk

Mejor actuación femenina en infantil

  • Florencia Liserre - Monster Buu Band
  • Valentina Otero - Viaje jurásico 2
  • Catalina Blanco - Súper cachorros: el poder de la imaginación
  • Maite Valdés - Cuentos y canciones de María Elena Walsh
  • Flavia Pereda - Cuentos y canciones De María Elena Walsh
  • Agostina Becco - Monster Buu Band

Mejor actor transformista

  • Javier Hong - Con risas vivir
  • Pablo Rey - Magnyfico show, la leyenda continúa
  • Miami Glam - Con risas vivir

Mejor espectáculo de varieté

  • Cocodrilo, El gran show
  • Magnyfico show, la leyenda continúa
  • Con risas vivir

Mejor atracción en espectáculo

  • Matías Ramírez - Que cacho de show
  • Thiago Rey - Magnyfico show, la leyenda continúa
  • Julieta Poggio - Corto-Circuito
  • Mago Raffer - Que cacho de show
  • Nacho Castañares - Suspendan la boda, la magia continúa

Mejor bailarín

  • Facundo Lencina - Trum Malambo
  • Javier Leiva - Soy mestiza
  • Emiliano Luna - Soy mestiza

Mejor bailarina

  • Constanza Urquiza - Trum Malambo
  • Belén Medina - Trum Malambo
  • Cynthia Campano - Soy mestiza

Revelación de la temporada

  • Ana Paula Buljubasich - Corto-Circuito
  • Pablito Castillo - La risa que me parió
  • Thiago Abregu - La noche del cuarteto
  • Máximo Girardi - Chau señor miedo
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. María Fernanda Callejón, furiosa con su hermana Sandra: “Nos hizo mucho daño a mí y a mi padre”
    1

    María Fernanda Callejón, furiosa con su hermana Sandra: “Nos hizo mucho daño a mí y a mi padre”

  2. Helen Hunt celebró su amor con Jeffrey Nordling, el hombre que la volvió a enamorar 34 años después
    2

    Helen Hunt celebró su amor con Jeffrey Nordling, el hombre que la volvió a enamorar 34 años después

  3. De las tiernas postales de Gisele Bündchen con su bebé al encuentro de Dua Lipa y Penélope Cruz en París
    3

    En fotos: de las tiernas postales de Gisele Bündchen con su bebé al encuentro de Dua Lipa y Penélope Cruz en París

  4. El motivo por el que Harrison Ford hizo llorar a Michael J. Fox en el set de Terapia sin filtro
    4

    El motivo por el que Harrison Ford hizo llorar a Michael J. Fox en el set de Terapia sin filtro: “Reconocí el Parkinson en sus ojos”