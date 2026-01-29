Premios Carlos 2026: quiénes son los nominados a la gran noche del teatro
El espectáculo Soy mestiza lidera parte de las ternas más destacadas de la ceremonia, que se celebrará el lunes en Villa Carlos Paz
- 6 minutos de lectura'
El próximo lunes 2 de febrero se celebrará una nueva edición de los premios Carlos, el tradicional reconocimiento a los mejores espectáculos teatrales de la temporada. La ceremonia tendrá lugar en el Hotel Eleton de Villa Carlos Paz y reunirá a las principales figuras que pasaron por los escenarios de la ciudad.
El listado de nominados fue presentado en el Palacio Municipal en un acto encabezado por autoridades locales y representantes del sector teatral. Como cada año, los galardones distinguen a las obras, elencos y artistas más destacados del verano.
Entre las producciones más nominadas de esta edición se encuentra la obra Soy mestiza, dirigida por Ángel Carabajal. También piezas como Trum Malambo, Corto-circuito y Ni media palabra, que acumulan varias nominaciones.
En la categoría a Mejor actor figuran los artistas Nicolás Cabré, Julián Pucheta, Fabio Aste, Alejandro Müller, Pedro Alfonso y Pablo Alarcón mientras que en el rubro femenino se destaca el trabajo de intérpretes como Silvia Kutika, Nazarena Vélez, Stefani Curró, Betina Capetillo y Claribel Medina.
Además de los premios por rubro, durante la ceremonia se entregarán los Carlos a la trayectoria, el Carlos de Plata, el Carlos Consagración, el de Oro y el de la Gente, distinción en la que el público elige cuál considera la Mejor obra de la temporada.
La lista completa de nominados
Mejor actor
- Julián Pucheta - Sueño de una noche de rock
- Fabio Aste - El cuarto de Verónica
- Pablo Alarcón - Es complicado
- Nicolás Cabré - Ni media palabra
- Pedro Alfonso - Corto-Circuito
- Alejandro Müller - Felices los 4
Mejor actriz
- Silvia Kutika - El cuarto de Verónica
- Betina Capetillo - Felices los 4
- Claribel Medina - Es complicado
- Nazarena Vélez - Suspendan la boda, la magia continúa
- Stefani Curró - Filomena Marturano
Mejor producción
- Verónica Vaira - Pardo Producciones
- Galaxias Creativas
- Ángel Carabajal, Punt Vermell - Letona Producciones
- Pardo Producciones
Mejor dirección de espectáculo
- Chacho Garabal - Sueño de una noche de rock
- Ángel Carabajal - Soy mestiza
- Facundo Lencina - Trum Malambo
- Willy Magia y Mago Matus - Épico legendario
Mejor dirección teatral
- Diego Ramos - Corto-Circuito
- Adrián Lazare - El cuarto de Verónica
- Ernesto Medela - Es complicado
- Nicolás Cabré y Rocío Pardo - Ni media palabra
- Eva Halac - Suspendan la boda, la magia continúa
Mejor comedia
- Felices los 4
- Suspendan la boda, la magia continúa
- Corto-Circuito
- Ni media palabra
Mejor comedia dramática
- Es complicado
- Rotos de amor
- Filomena Maturano
Mejor espectáculo humorístico
- Florigonal
- Pirulo en el aire
- Circo marisko, monoargentum
- Caos de risa
- Choriando al futuro
Mejor show musical
- Noche del cuarteto
- Soy mestiza
- Nancy Anka, íntimo
- Un cacho de mi vida
Mejor actor de reparto
- Mariano Martínez - Ni media palabra
- Adrián Lazare - El cuarto de Verónica
- Sebastián Almada - Corto-Circuito
- Bicho Gómez - Ni media palabra
- Roly Serrano - Suspendan la boda, la magia continúa
- Héctor Pazos - Felices los 4
Mejor actriz de reparto
- Viviana Saccone - Corto-Circuito
- Tania Marioni - El cuarto de Verónica
- Elisa Anchino - Filomena Marturano
Mejor humorista
- Fernando Pailos - Caos de risa
- Carla Dogliani - Caos de risa
- Gladys Florimonte - Florigonal
- Sergio Gonal - Florigonal
- Cacho Buenaventura - Qué cacho de show
- Miguel Martin - Choriando al futuro
- Camilo Nicolás - Es por ahí
Mejor sonido
- Un cacho de mi vida
- Épico legendario
- Soy mestiza
- Nancy Anka, íntimo
Mejor libro
- Ni media palabra
- Es complicado
- Sueño de una noche rock
- Filomena Marturano
- El cuarto de Verónica
Mejor espectáculo infantil
- Súper cachorros: el poder de la imaginación
- Chau señor miedo
- Viaje jurásico 2
- Las K-pop vs. brainrots
Mejor espectáculo musical infantil
- Ya suena Bandín
- Monster Buu Band
- Cuentos y canciones de María Elena Walsh
- El show de Sofy
- Verano con Solcito
- Guardianes de sueños
Espectáculo a la gorra
- Manos que hablan
- El circo de luz
- El experimento de la semana blanca
Mejor labor humorística en espectáculo
- Agustín Souza - Cocodrilo, el gran show
- Andrés Teruel - Trum Malambo
- Alejandro Diagostino - Soy mestiza
- Zaúl Showman - Choriando al futuro
Mejor cantante femenina
- Elena Guarner - Un cacho de mi vida
- Nancy Anka - Nancy Anka, íntimo
- Mariana Clemenceau - Soy mestiza
- Natalia Roques - Cocodrilo, el gran show
- Elianna - Kantarsis
Mejor cantante masculino
- Jonatan Bisotto - Trum Malambo
- Daniel Caminos - Peñalma
- Marcelo Tejeda - Kantarsis
- Gabriel Polidoro - Cantame una historia
- Marcelo Iripino - Un cacho de mi vida
- Marcelo Santos - Solo tango
Mejor show humorístico-musical
- Cantame una historia
- Soy mestiza
- Qué cacho de show
- Trum Malambo
Mejor diseño escenográfico
- Corto-Circuito
- Suspendan la boda, la magia continúa
- Ni media palabra
Mejor escenografía virtual
- Magnyfico show, la leyenda continúa
- Soy mestiza
- Épico legendario
Mejor diseño de iluminación
- Suspendan la boda, la magia continúa
- Épico legendario
- Soy mestiza
- Trum Malambo
Mejor vestuario
- Soy mestiza
- Trum Malambo
- Argentinos hasta la muerte
Mejor espectáculo cordobés
- Pirulo en el aire
- Filomena Marturano
- Cuervo, el limite es el agua
- La noche del cuarteto
Mejor cuerpo de baile
- Sueño de una noche de rock
- Trum Malambo
- Soy mestiza
Mejor ejecución musical en vivo
- Solo tango
- Soy mestiza
- Un cacho de mi vida
- Sandro: el homenaje
Mejor actuación masculina en infantil
- Diego Cabaña - Viaje jurásico 2
- Julián Pucheta - Cuentos y canciones de María Elena Walsh
- Facundo Massuco - Cuentos y canciones de María Elena Walsh
- Máximo Girardi - Chau señor miedo
Mejor actuación femenina en infantil
- Florencia Liserre - Monster Buu Band
- Valentina Otero - Viaje jurásico 2
- Catalina Blanco - Súper cachorros: el poder de la imaginación
- Maite Valdés - Cuentos y canciones de María Elena Walsh
- Flavia Pereda - Cuentos y canciones De María Elena Walsh
- Agostina Becco - Monster Buu Band
Mejor actor transformista
- Javier Hong - Con risas vivir
- Pablo Rey - Magnyfico show, la leyenda continúa
- Miami Glam - Con risas vivir
Mejor espectáculo de varieté
- Cocodrilo, El gran show
- Magnyfico show, la leyenda continúa
- Con risas vivir
Mejor atracción en espectáculo
- Matías Ramírez - Que cacho de show
- Thiago Rey - Magnyfico show, la leyenda continúa
- Julieta Poggio - Corto-Circuito
- Mago Raffer - Que cacho de show
- Nacho Castañares - Suspendan la boda, la magia continúa
Mejor bailarín
- Facundo Lencina - Trum Malambo
- Javier Leiva - Soy mestiza
- Emiliano Luna - Soy mestiza
Mejor bailarina
- Constanza Urquiza - Trum Malambo
- Belén Medina - Trum Malambo
- Cynthia Campano - Soy mestiza
Revelación de la temporada
- Ana Paula Buljubasich - Corto-Circuito
- Pablito Castillo - La risa que me parió
- Thiago Abregu - La noche del cuarteto
- Máximo Girardi - Chau señor miedo
