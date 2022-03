Preocupación por el estado de salud de Arturo Bonín

El reconocido actor Arturo Bonín, de 78 años, quien forma parte de la ficción de Polka La 1-5/18, está atravesando un delicado momento de salud. Su estado es de preocupante gravedad y su familia lo acompaña en estas difíciles horas , según pudo saber LA NACION.

En el programa Socios del espectáculo, Rodrigo Lussichu se refirió a la salud del consagrado actor. “Arturo Bonín está atravesando un momento muy delicado de salud. Acompañamos a la familia de este queridísimo actor. Una carrera divina, irreprochable, intachable, un actor de raza, queridísimo, que está atravesando un momento delicado de salud”.

Tras ello, Lussich señaló que, por el momento, no puede aportar mayores detalles respecto al cuadro que presenta el actor. “Queremos ser bastante cautos, sobre todo por respeto a su persona y a su familia, pero desde acá queríamos mandarle un gran abrazo a Susana Cart, su esposa y su compañera. Esperamos que se recupere, pero está atravesando un momento muy delicado. Ojalá se pueda revertir”, agregó el periodista.

En el último tiempo, el actor conocido por sus numerosos trabajos en el cine, el teatro y la televisión, compuso un papel para la ficción de Pol-ka La 1-5/18. En la pantalla, Bonín interpreta a Ciro, el tío del padre Lorenzo y de Coty, ocupando un lugar privilegiado dentro de la iglesia.

Con 60 años de profesión, Bonín lo fue casi todo: hizo del presidente Illia en la reconocida pieza de Eduardo Rovner, fue un hombre gay en la película Otra historia de amor, de Américo Ortiz de Zárate y que se estrenó en 1986, en una época en la que contar esos relatos era una condena implícita; pero también interpretó al macho alfa y bandido Bairoletto, entre otros personajes emblemáticos. Militante del teatro independiente y referente del ciclo Teatro por la Identidad, Bonín es, además, el actor popular de televisión y el padre de los galanes en telenovelas famosas.

Casado desde hace más de 40 años con la actriz Susana Cart, Bonín compartía con LA NACION en una entrevista su devoción por la profesión. Cuando tenía 17 años y comunicó en su familia que quería ser actor y su padre lo llevó al médico para que “lo curen”.

Entonces, decía: “Hay una película que vuelvo a ver cada vez que estoy angustiado: Zorba, el griego. La he visto cientos de veces. Conozco cada escena de memoria, pero cuando llega el final y la violencia arrasó, los dos personajes lo han perdido todo, están entre escombros y rotos y Zorba, interpretado de una manera magistral por Anthony Quinn, se pone a bailar y hace ese baile tan famoso, yo me largo a llorar. Se hizo mierda todo, pero ellos bailan. El libro de la película lo leí a los 17 años y me generó una emoción incontenible. El arte sirve para eso, para vivir”.

Bonín revelaba que adora contar cuentos y “encontrar cómplices para hacerlo”. También confesaba su amor por el trabajo colectivo. “Por eso nunca voy a las entregas de premios. No me gusta competir con mis compañeros. Eso es algo que imponen otros, de afuera, pero yo no lo hago. El teatro compite contra el individualismo, la meritocracia y las formas excluyentes del otro. Yo no me expongo en premios que digan ganaste, perdiste o sos mejor o peor que otros”, dijo en ese momento.