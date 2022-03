Claudio Belocopitt, amigo y socio de Gerardo Rozín, explicó la forma que eligió el conductor para hacerle frente a su enfermedad

Durante la última emisión de LAM, Claudio Belocopitt fue invitado para recordar su amistad con Gerardo Rozín. El empresario, y socio del conductor en la productora Corner, habló sobre cómo fue la actitud que asumió su amigo cuando le comunicaron el diagnóstico, por qué prefirió no darlo a conocer al público, y cómo se despidió de sus seres queridos.

Belocopitt, actual presidente de la Unión argentina de la salud y CEO de Swiss Medical, se refirió al inicio de su vínculo con Rozín: “Nos conocimos porque en una nota, él estaba hablando mal de los empresarios de la salud, y yo lo llamé y le dije que me parecía que estaba diciendo muchas boludeces. Entonces me invitó al programa. Ahí discutimos mucho, y lo primero que me llamó la atención, es que escuchó. Gerardo escuchó la otra campana, se tomó el tiempo de charlar y de encontrar otra óptica. Y ahí nació una relación que después se transformó en trabajo, y a partir de ahí hicimos una amistad muy fuerte. Mucho más allá de lo laboral, éramos muy amigos”.

Más adelante, el empresario recordó con mucho dolor, el momento en el que Rozín supo de su enfermedad, y cómo decidió no bajar los brazos, aún cuando la situación se presentaba poco favorable. “Cuando le detectan la enfermedad, hubo una cosa muy impactante, él cambió tremendamente. Gerardo tuvo en claro desde el primer día lo que se venía, y me dijo: ‘Vamos a hablar con toda claridad de lo que viene’. Tuvo una fortaleza en los once meses que duró, que fueron increíbles. Cuando apareció el Covid, para él era el fin del mundo, creía que en cada esquina se contagiaba. Y cuando apareció esto, cambió profundamente y sabía que la batalla era cuasi imposible, y que los tiempos eran cortos”.

Gerardo Rozín, cuando recibió el Martín Fierro por su programa La Peña de Morfi

Según explicó Belocopitt, para su amigo era muy importante tener una buena calidad de vida en la medida de lo posible, y que por ese motivo se sometió a una cirugía. En otra instancia de la charla, el empresario se refirió al momento en el que el conductor, eligió despedirse de sus amistades: “Él estaba hasta los últimos momentos, con una fuerza, con unas ganas, que eran realmente impresionantes. Y cuando se deterioró mucho, empezó a reunirse con todos los amigos. Fue citando a todos los amigos, y se iba despidiendo. Hasta que ya no daba más, y me decía que ya lo había dado todo, y que necesitaba dormirse”.

Más adelante, Ángel de Brito le preguntó si sabía por qué Rozín había decidido mantener su estado de salud en la intimidad, y Belocopitt le respondió: “Gerardo era un hombre de los medios, y merecía la despedida que le han hecho. Yo le dije, “¿por qué no das una nota?” Y él priorizó que no quería que sus hijos vivan todo lo que significaba un año de esto, hecho muy público. Prefirió mantener esto hasta el final, de la forma más privada. Y ahí quiero agradecerle a todos los medios, que lo han cuidado”.

Por último, y procurando contener el llanto, Belocopitt confesó: “Si a él le dolía algo el hecho de partir, eran sus hijos. Gerardo era buena gente, quiero que lo recuerden así, era un buen tipo. Era un tipo extraordinario, eso es lo que va a quedar”.