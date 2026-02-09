Romina Gaetani, luego de que la fiscalía pidiera la detención de Luis Cavanagh, su exnovio: “Estoy muy mal, no me siento segura”

A finales de diciembre se conoció una noticia que sorprendió a todos: Romina Gaetani denunció a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. El episodio que desencadenó la decisión de la protagonista Soy gitano de recurrir a la Justicia se habría producido la noche del domingo 28 de diciembre, cuando el personal de seguridad de un country ubicado en Pilar dio aviso a la policía tras detectar una situación de violencia en una de las casas. Al arribar al lugar, de acuerdo al parte oficial, los efectivos encontraron a Gaetani en un estado de gran nerviosismo y con indicios compatibles con una agresión. Las semanas pasaron y este lunes se conoció la noticia de que la fiscalía pidió la detención del empresario.

La noticia fue dada a conocer por Martín Candalaft en el programa de América TV DDM. “La fiscalía acaba de pedir oficialmente la detención de Luis Cavanagh. Ya lo había hecho la defensa de Romina Gaetani, pero ese pedido no tiene tanta fuerza. Ahora, este, el de la fiscalía, sí”, comenzó explicando el periodista especializado en temas policiales y judiciales.

La actriz y el empresario en el estreno de School of Rock, en 2024 Gerardo Viercovich - LA NACION

Y agregó: “El pedido se basa en dos cosas. La primera, y la más importante, es el testimonio de Gaetani en contra de él. No solo lo que pasó ese día, sino lo que la actriz les contó a las psicólogas de Asistencia a la Víctima; situaciones muy complicadas y que pueden dar pie a otros delitos, inclusive más graves que haberla golpeado”.

Mariana Fabbiani, la conductora del ciclo, recordó entonces que en su declaración la actriz hizo referencia a un arma de fuego que no fue encontrada en los allanamientos realizados en el domicilio de Cavanagh. “Encontraron balas, pero el arma no”, indicó.

“Encontraron la bala, la caja, y por eso tienen la constancia de que existe un arma. Y que esa arma no esté, para la fiscal es un peligro procesal, porque con eso puede amenazar a la víctima”, explicó Candalaft. Y señaló: “La detención está a una firma. El juez Walter Saettone tiene este pedido de detención en su escritorio. Lo está analizando. Una vez que lo termine de analizar decide si lo mete preso o no”.

“Esta es la conclusión de los peritos. Y atención a lo que cuenta Gaetani”, indicó el especialista, antes de leer el documento de las profesionales que entrevistaron a Gaetani luego de lo sucedido: “En tal sentido, Romina hizo referencia a los celos de su pareja y a cómo estos habían interrumpido el normal desarrollo de la relación. Primeramente, sostuvo que al menos en tres oportunidades ella había encontrado al aquí denunciado revisando su celular, un comportamiento que había ocasionado gran desilusión en ella, por su desconfianza y control“, leyó primero.

Romina Gaetani y Cavanagh en la entrega de los Martín Fierro

Y continuó: “[Gaetani] explicó que además de dicho comportamiento, existían otros en los cuales podía entreverse la implementación de diversos mecanismos de control. Es decir, señaló que en forma continua él solía preguntar por sus horarios, su ubicación, personas que la acompañaban, etc, pretendiendo una respuesta detallada de ello. Así también, solía indagar sobre las personas con las cuales ella había intimado sexualmente años atrás. En el mismo orden de ideas señaló que, con el correr de la relación, ella se encontró rodeada del entorno de él y así de su entorno personal, conllevando ello a cierta pérdida de sus espacios personales”.

“Explicó que siempre se movían en el círculo de él y que cuando lo hacían en su entorno -algún estreno, por ejemplo- su pareja presentaba conductas que la incomodaban. A saber: un exacerbado contacto físico sexualizado”, siguió leyendo el periodista, y realizó una pausa para explicar que, según su criterio, el párrafo siguiente era el más fuerte y el que podría complicar la situación de Cavenagh.

“Cabe destacar que al hacer referencia a lo sexual, la señora Gaetani presentó una gran carga de angustia, ubicando en ello una conducta de imposición por parte de su pareja, en cuanto al modo y frecuencia en el cual debían intimar sexualmente”, indica el escrito de las peritos.

En su denuncia, Gaetani hace referencia a un violento episodio sucedido luego de que ella se alzara con el Martín Fierro por su labor en Buenos chicos, en 2024

En el escrito, que podía verse en pantalla mientras el periodista leía, se hace luego referencia a la última entrega de los premios Martín Fierro, en la que Gaetani se quedó con la estatuilla de mejor actriz por su participación en Buenos chicos. Según el relato de la actriz, Cavanagh la acompañó al evento, y tras recibir su premio, “notó enojo en su semblante”.

En ese contexto, la actriz les contó a las peritos que ante cada logro suyo, él le “armaba quilombo por algo”. “En aquella oportunidad, al arribar al hotel, luego de recibir el premio, se desarrolló un episodio violento en el cual su pareja le gritaba por haberse sentido tan ‘ninguneado´en las palabras que ella brindó de agradecimiento", indica el escrito.

“Se me vino al humo y lo tuve que empujar para sacármelo de encima”, recordó la actriz, ante las profesionales, que indicaron: “Dicho episodio es ubicado por la entrevistada como violento, aunque sin visibilizar, el mismo tiempo, como violencia física“. En el mismo escrito de los peritos con el que la fiscalía fundamentó el pedido de prisión, las profesionales relatan que Gaetani contó que una de las hijas de Cavanagh la ”alertó" sobre sus ataques de violencia y le aconsejó que “saliera de esa relación”.

"Denunciar a alguien que se quiere es una situación imposible, no me entra en la cabeza. De la persona de la que una está enamorada...”

Luego de dar a conocer la noticia, la producción puso al aire una entrevista con Gaetani. Abordada por la notera del ciclo en la calle, visiblemente afectada por la situación, la actriz brindó algunos detalles sobre cómo transcurren sus días y cómo recibió la decisión de la fiscalía: “Me acabo de enterar que pidieron la detención. Todavía no me puedo parar yo, imaginate que me llegue esta noticia. No entiendo nada”, indicó, con sinceridad.

Y explicó: “La verdad es que estoy muy mal. No me siento más segura. Todo lo contrario. Sentís mucha confusión, mucho miedo. Denunciar a alguien que se quiere es una situación imposible, no me entra en la cabeza. De la persona de la que una está enamorada...”.

“He escuchado a muchas mujeres hablar de esto y es la primera vez que me toca hablarlo en primera persona. La semana pasada me tocó ir a la fiscalía; estuve como 5 horas, escuchando el relato de las testigos. Y al estar yo presente y volver a escuchar todo lo que sucedió, es revictimizante. Volví el viernes, me metí en la cama y no pude hacer más nada. El sábado estaba doblada del dolor. Me levanté de la cama como pude, y ahora estoy haciendo lo mismo, a media cuadra de entrar a ver a mi terapeuta, que va a ser testigo también mañana”, relató la actriz.

“Todavía no me pude comunicar con mi abogado, Ignacio Trimarco, y lo que quiero saber es si es necesario que mañana también esté presente en la declaración de dos nuevos testigos... El que tendría que estar en ese lugar es la persona que golpeó, para que pueda tomar consciencia de lo que hizo”, afirmó Gaetani.

Luego, explicó que una de las testigos que brindará testimonio este martes es una amiga suya. “La llamé en el momento de los hechos y llegó a escuchar cuando él me agarró de las muñecas, así que la dejé en altavoz y fue la primera que llamó al 911″, recordó.

La actriz también se mostró muy agradecida con otro de los testigos que brindará testimonio el miércoles: el personal de seguridad del country en el que ocurrieron los hechos. “Cuando me di cuenta que no podía manejar y llegué a la garita como pude, en traje de baño, lo único en lo que pensaba es que al hombre de la garita tenía que decirle algo para que entendiera rápido lo que me estaba sucediendo. Le dije una frase que claramente entendió y lo que le agradezco a ese hombre es que no me dejó ir del country, porque hubiese quedado del lado de afuera de la calle. Tuvo la humanidad de dejarme del lado de adentro hasta que llegaron la ambulancia y la policía”, rememoró.

Por último, cuando la cronista le recordó que Cavanagh aseguró que tiene videos comprometedores para mostrar, la actriz no dudó en responderle: “Que los muestre todos. Nos va a hacer un gran favor”.