Preocupación por la salud de Sara Carbonero: está internada en Madrid

La periodista y empresaria Sara Carbonero está internada desde hace unos días en la Clínica de Navarra de Madrid, donde está siendo tratada por complicaciones derivadas del cáncer de ovario del que fue diagnosticada en mayo de 2019. La revista Semana, en su último número publicado este miércoles, ofrece imágenes de familiares y amigos entrando en el centro médico y también de su marido, Iker Casillas. Este periódico se ha puesto en contacto con la representante de la periodista, que no ha querido facilitar información. “No tengo nada que decir”, se ha limitado a explicar. Tampoco el entorno más próximo a Carbonero ha querido aportar datos. Cuando se le detectó el cáncer hace año y medio fue ella misma quien, a través de su cuenta de Instagram, explicó lo sucedido. Desde entonces ha sido muy transparente en todo su proceso de recuperación.

Iker Casillas y Sara Carbonero rumbo al hospital, en donde fue internada la periodista en Madrid DPA - EUROPA PRESS

Una de las señales de alarma sobre su salud llegó el martes 9, cuando la periodista no presentó el programa que desde hace un mes tiene en radio Marca los martes y los jueves. La semana pasada, el jueves, entrevistó en él al presentador Roberto Leal. Habían pasado pocos días desde que el 3 de febrero celebrara su 37º cumpleaños. Nada entonces hacía sospechar que sufría un problema de salud. La propia comunicadora en sus redes sociales agradeció los cientos de mensajes que había recibido por su aniversario. “Primavera en pleno febrero. 03/02/2021. Muchísimas gracias a todos por tantas felicitaciones y una cantidad de cariño que no sé cómo devolver. Hoy me decía una buena amiga que hay que celebrar sin mesura, que la vida es una vela soplada y un eterno deseo. Yo tengo muy claro el mío”, publicó el miércoles Carbonero en su Instagram junto a varias imágenes en las que se la veía frente a un espejo rodeada de globos, flores y una tarta personalizada. “Bienvenidos 37. Gracias, gracias, gracias. Tengo la mejor familia y los mejores amigos del mundo. Dancing Queen”, añadió.

En las últimas horas, la cuenta de Instagram de Sara Carbonero se mantiene activa. En sus stories ha publicado imágenes de una nueva campaña de publicidad en la que ella es protagonista y algo de su música favorita.

Carbonero y Casillas protagonizaron en las últimas semanas noticias que hablaban de una crisis entre ellos. Fuentes próximas a la pareja han negado rotundamente estas versiones. Ambos se mantienen unidos y luchando contra la adversidad. La periodista y el futbolista, ahora empleado en la Fundación del Real Madrid, viven azotados por la enfermedad desde mayo de 2019. Primero fue Iker el que tuvo que enfrentarse a un infarto cuando se entrenaba con el Oporto y días más tarde era Carbonero quien pasaba por el quirófano al detectársele un cáncer de ovario. Hasta esta última complicación en el proceso de recuperación de la comunicadora, la pareja llevaba una vida tranquila, instalados de nuevo en la capital española en la casa de la lujosa urbanización La Finca.

Carbonero ha regresado a sus orígenes, Radio Marca, la emisora en la que empezó a trabajar como periodista deportiva antes de dar el salto a la televisión y convertirse en uno de los rostros más conocidos y ha retomado con fuerza su presencia como imagen de marcas y empresaria de moda. Casillas, por su parte, colgó los botines de fútbol tras el infarto de miocardio, pero no se ha despedido del deporte que lo encumbró y se ha incorporado a la Fundación Real Madrid como adjunto al director general. “Orgulloso de volver a casa. Afronto este nuevo reto con toda la ilusión y ganas del mundo, gracias por la bienvenida”, dijo el antiguo arquero del club, tras su fichaje a finales de diciembre de 2020.