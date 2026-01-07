Preocupación por la salud de Sara Carbonero: fue operada de urgencia

La internación de Sara Carbonero tomó por sorpresa a todos los medios internacionales. La periodista se encontraba en la isla de La Graciosa, en Canarias, donde recibió el 2026 junto a su marido, Jota Cabrera y un grupo de amigos cercanos. Desde este lugar paradisíaco compartió gran cantidad de fotos en sus redes sociales e incluso se animó a dejar un mensaje esperanzador para todos sus seguidores.

Pero el 2 de enero debió ser ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote. Según trascendió, una indisposición repentina y un fuerte dolor abdominal obligaron a los médicos a realizarle una intervención quirúrgica de urgencia.

Actualmente, continúa internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque su evolución es favorable. Desde su entorno pidieron prudencia y evitar especulaciones sobre su estado de salud, y remarcaron que la permanencia en la UCI responde únicamente a una medida preventiva para un mayor control postoperatorio. “Sigue en la UCI para estar más controlada, pero está despierta y recuperándose”, aseguraron fuentes cercanas a la periodista a la revista ¡HOLA!. También indicaron que, de continuar con esta evolución, podría pasar a planta en las próximas horas.

El último posteo de Sara Carbonero antes de quedar internada (Foto: Instagram @saracarbonero)

Por el momento, no está previsto un traslado a otro centro médico. Esto se debe a que por la ubicación geográfica en la que se encuentra Lanzarote, cualquier derivación médica debería realizarse por vía aérea, aunque desde su entorno aclararon que no existe urgencia médica y que continuará su recuperación en el mismo hospital de Canarias. “Se quedará allí de momento. No hay necesidad de trasladarla a ningún otro hospital”, explicaron, desmintiendo versiones que circularon en los últimos días.

Desde el entorno de Sara Carbonero también se encargaron de aclarar que este episodio no tiene relación con el cáncer de ovarios que le fue diagnosticado en 2019, cuando vivía en Oporto. En esta oportunidad, el cuadro respondió a un problema abdominal puntual que requirió una intervención quirúrgica. “No está grave. Ahora es cuestión de que se recupere de la pequeña intervención”, insistieron.

Sara Carbonero se encontraba disfrutando de unas vacaciones con amigos (Foto: Instagram @saracarbonero)

El último posteo de Sara Carbonero antes de ser internada

La internación de la conductora española tomó por sorpresa a sus más de 3 millones y medio de seguidores en Instagram, ya que justamente el 1 de enero, Carbone había decidido explayarse sobre su gran cierre y comienzo de año, sin percatarse que a las pocas horas terminaría hospitalizada.

“Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores. Baño en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo. Últimamente, aparezco poco por aquí, pero quería desearos a todos un año lleno de paz y tranquilidad, de momentos que cuenten y de personas que sumen. Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos”, escribió, al pie de una larga galería de fotos de los mejores momentos en Lanzarote.

Sara Carbonero se mostró disfrutando de sus vacaciones horas antes de quedar hospitalizada (Foto: Instagram @saracarbonero)

“Que este año traiga sonrisas, disfrute y muchos ratos de esos bonitos que nuestra alma necesita vivir. Buena música, ilusión, ganas y coraje para poder enfrentar los obstáculos que nos ponga la vida y actitud, siempre actitud. Que ya pasó uno más. Y aquí seguimos. Feliz año”, cerró diciendo. En las últimas horas, su publicación se volvió viral con cientos de mensajes de personas de todo el mundo animándola a seguir luchando por su vida.

“Vamos Sara, hay que recuperarse, mucha gente te quiere”, “Creo que no quieren que se sepa y no están diciendo como está en realidad”, “Que te mejores muy pronto. Un abrazo” y “Mucho ánimo Sara y una pronta recuperación”, fueron algunos de los comentarios más virales al respecto.