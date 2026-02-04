Tras ser operada de urgencia, Sara Carbonero compartió un profundo mensaje por sus 42 años y habló de Iker Casillas

El arranque del 2026 fue extremadamente delicado para Sara Carbonero. El 2 de enero, mientras se encontraba en la isla de La Graciosa, en Canarias, junto a su pareja Jota Cabrera y un grupo de amigos, debió ser ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote a raíz de una indisposición repentina y un fuerte dolor abdominal. Fue intervenida quirúrgicamente, lo cual generó una extrema preocupación, aunque desde su entorno llevaron tranquilidad y explicaron de que estaba internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con una evolución favorable y que lo ocurrido no estaba relacionado con el cáncer de ovario que le diagnosticaron en 2019. El 3 de febrero la periodista española cumplió 42 años e hizo una profunda reflexión sobre su presente, su salud y sus afectos, y recibió el apoyo de su exmarido, Iker Casillas.

“Creo que nunca me había sentido tan feliz por cumplir un año más ni con tantos motivos para dar las gracias. Cerré el 2025 con una lista cortita de deseos, pero la vida tenía otros planes. Ha sido duro. Todavía lo es, aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón”, escribió Carbonero en su cuenta de Instagram y acto seguido se expresó sobre su estado de salud: “Hace apenas un mes entré a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy. Ya no duele. El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma“.

Sara Carbonero compartió un reflexivo mensaje en sus redes en el día de su cumpleaños número 42 (Foto: Instagram @saracarbonero)

“Como dije en una ocasión, no me gusta romantizar los problemas de salud. Ojalá nadie tuviese que pasar por ellos, pero si hay algo positivo, es darte cuenta de la cantidad de gente que te quiere y que se preocupa por ti. No sé cómo devolver tanto amor”, continuó. Le agradeció a su familia, a sus amigos, a los médicos que la atendieron, a su pareja por acompañarla y también hizo mención a Iker Casillas, su expareja y padre de sus dos hijos Martín y Lucas. “A Iker y a mi madre por cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía”, escribió.

“Hoy cumplo un año más sabiendo perfectamente qué es lo esencial en la vida. Una vida tan frágil e imprevisible como bella. Hoy cumplo un año más llena de amor y de gratitud, de sueños intactos, de fuerza y esperanza. Porque al final, no podemos cambiar las cartas que nos tocan. Lo único que depende de nosotros es la actitud. Ha sido un día de celebrar lo sencillo, pero también lleno de sorpresas, de flores y tarta Sacher”, sostuvo la comunicadora y contó que celebró su cumpleaños de paseo por Madrid, con una sopa de cebolla en su restaurante francés favorito y lo culminó soplando las velitas con sus hijos y riéndose con sus amigas.

A principios de enero, la periodista española debió ser operada de urgencia mientras se encontraba en Canarias junto a su pareja y sus amigos (Foto: Instagram @saracarbonero)

“Hoy cumplo un año más lejos del ruido, sin tiempo para odiar, con el corazón lleno. Hoy cumplo un año más con una nueva cicatriz que me recuerda que he superado otra piedra en el camino. Gracias por todas las felicitaciones, los buenos deseos y la energía que me llega y que lo cura todo. Muchas gracias de corazón”, sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias fotos de su día, incluidas algunas con sus dos hijos mientras cortaban la torta en su casa.

Casillas comentó la publicación de su exesposa con el emoji de una carita sonriente (Foto: Instagram @saracarbonero)

La publicación tuvo alrededor de 180 mil “Me Gusta” y varios comentarios, con sentidos mensajes y los mejores deseos para Carbonero. Pero sin duda el más llamativo fue el del exarquero del Real Madrid. Casillas comentó con un emoji de una carita sonriente con las manos abiertas, un claro gesto de afecto y cariño.

Iker Casillas y Sara Carbonero se divorciaron en 2021 Instagram @saracarbonero

Aunque en marzo de 2021 la pareja, que ganó popularidad internacional con un romántico beso durante una entrevista televisiva que ella le hizo a él durante el Mundial de 2010 en el que España se consagró campeón, confirmó su separación tras 11 años juntos, supieron mantener un vínculo cordial y de acompañamiento mutuo enfocado en el bienestar de sus hijos.