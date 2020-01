La cantante Lía Crucet se refirió a su estado de salud

Desde hace unos días comenzó a circular una fuerte preocupación por la salud de Lía Crucet. Según asegura su hija Karina, la cantante de cumbia estaría atravesando un cuadro de esquizofrenia y principio de demencia senil. Sin embargo, esto fue desmentido por el entorno de su madre y por la propia artista, quien en las últimas horas grabó un video para tranquilizar a su público.

Gladys, La bomba tucumana fue una de las íntimas amigas de Crucet que salió a defenderla públicamente. "A Lía la conozco desde el año 90 y la quiero mucho. No suelo hacer estas cosas, no me gusta pero en este caso se me pidió que salga a hablar", comenzó la autora de "La pollera amarilla" desde Pinamar, en Los ángeles de la mañana.

"Éramos las únicas dos mujeres que cantábamos, nos conocimos haciendo shows. Era un mundo muy machista. La amo con todo mi corazón. Para mí es la uno de la movida tropical. La respeto y admiro profundamente", continuó relatando Gladys. Y enseguida contó cómo es la cantante lejos de los escenarios: "Es una mujer de familia, muy tranquila. Hace 35 años que está con Toni, su marido. No le gusta mucho la exposición, ni tiene mucha vida social".

En cuanto a las versiones que aseguran que Crucet estaría enferma, la tucumana advirtió: "Está flaca debido a la enfermedad que atravesó (cáncer). Está con un trastorno bipolar y está medicada, quizá por eso habla raro. Esta medicada pero no está perdida, ni con principio de demencia senil o esquizofrenia, como se comenta", desmintió en referencia a los dichos de su hija Karina.

La palabra de Lía Crucet

Tras los rumores sobre su enfermedad, la cantante le envió un video al periodista Lío Pecoraro para desmentir estas versiones y tranquilizar a sus fans. "Hola, les habla Lía Crucet. Quiero dejar tranquilo al público, no tengo absolutamente nada de todo lo que se está diciendo. Esta es la medicación que estoy tomando que es para la bipolaridad, que lo tiene cualquier persona", lanzó mirando a cámara mientras mostraba una caja de pastillas.

"Los quiero mucho, los amo. He trabajado con todos los artistas. Tengo 20 años de carrera, tengo cualquier cantidad de discos de oro y platino, he trabajado en todos lados. Les mando un beso grande, quédense tranquilos que no tengo absolutamente nada de todo lo que dicen, les voy a traer el certificado médico la semana que viene", concluyó notablemente desmejorada.