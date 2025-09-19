Qué dijo Priscilla Presley sobre la muerte de su hija

Priscilla Presley rememora los momentos más difíciles de su vida en sus nuevas memorias. A través del libro Softly, as I Leave You: Life After Elvis, que saldrá a la venta el 23 de septiembre, aborda la pérdida de su hija, Lisa Marie Presley, y comparte el doloroso momento en que debió tomar la decisión de desconectarla del soporte vital.

La exesposa de Elvis Presley relata cómo vivió las últimas horas de su hija, quien murió a causa de una obstrucción del intestino delgado. Priscilla describe el instante en que supo que “el espíritu de Lisa Marie ya no estaba presente” y la difícil elección que enfrentó.

El relato de las últimas horas de Lisa Marie Presley

La actriz describió las últimas horas de Lisa Marie como el “segundo día más triste de mi vida, después de perder a Elvis”. Así lo relató en una entrevista con la revista People y agregó: “Me costó mucho aceptar la partida de Lisa”.

La hija de Priscila y Elvis Presley falleció el 12 de enero de 2023, debido a una obstrucción del intestino delgado, consecuencia de una cirugía bariátrica previa. Danny Keough, exesposo de Lisa Marie, la encontró inconsciente en su casa y la trasladó al hospital.

Al llegar, la madre de Lisa Marie Presley supo de inmediato que su hija se había ido. “Supe desde el primer momento que entré en la habitación de Lisa en el hospital que ya se había ido”, escribe en sus memorias. “Estaba conectada a una máquina que respiraba por ella y tenía latidos cardíacos. Había poca actividad cerebral. Su espíritu, siempre tan vital, no estaba ahí“.

La difícil decisión de Priscilla Presley

Ante la falta de actividad cerebral y la dependencia de Lisa Marie de un respirador, los médicos consultaron a Priscilla sobre qué hacer. “Me preguntó qué quería que hiciera. Habían reiniciado el corazón de Lisa, pero no había garantía de que siguiera latiendo”, recuerda Priscilla. Tras evaluar las opciones, Priscilla tomó la desgarradora decisión de desconectar a su hija del soporte vital. “Dije lo que tenía que decir: ‘Desconéctela de la máquina, doctor’”, relata.

Después de dar la orden de desconectar a Lisa Marie, la exmujer de Elvis Presley se desmayó. “Fue insoportable. Empecé a sollozar. No recuerdo haberme caído. Sé que Ivy me atrapó. Después de eso, todo se volvió oscuro. No puedo recordarlo. No quiero recordarlo”, rememoró.

Otros momentos difíciles en la vida de Priscilla Presley

Además de la muerte de su hija, Priscilla Presley también aborda en sus memorias el suicidio de su nieto, Benjamin Keough, en 2020, y la lucha de su hijo Navarone contra la adicción a las drogas. “No ha sido nada fácil, pero hay que encontrar la fuerza”, afirmó.

El presente de Priscilla Presley

Priscilla Presley encuentra fuerzas en su hijo músico Navarone, su nieta Riley Keough y sus bisnietos (una niña de tres y un bebé de meses que la actriz tuvo con su marido Ben Smith-Petersen). “Eso es lo que me hace feliz: saber que a todos les va bien”, concluyó.

