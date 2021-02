Priyanka Chopra, la historia de superación de una estrella a la que le destrozaron la autoestima

Priyanka Chopra solo tiene 35 años, pero su vida fue tan elástica, dio para tanto, que decidió escribir su autobiografía. Eso sí, la actriz (de Bollywood, primero; de Hollywood, después) afirma que es un retrato vital sin terminar, y ese título le puso, Unfinished, “Inacabado”. En él la también esposa del músico Nick Jonas detalla episodios de su vida, logros y fracasos que la llevaron a convertirse en la estrella de origen indio más pujante del cine occidental y que la dotó de una fortuna de más de 48 millones de dólares.

Diversos medios, como The Independent a People, tuvieron acceso a extractos del libro antes de su publicación. En ellos Priyanka Chopra —o Chopra Jonas, como ha decidido firmarlo, adoptando el nombre de su marido para “honrar a la tradición”— recoge la carrera que arrancó hace 20 años y que la llevó a las colinas de Hollywood. Nacida en Jamshedpur, India, hija de padres médicos en el Ejército, de niña cambiaba de residencia de forma habitual. Con 12 años su familia decidió mandarla a estudiar a los Estados Unidos con una tía, para regresar tres años después a su país natal. Iba para ingeniera aeronáutica, pero a los 17 años su hermano la animó a presentarse a un concurso de belleza: si se iba de casa, él se quedaría su habitación. Y así en 2000 ganó Miss India. Meses después, Miss Mundo. Ella cree que no fue por su belleza exactamente, sino por su “elocuencia y ambición”.

Dice en una entrevista que concedió a The Guardian que tiene “ambición de ganar”. “A todo el mundo le gusta ganar, pero a mí solo me gusta ganar. Quiero ser la que logre hacer lo que nadie puede”, afirma en la charla. Algo que surgió después de ese periplo por los Estados Unidos, del que acabó harta y con la autoestima por el piso. Tras pasar por Nueva York e Indianápolis, el peor momento llegó al recalar en Newton, Massachussets. Los niños la insultaban en el colegio, le decían que volviera a su país. “Vete y llévate a tu elefante”, le gritaban, como se puede leer en su libro, donde dice que lo llevó todo a la parte personal: “Mi confianza se hizo añicos. Siempre he tenido mucha, pero en ese momento estaba insegura de quién era, de dónde estaba”.

La tapa de la biografía de Priyanka Chopra, Unfinished AP

El retorno a India fue el comienzo de su historia de éxito. Si en los EE.UU., cuenta, quería encajar, en su país no le importaba destacar, ser diferente. Recuperó la confianza. “Mis padres nunca me dijeron: ‘¡No, porque lo digo yo! Eso te da un sentido de ti misma. Es el mayor regalo que me han hecho mis padres: que mi opinión, mis ideas, mis sueños importaban”, cuenta Chopra a People. De ahí que en el libro relate que la muerte de su padre en 2013 la sumió en una profunda depresión.

El camino no estuvo exento de dificultades. En Bollywood también conoció el machismo: un director le dijo que lo único que le importaba era sacarla en ropa interior. Pero logró superar la misoginia del sector y se convirtió en una estrella que, dejando atrás el éxito, se lanzó a perseguir el sueño americano. Incluso trató de forjarse una carrera como estrella del pop en los EE.UU. “Fue terrorífico, sentí mucha presión. No tenía ningún precedente”, cuenta al diario británico.

Además del miedo y de la soledad que vivió en los primeros momentos, también se enfrentó al sexismo. Durante un encuentro con un director ya en los EE. UU., cuenta: “Me miró largo rato, evaluándome y luego sugirió que me operara el pecho, me arreglara la mandíbula y añadiera un poco más a mi trasero. Si quería ser actriz tenía que ‘arreglar’ mis proporciones y él conocía a un gran médico en Los Ángeles al que mandarme. Mi entonces agente estuvo de acuerdo con esa evaluación”, rememora ahora. Todo ello la dejó “asombrada y con un sentimiento de ser muy pequeña”. Por supuesto, dejó a ese manager y siguió adelante.

Priyanka Chopra y Nick Jonas, durante las celebraciones de su boda en India Grosby Group - LA NACION

En 2002 debutó por la puerta grande en los Estados Unidos, protagonizando el éxito global Quantico, la primera serie de televisión encabezada por un actor de origen hindú. Desde entonces, y con más de 60 títulos, ha vivido entre Los Ángeles y Mumbai, aunque ahora, tras el estreno de la exitosa Tigre blanco (que protagoniza y también produce) y mientras espera la llegada de la franquicia Matrix 4, está instalada en Londres para rodar un nuevo proyecto con Amazon Studios. En la actualidad se define como “actriz, productora, autora, empresaria, y dando pasitos en la tecnología”.

Igual que su trabajo, sus inversiones se han diversificado. Es embajadora de buena voluntad de Unicef, tiene su propia fundación en pos de la salud y la educación; de hecho, dice que se considera “humanitaria, pero apolítica”. Además de haber invertido en la aplicación de citas Bumble y tiene una línea vegana de cuidado de cabello. Sus incursiones en el mundo de la belleza, sin embargo, no siempre le trajeron alegrías. Aunque en multitud de ocasiones dijo sentirse orgullosa de su piel, en su juventud hizo anuncios sobre cremas blanqueadoras, algo que las redes recuperaron hace un par de años: “No puedo volver atrás y cambiar lo que hice, pero puedo disculparme por ello, y lo hago sinceramente”.

Como le dice al Guardian sobre Unfinished: “Esta no es una biografía de ‘aquí estoy yo y mis laureles y logros’. Soy yo diseccionando mis fallos, vulnerabilidades, emociones y momentos en los que lloré sobre la almohada. Me sorprende hasta a mí misma porque nunca hablo de ello. Ni siquiera con mi familia, y aquí estoy, contándoselo al mundo, así que estoy muerta de miedo”.

La historia de superación y triunfo de Chopra multiplicó su exposición en 2018, cuando se casó en una boda de tres días por los ritos católico e hindú con Nick Jonas, uno de los hermanos y componentes de la banda musical Jonas Brothers. Pero él no es el protagonista de su libro. Lo es ella. Y todavía, como dice su título, le quedan páginas por escribir.

