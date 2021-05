Qué dijo la China Suarez de las versiones de crisis con Benjamín Vicuña

En medio de rumores de crisis y separación con Benjamín Vicuña, la China Suárez regresó de Miami y lo negó todo: “No estoy separada. Me escribieron varias amigas preguntando pero esta vez no. Ni crisis ni nada. Quizá les parezca raro porque Benja volvió y yo me fui pero estaba programado”, aclaró la actriz en Intrusos, por América.

Desde que están juntos, hace casi cinco años, muchos fueron los rumores sobre crisis de pareja y ellos siguieron adelante sin dar declaraciones. Esta vez no fue la excepción y llamó la atención que Benjamín no fuera a buscar a su pareja a Ezeiza. Padres de Magnolia y Amancio, la China y el actor chileno se reencontraron luego de varias semanas distanciados por cuestiones de trabajo.

De buen humor, la China contó que el viaje fue impecable: “Lo tenía programado para dos semanas antes pero tuve Covid y debí retrasarlo”, aclaró. La actriz contó además que no se vacunó porque al haber contraído la enfermedad debe esperar tres meses para inocularse. “Pero mi mamá sí se vacunó y se quedó unos días más en Miami. No me quedaron secuelas excepto que todavía no recuperé del todo el olfato”.

La actriz contó además que uno de los motivos del viaje era conocer al bebé de Sofía Sarkany, íntima amiga suya que falleció hace poco más de un mes, tres días después del nacimiento de su bebé por vientre subrogado.

LA NACION