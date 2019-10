Sabrina Rojas salió a defender públicamente a su marido Luciano Castro y a contar el difícil momento que atraviesan como familia Crédito: Instagram

Tras la filtración de las fotos intimas de Luciano Castro, donde se lo puede ver completamente desnudo, su mujer Sabrina Rojas pasó este mediodía por el living de Intrusos y rompió el silencio.

"Quiero decir porque estoy yo acá y no Luciano. Nosotros somos un equipo y a mí me resulta más fácil estar acá y hablar del tema. Las fotos no son mías pero soy parte y me pega", comenzó la actriz explicando el por qué de su presencia en el piso de América.

Enseguida, y ya en tema, contó cómo fue el momento en el que se enteró de la publicación de las fotos. "Estábamos almorzando. Me entró un mensaje de Ángel de Brito muy respetuoso, pidiéndome el celu de Luciano. Atrás me entró otro de Pablo Layus y ahí me di cuenta que algo pasaba. Lo miré a Luciano y le dije: «te la pusieron»", contó la mujer de Castro.

En relación a las fotos, Rojas aseguró que no la tomaron por sorpresa, sino que ya sabía de su existencia. "Yo ya sabía de las fotos, las estábamos esperando. El tenía fe de que esto no sucediera, yo tengo más sentido común y sabía que en algún momento iba a pasar", expresó sin filtro. Y luego, Rojas hizo referencia al origen de esas selfies: " Esto es parte del verano, de nuestra separación. Reconozco el lugar donde estuvo durmiendo. Estuvimos separados casi tres meses y cada uno hizo de su c. un pito. Evidentemente, yo me moví con gente más confiable", chicaneó Rojas dejando en claro que mientras estuvieron distanciados ambos salieron con otras personas.

Luciano Castro envió las fotos por Instagram en el período en que estuvo separado de Sabrina Rojas Crédito: Instagram

"Cuando nos separamos, el me pidió la clave de su Instagram porque hasta el momento se lo manejaba yo. El hizo su vida y yo la mía, en medio de los malabares que hacíamos con los chicos. Cuando decidimos reconciliarnos, a nosotros nos funcionó ser claros y blanquear. El me contó que había mandado esas fotos por Instagram y la verdad que en ese momento me shockeó. Me enojé, porque había cero confianza con la destinataria y sabía que no lo iban a cuidar", disparó ante la mirada atónita de los panelistas.

Y si bien aseguró que en ese momento Luciano le dio explicaciones a su entorno más cercano (entre ellos a su hijo Mateo), la publicación de este material les cayó como una bomba. "Nos expuso como familia, pero seguimos haciendo nuestra vida igual (.) Mis hijos no están enterados de nada, no los salpicó, por ahora. Él va a salir mucho más ileso que cualquiera. Está dolido por cómo nos expuso a nosotros, a sus hijos y a mí, no por la mirada del otro, porque a él eso no le importa", aclaró.

Luego, la mamá de Esperanza y Fausto informó que ya iniciaron acciones legales para dar con el responsable, aunque "es muy difícil llegar a la persona que difundió la imagen" e intentó dar un mensaje concientizador sobre la privacidad de las personas. "Deberíamos tener la libertad de usar nuestro morbo como se nos cante. Pero vivimos en una sociedad de maldad pura. Tenemos que ser responsables como comunicadores de no ser parte de esto, que es un delito. Porque Luciano tiene una mente muy abierta y va a seguir adelante igual, pero hay gente que puede c... la vida para siempre. Alguien puede no aguantar esto y quitarse la vida", reflexionó en torno a todos los medios que venden la existencia de más material.

Y enseguida, hizo referencia a la reacción que tuvo Carolina Ardohain cuando vio la foto en vivo en su programa Pampita Online."Exigimos respeto para la mujer, pero en realidad debemos exigir respeto para todos. Si eso que hizo Pampita y sus amigas lo hubieran hecho cinco hombres con una mina, ese programa lo levantan. Encima, justo ella que ha vivido tantos escándalos y pidió piedad en más de una oportunidad", disparó Rojas, aunque minutos después aclaró que no estaba enojada con la modelo. Muy por el contrario, rescató la actitud que tuvo "La negra" Vernaci (ex de su marido) en su programa de radio."Es una mina inteligente, más allá de que sea Luciano y le tenga cariño. Es buena mina y sabe que mofarse de eso no está bueno".

Jugar a la seducción con otra gente también nos ayudó

Muy cómoda y respondiendo cada pregunta del panel, Sabrina recordó la crisis del verano y expuso los motivos que los llevaron a separarse durante tres meses. "Nosotros no nos separamos por cuernos, la rutina nos llevó puestos. Por eso cuando decidimos volver a estar juntos, decidimos blanquear que había hecho cada uno. Fue fuerte pero a mí me tranquiliza saber que hizo el otro, estar adelantada es mucho mejor. Y si hay una deuda ya fue saldada, yo perdoné como también fui perdonada", detalló Rojas, quién enseguida contó cómo están hoy en día como pareja: "Mejoramos un montón. Una pareja es un día a día. Nos entendemos y valoramos mucho más. La separación nos hizo recordar que nos amábamos. Jugar a la seducción con otra gente también nos ayudó. A veces me olvido de lo bueno que está mi marido porque lo quiero matar", bromeó.

Mientras que Luciano prefirió no ver ni leer nada al respecto -sólo le dio u n par de declaraciones a Ángel de Brito en su ciclo radial- la actriz confesó que ella eligió informarse de todo y agregó: "A veces hay pase de factura entre nosotros, tampoco somos tan superados. Pero al blanquearlo, la noticia después no te desarma tanto".

Por último, y aunque en estos días intentó desdramatizar la situación con varios posteos desde sus redes, Rojas explicó por qué decidió dar la cara y salir a hablar. "No voy a hacer un paseo por todos los programas porque sería patético pero en un mes arrancamos con la prensa de Desnudos y si no hablo ahora, me van a preguntar. Una forma de ayudar es no preguntar más también. La forma de superarlo es que no pregunten más, que esto decante. Por eso es la única vez que voy a hablar al respecto", concluyó muy segura.