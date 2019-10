La reacción de Pampita que vio en vivo las fotos de Luciano Castro desnudo

Crédito: Instagram

El actor Luciano Castro, que actualmente participa de la tira Pequeña Victoria, fue el centro de innumerables comentarios en las redes sociales por la filtración de una fotografía suya en la que aparece completamente desnudo, en su cama.

Varios miembros de la farándula opinaron al respecto y Pampita Ardohain no fue la excepción. La conductora de NET miró las imágenes en vivo y tuvo una particular reacción.

"Si esto es así, no me quiero imaginar cómo se puede poner", comentó sin poder creer lo que estaba viendo. "Qué bien que está, qué bárbaro", comentó con picardía.

Además, luego informó: "Tenemos una amiga que pasó por ahí. Le voy a poner un aplausito. ¡Justo hoy no vino!".

Finalmente, discutieron sobre la posibilidad de que Castro la hubiera filtrado para promocionar la obra que protagonizará en el verano. Sin embargo, la modelo y jurado de ShowMatch descartó esa opción. "Él no necesita hacer eso, es un actor al que le va bárbaro". ¡Tremendo! ¿Qué dirá el intérprete? ¿Qué pensará Sabrina?", dijo.

Luciano Castro rompió el silencio y le contó a Ángel de Brito que sintió al enterarse de la noticia. En el ciclo radial que conduce por CNN, El Espectador, el periodista reveló: "Pude hablar con Luciano Castro, y charlamos sobre las fotos que se dieron a conocer en las redes. Le mandé las imágenes y me confirmó que era él".

"Luciano me dijo que no le importa que lo vean desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos", agregó el conductor de Los Ángeles de la Mañana. Además, aseguró que el protagonista de Pequeña Victoria pidió una restricción legal para que no se muestren en ningún medio de comunicación. "En las redes ya está rebotada en todos lados, es muy difícil", aseguró De Brito.

La mujer de Luciano Castro, Sabrina Rojas, por su parte, desdramatizó la situación en una historia. "A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus ¿dotes? ¿talento? Sí, claro que las vi, hace mucho. Y solo tengo para decir GRACIA' DIO' por dejarme comer semejante lomo hace diez años. Alabado sea Castro (sic)", escribió la blonda, llenando de fueguitos y caritas babosas el mensaje.