¿Qué es de la vida de Luis Rubio? Entre la televisión y el cine, despunta su oficio

Actor, guionista, conductor y productor autogestivo por naturaleza, a Luis Rubio le divierte definirse como una “pyme del humor”. Con más de treinta años de trayectoria y seis Martín Fierro que la respaldan, en abril estrenó la segunda temporada de Pares de comedia, un programa de humor con escenografía y dinámica renovada que conduce junto con Kiki Petrone y un equipo de guionistas y productores, los domingos, a las 14, por Net TV.

“Pares de comedia nace de esa necesidad de encuentro con otro comediante para hablar del trabajo de hacer humor, que no es otra cosa que hacer humor”, cuenta el carismático conductor sobre el programa que contó hasta ahora con invitados de larga trayectoria en el humor argentino como Raúl Becerra, Jorgelina Aruzzi, el director Juan Taratuto y Pablo Fábregas, Santiago Varela (monologuista de Tato Bores) o el actor de comedia Alan Sabbagh.

Ya en TV or not TV (2016), Rubio había desarrollado la idea de que hacer humor sobre el humor, donde componía personajes del mundo de la televisión y recorría a través de una consola de edición distintos escenarios televisivos donde repasaba y reconfiguraba escenas históricas de la tele.

Por lo pronto, con altos niveles de reproducción en su perfil de YouTube -como el programa con Migue Granados, con Malena Pichot, con Luquitas Rodríguez o con Coco Silly-, Pares de Comedia es actualmente el único ciclo de humor de la televisión abierta argentina, y anuncia entre sus próximos invitados al Chino Volpato para hablar de Midachi, alguno de los integrantes de Les Luthiers, Gustavo Garzón, Santiago Varela, Diego Korol y Damián Dreizik.”Es un programa blanco, que habla de algo bastante específico como es la risa. Aquí no se ventila la vida privada de nadie, solamente se trata de analizar este oficio y tratar de hacer un programa sobre el humor, pero que no sea aburrido. Es decir, tratamos de hablar del humor, pero que el resultado sea humorístico. No es fácil, pero creo que algo nos sale”, advierte Rubio que, además, los sábados por la mañana, sigue adelante con su columna de humor en el programa Foja Cero, que conduce Facundo Pastor por Radio La Red, donde se pone en la piel de Eber Ludueña, su personaje insignia.

Desde su debut en TyC Sports en 2002, el exfutbolista de peinado y bigote retro de los 70′ se convirtió en un verdadero fenómeno mediático y con el tiempo la popularidad del personaje superó a la de su creador. Basta decir que en el canal de Youtube @eberludueniaTV ya acumula más de 25 millones de views, y unos 83 mil suscriptores.

Más allá de su faceta como guionista, conductor y productor, este último tiempo Luis Rubio ha profundizado su faceta como actor cinematográfico . Luego de su paso por la serie biográfica Maradona, sueño bendito, en enero de este año se estrenó El método Tangalanga, una comedia dirigida por Mateo Bendesky (disponible en Star+) con Martín Piroyansky como el personaje principal, donde integra el reparto junto a Alan Sabbagh, Julieta Zylberberg, Rafael Ferro y Luis Machín. También trabajó en El asistente, la comedia dirigida por Augusto Tejada, con Rodrigo Noya, Florencia Raggi y Luis Cao. Pero, además, en lo que va del año hizo dos películas más que hoy se encuentran en etapa de montaje, aún sin fecha de estreno. La primera, El casero, es una comedia negra dirigida por Matías Lucchesi, con Paola Barrientos, Yayo y Alfonso Thor. Anteriormente, había rodado Lo que quisimos ser, un film de Alejandro Agresti que protagoniza junto a Eleonora Wexler, donde juega el rol de un librero bohemio y cincuentón.

“Estos dos años me he dedicado más actuar porque guionar me resulta ya un poco tedioso, salvo para Pares de comedia, que es en grupo y nos divertimos, pero sentarme “horas culo”, como decía [Mauricio] Kartun, a ponérselas a un guión, lo he hecho durante muchos años y ya no me divierte tanto, me parece más ingrato. Entonces tuve la suerte de que me llamaran para trabajar como actor en algunos proyectos”, apunta a LA NACION.

Muchos recordarán su paso en la TV cuando conducía El ojo cítrico, en dupla con Mariana Fabbiani o Julieta Prandi y otros programas de archivo junto a Diego Reinhold o Maju Lozano. Pero fue en Mar de fondo, programa nocturno de Alejandro Fantino en TyC Sports, donde nacieron aquellos grandes personajes como Eber Ludueña, Evaristo Hurtado o Endometrio López Esteche, el gaucho telúrico. También escribió y protagonizó la serie El show de Ramiro Agujis [una mezcla de Ramiro Agulla con Juan Gujis), una parodia de la desmesura de los creativos publicitarios plasmada en una serie de cinco temporadas que tuvo mucho predicamento en la industria del marketing y las agencias (disponible en YouTube). En 2021 y 2022 también estuvo en La Peña del Morfi haciendo Elvio, un personaje de seguridad que estaba en un tótem y cuidaba el decorado de modo remoto.

“Es my difícil definir el tema del humor, encontrarle los mecanismos, y está bien que así sea porque el día que se estudie y se descubra por qué nos reímos de algunas cosas sí y de otras no, por qué a algunos les da risa algunas cosas y otras no, corremos el riesgo de que se pueda estandarizar, se pueda industrializar, que la inteligencia artificial pueda producir humor, y ahí estamos fritos todos los que nos dedicamos a esto gran parte de nuestras vidas”, reflexiona el humorista, que asegura tiene un “paladar bastante amplio” respecto de las cosas que le hacen gracia, desde un meme hasta “un video de alguien bailando en un casamiento que quiso tirar magia y cayó arriba de la torta”, hasta un Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, [Roberto] Fontanarrosa, Les Luthiers, El Chavo o Alf. “Soy de amplio espectro. En mi familia cultivamos mucho el humor y cada uno tiene su propio estilo, una particularidad, y nos comunicamos mucho con la risa intrafamiliarmente”, asegura.

Y concluye: “Creo que siempre ha habido humor. A veces, cuando las cosas están mal, el humor es medio zumbón, criticón, irónico, encuentra más disparadores, y por otro lado, se dice -aunque no estoy muy convencido-, que la gente necesita reírse para soportar algunos momentos más complicados. Fontanarrosa decía que los países donde todo funciona bien es más difícil encontrar humoristas, como Suiza, que el tren llega a horario y qué se yo, no ha dado al mundo grandes comediantes, humoristas o guionistas... puede haber, tampoco es que esté tan seguro”.

PARA AGENDAR

Pares de comedia (Segunda temporada). Un programa de humor de autor conducido por Luis Rubio. Domingos, a las 14, por Net TV (también puede verse en YouTube).