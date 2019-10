Qué es de la vida de Benji Gregory, el niño de Alf Fuente: Archivo

Alf es una entrañable serie de los 80, que reunía a toda la familia frente al televisor para disfrutar de las aventuras de un extraterrestre peludo. El alienígena, cuya nave había caído por accidente en la Tierra, convivía con la familia Tanner que estaba formada por un niño, una adolescente y sus padres. Ese niño, Brian, era interpretado por el actor Benji Gregory quien hoy tiene 41 años y no guarda muy buenos recuerdos de esa época, según dijo al medio argentino Radio Cantilo.com.

"El primer día en el set, fue todo maravilloso, me voló la cabeza (...). Después de ALF me cansé, ya no quería seguir actuando (...). Ahora me gustaría retomar la actuación, pero ya es tarde", reveló Gregory en una entrevista vía Skype con el periodista Federico Carestia que se realizó en febrero, pero se viralizó estas semanas.

"Al principio era raro, porque tenía que ver la mano de una persona, pero después me hice amigo del extraterrestre", explicó. Además, habló sobre la persona que estaba dentro del traje de Alf. "Se llamaba Michu (...) Nos obligaban a contestar que era un extraterrestre de verdad", dijo entre risas.

Recordemos que en 2016, a los 76 años, murió Michu Meszaros, quien le daba vida al extraterrestre en las tomas donde se lo veía de cuerpo entero. A esa muerte se le sumó en junio pasado la de Max Wright quien interpretaba al papá de Brian, Willie Tanner.

Cansancio y bullying

Pero claro, no todo era risas para quien en los 80 era un niño: "Me tenía que levantar a las 5 de la mañana y llegaba a mi casa a las 8, 9 de la noche. Terminaba muy cansado de las grabaciones (...). Los chicos de mi edad me tenían envidia y me terminaban haciendo bullying, a veces hasta me pegaban".

La serie fue cancelada tras cuatro temporadas (de 1986 a 1990), luego del capítulo en el que los militares encontraban a Alf antes de que se pudiera subir a la nave para volver con su gente. Eso cayó muy mal en la audiencia, y si bien bien después hubo una película sobre Alf en la que se resolvía el misterio de su destino, no incluía a los Tanner. "Cancelaron la serie y se terminó. Yo sé que no terminó bien. Pero para mí fue un alivio", reveló Gregory.

Luego de esa serie, Gregory actuó en la sitcom Murphy Brown y prestó su voz, en 1993, en una película de animación Once Upon a Forest.

Más adelante, se alistó en la Marina por un tiempo y luego se retiró. Hoy por hoy, según dijo el actor, vive del dinero que cobró por su actuación en Alf y que invirtió en la bolsa gracias a un consejo de su padre.