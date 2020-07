¿Qué es de la vida del actor Eddie Kaye Thomas, de American Pie?

Eddie Kaye Thomas, en una escena de American Pie

"Todavía hoy me gritan: ¡Stifler's mom!". Eddie Kaye Thomas, el actor norteamericano que se subió a un escenario por primera vez a los siete años y que ganó popularidad a los 20 en American Pie, revelaba aún hasta hace poco que nunca logró quitarse del todo el traje del personaje de Paul Finch, el adolescente que hizo famoso un juego de palabras por su vínculo con una mujer mayor, madre de Steve (Seann William Scott), otro de los protagonistas.

El intérprete figura en la lista de jóvenes actores que logran seguir trabajando a fuerza de voluntad, pese a quedar encasillados tras un gran éxito. En su caso, su carrera siguió con papeles en Broadway y numerosas participaciones en películas y series de televisión. Sin embargo, su protagonismo en el cine ha sido mayormente relegado a papeles secundarios menos sonados que el que lo hizo conocido en la comedia de los 90.

Desde American Pie hasta ahora, el actor se ha puesto en la piel de Andy Rosenberg en el film Aventura nocturna (2004); fue Jeff Woodcock en la serie cómica de Fox 'Til Death (2006-2010) y se convirtió en el experto psiquiatra Toby Curtis en la exitosa ficción Scorpion (2014-2018), entre otros trabajo. Además en la sitcom animada American Dad!, Thomas es quien dobla al personaje de Barry Robinson.

Los primeros pasos: Broadaway y Natalie Portman

Nacido en 1980 en Staten Island, Nueva York, Eddie Kaye Thomas comenzó su carrera actoral siendo un niño. A los diez años, apareció en Ricardo III con la Brooklyn Shakespeare Company e hizo su debut en Broadway a los doce como suplente en la producción del Lincoln Center de John Guare de Four Baboons Adoring The Sun. En 1997, participó junto a Natalie Portman en una producción de El diario de Ana Frank.

Cuando finalizó la escuela secundaria, el joven artista ya era un intérprete activo en la escena teatral neoyorquina, contando en su haber numerosos créditos teatrales. En 1993, audicionó para el papel de Ethan Embry del film Viaje al gran desierto.

Ser un American Pie

Los protagonistas de American Pie

Thomas tuvo su primera aparición en la pantalla en 1994, en un episodio de ¿Le temes a la oscuridad? Su debut cinematográfico llegaría dos años más tarde, en el drama policial Illtown. En 1997, interpretó a un estudiante español llamado Nat en la comedia romántica Mr. Jealousy y al año siguiente participó en un episodio de la primera temporada de la serie Felicity. Meses más tarde, compartiría espacio con Robert Downey Jr., Gaby Hoffmann, Jared Leto y Brooke Shields en Negro y blanco. Y también había logrado el papel que le cambiaría la vida: el de Paul Finch, en American Pie (1999), película cuyo reparto recibió el premio Young Hollywood.

En American Pie, Finch era el más intelectual de un grupo de adolescentes dispuestos a perder la virginidad antes de ingresar a la universidad. Su personaje puso de moda el término "MILF" (mother I would like to fuck / madre con la que me acostaría) y se convirtió en una suerte de 'ídolo' para los jóvenes de los 90, tras mantener en la ficción un vínculo amoroso con la madre de su colega Stifler.

En diversas entrevistas posteriores al estreno del film, Thomas manifestó que haber representado a ese personaje es algo que aún lo acompaña. El actor no se ha expresado de forma halagadora sobre la película, a pesar de que recuerda la experiencia con cariño. También ha señalado que ha evolucionado en lo personal a la par de sus fans. "Yo era un adolescente y crecí casi con ellos. Fue parte de algo que ahora puedo ver con distancia: un joven teniendo sexo con una torta y yo con la madre de un amigo", señaló en una entrevista en 2016.

En la piel de Finch, Eddie volvió a aparecer en las posteriores películas de la saga: American Pie 2 (2001), American Wedding (2003) y American Pie: El reencuentro (2012).

Scorpion y papeles secundarios

Eddie Kaye Thomas junto a los otros actores protagonistas de Scorpion

Tras el éxito de la franquicia, Thomas obtuvo varios papeles secundarios en películas y participó en diversas series de televisión, además de continuar trabajando en teatro. Apareció en más de veinte films, entre ellos Dos colgados muy fumados (2008), Stolen Summer y Petunia (2012). Y participó de la comedia televisiva Off Center, de 'Til Death, de la producción de HBO How to make it in America y, entre otras interpretaciones, desde 2005 presta su voz a un personaje de la serie animada para adultos de Fox American Dad!

Uno de sus proyectos más relevantes ha sido su papel en Scorpion, serie que en nuestro país se vio por Sony, en la que recreó al psiquiatra Toby Curtis entre 2014 y 2018. Por otra parte, Eddie volvió a reencontrarse con parte del elenco de American Pie dentro del proyecto de la serie Outmatched.

Una fan atrincherada en su casa con un cuchillo

Eddie Kaye Thomas y Ari Graynor

El actor denunció en 2013 el acoso de una seguidora, de quien declaró que lo llegó a amenazar en su propia casa con un cuchillo. Thomas había tenido una cita con ella en un restaurante de Los Ángeles. Luego el encuentro siguió en su casa, pero -según él señaló- cuando ya era hora de despedirse, ella habría insistido en quedarse en la vivienda hasta el día siguiente.

Pasaban las horas y la mujer no se iba. Según el actor, al permanecer atrincherada durante varias horas en el inmueble en actitud amenazante con un arma blanca, fue entonces cuando decidió huir de la casa y recurrir a la policía para desalojarla. Debido a ello, interpuso luego una orden de alejamiento contra ella.

Más allá de este episodio, el actor se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos de las cámaras y poco ha trascendido acerca de sus romances. Durante un breve período en 2008, se lo vinculó con la actriz Ari Graynor, de quien fue compañera en la película Nick and Norah's Infinite Playlist.

Su afición por los Mets

El actor es un confeso aficionado a los Mets

"Ser fanático de los Mets es mi norte. Se ha convertido en parte de mi personalidad. Disfruto viendo a los Yankees, un equipo con una alineación consistente, pero me quedo con los Mets", afirmaba el actor hace unos años en una entrevista para ESPN sobre su amor por el equipo de baseball neoyorquino. Thomas compartió desde niño esta afición con su padre. ¿Cuál ha sido para el actor el mejor jugador de la historia? "El jardinero Darryl Strawberry", ha respondido en alguna ocasión. Entre sus entretenimientos favoritos, los deportes ocupan un lugar destacado.

Casa en venta por 2,7 millones de dólares

En Venice, en Los Ángeles, el actor posee una propiedad que en estos días salió a la venta por la suma de 2,7 millones de dólares. La casona se ubica en una zona de particular encanto arquitectónico y responde al denominado estilo Craftsman, de terminaciones artesanales. Es un bungalow de lujo inspirado en las edificaciones de comienzos del siglo XX. Es un inmueble original de 1910 que forma parte del área histórica del lugar. La residencia ocupa más de 1300 metros cuadrados y presenta varias dependencias adaptadas a las comodidades modernas, con adornos que remiten a la década de 1960.

Snack bar divisorio en el living-comedor, estufa de leña en forma de plato volador, tragaluces y puertas francesas que se abren hacia una zona de estar con vistas a un canal son algunos de los particulares atractivos del inmueble del que el actor busca desprenderse.