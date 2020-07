¿Qué es de la vida de Xuxa, la "reina de los bajitos"?

La reina de los bajitos pasó por Cortá por Lozano y habló de todo Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2020 • 16:58

En el marco de los festejos por los 30 años de Telefe, Xuxa pasó por Corta por Lozano y, tras contar sus nuevos proyectos para este año, recordó cómo fueron sus años en Argentina."Tengo mucho cariño por los argentinos. Son parte de mi historia, de mi vida. Cuando miro fotos me acuerdo con mucha nostalgia de mi paso por ahí. Estuve dos años y medio, conocí varios sitios, realmente viví una historia de amor con los argentinos", comenzó su recuerdo la "reina de los bajitos", desde Brasil y con la sonrisa que la caracteriza.

Mientras asegura que se está cuidando mucho en esta época de pandemia, la animadora infantil contó cómo pasa sus días en cuarentena: "Yo estoy en mi casa. Salgo muy poco con mucho cuidado, ya que mi segunda madre (María) tiene problemas respiratorios y tiene 72 años. Ella está muy frágil. Mi hija Sasha está en Angra y a veces voy a verla y me quedo unos días con ella", aseguró al tiempo que mostró su orgullo por el trabajo social que hace la jovencita con niños de todo el mundo. "Yo tuve la posibilidad de trabajar con chicos y ella ahora hace lo mismo pero cuidándolos. En África, yo soy la madre de Sasha, no tengo nombre propio allá", agregó, entre risas.

Tras sufrir varias pérdidas familiares en los últimos años, Xuxa confesó lo feliz y contenida que se siente al lado de Junno, su pareja desde hace ocho años. "Primero perdí a mi hermano, después a mi padre, luego a mi madre y a mi hijo con pelos (en referencia a su perrito). Fue demasiado en muy poco tiempo. Por suerte, tengo a mi segunda mamá, a mi hija y a Juno, de quien estoy cada día más enamorada", reveló.

Súper feliz de haberlo encontrado, la conductora aclaró que, si bien tuvo varios amores, éste es uno de los más importantes y con el que quiere estar por el resto de sus días. "Yo quiero morir a su lado, se lo digo siempre (...) Es una persona que me hace reír todo el tiempo, me cuida, es un padre increíble que también cuida de mi hija. Dios me dio las mejores cosas de la vida: la mejor madre, la mejor hija, el mejor trabajo y ahora este hombre", reveló mientras recalcó que su cuarentena a su lado "es perfecta".

Minutos después, Xuxa hizo referencia a sus proyectos para lo que queda de este 2020 y habló de su nueva faceta como escritora. "Voy a lanzar un libro para chicos. Todas las ganancias van a ir para África, a lugares o santuarios que cuiden de los chicos. También estoy escribiendo un libro que se llamará Memorias y tendrá un capítulo muy especial sobre Argentina. Va a salir a fin de año", reveló.

Sin embargo, su incursión en la literatura no es lo único que la reina de los bajitos tiene en mente. Al parecer, ya está empezando a trabajar en una película autobiográfica que casi sin planearlo la vuelve a conectar con nuestro país. "La directora es argentina y fue bajita mía. Ella vive en Los Ángeles ahora. Ya estamos buscando a la actriz que me personificará. Como verán, los argentinos siguen en mi vida en los momentos más especiales", remató con cierta nostalgia.