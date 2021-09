“¡Qué flaquísimo!”: Susana Giménez se tomó un vuelo privado y se sorprendió al notar que el piloto era Antonio Laje

Susana Giménez es noticia incluso en sus años sabáticos y en sus momentos de ocio. La conductora regresó al país a fines de agosto, tras haber pasado la mayor parte de la cuarentena en Uruguay, y no solo llamó la atención por sus siempre polémicas declaraciones sobre la situación social y política que atraviesa el país, sino también por sus primeras salidas públicas tras haber cumplido con las medidas de aislamiento. Este martes, la gran diva de la televisión volvió a ser tendencia, pero -esta vez- por un encuentro de lo más inesperado.

En su cuenta de Instagram, Susana compartió un video que sorprendió y divirtió a sus millones de seguidores. “¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿saben quien era el piloto? Antonio Laje, un genio”, escribió.

Poco después, el periodista -también desde su cuenta de Instagram- le dedicó un sentido mensaje a Susana: “Uno de los vuelos más lindos que me toco realizar lo hice esta tarde. Enorme placer haberte llevado hoy. Gracias por tu sencillez … y por este video genial”, dijo haciendo referencia a la escena que registró la diva, en la que se los escucha intercambiando un simpático diálogo, con algunos halagos.

A bordo de un avión privado, que la trasladaría de nuevo a Punta del Este, la diva enfocó su cámara en el piloto, que se encontraba a unos pocos metros: nada más y nada menos que el periodista Antonio Laje. “¡Antonio!”, lo llamó con un grito, y el aludido se acercó a ella. “Susana. Nos sacamos el barbijo”, respondió él, dejando ver su rostro. “Yo llegué y no te reconocí. Vestido de piloto, precioso. Saludé a todos, e Inés [Hernández] me dijo: ’¿Sabés quién es? Laje’. Y yo grité: ‘¡Laje! ¡Qué flaquísimo!’. Yo había escuchado una vez que eras piloto, pero me había olvidado!”, se la escucha decir, fiel a su estilo.

“Vine a llevarte. Un placer para mí”, contó el periodista, sonriente y mirando a la cámara. Y ella remató: “Para mí también, Lajito amoroso”. “Bueno, empezamos”, propuso entonces el piloto, a lo que Susana asintió: “Bon voyage. Empecemos”.

Hace un tiempo, el periodista había revelado que, además de su rol de conductor, es piloto de avión y trabaja para una empresa de vuelos privados. De hecho, en su cuenta de Instagram, se define como: “Piloto comercial. Por momentos, periodista de América TV”.

Tanto es así que, en 2017, el presentador fue el protagonista de una noticia: se había recibido de piloto comercial. Laje inició con un curso de piloto privado donde, luego de aprender las nociones básicas, empezó a volar aviones pequeños y así fue sumando horas de vuelo. Paso a paso, fue completando los requerimientos que necesitaba y ganando experiencia en el aire. Así, llego a las 250 horas que se piden para poder rendir el examen final y conseguir el título.

En ese avión piloteado por Laje, la conductora volvió a Uruguay junto con su amiga y estrecha colaboradora Inés Hernández. Allí la esperaban su hermano Patricio, su hija Mercedes y algunos de sus perros. Giménez decidió pasar gran parte de la cuarentena en el país vecino, ante las medidas restrictivas decretadas por el gobierno argentino al comienzo de la pandemia.

Durante este tiempo, regresó dos veces al país. La primera, para acudir a sus médicos luego de haber sufrido un fuerte golpe tras caerse en su casa. La segunda, fue hace un mes y, en su breve estadía, aprovechó para comunicarse con su público a través de una entrevista que fue emitida por Telefe Noticias. Allí, la diva contó que tuvo miedo de morir cuando se contagió coronavirus y volvió a mostrarse crítica con el gobierno de Alberto Fernández.

Una vez concluido el período de aislamiento, Susana realizó su primera salida pública: fue al teatro a ver El método Moldavsky, el espectáculo del humorista Roberto Moldavsky. Luego, compartió una divertida cena con algunos de sus mejores amigos: Marley, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonesse y los productores televisivos Fede Levrino y Federico Hoffman.