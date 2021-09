Los like que delatan: la China Suárez y el pícaro “me gusta” a Mario Casas

¡Hola changos! Seguramente estos días no tuvieron mucho tiempo para sumergirse en el mágico universo de los famosos con tantos líos políticos que afronta el país, pero capaz se hace necesario leer una nota sobre famosos poniendo likes para levantar el ánimo. Así que bienvenidos a este mundo que nos hace olvidar de nuestros problemas porque para qué vamos a pensar en los nuestros si podemos ver los problemas de las celebridades.

¿Esta fue una semana inestable para nuestra querida farándula, con posibilidad de chaparrones? Sí, siempre. Para algunos se podría decir que el clima está despejado, pero para otros se vino una nube negra con alerta roja de tormenta (ahre que me creí la chica del clima, una Sol Pérez tucumana). Pero no se asusten, no está pasando nada a lo que no nos tengan acostumbrados... ¿o sí?

Juariu y los likes de los famosos que los deschavan

La primera que se puso al hombro la crisis de la argentina es la China Suarez, que después de la separación con Benjamín Vicuña parece que puso los ojos en otro actor extranjero, (digo otro porque tuvo un romance tiempo atrás con el español David Bisbal). Bueno, no sé si le puso los ojos realmente, pero lo que sí le puso fue un “like”. ¿De quién hablo? Del reconocido actor español Mario Casas. Viendo sus fotos en Instagram (que son realmente un recorrido cultural que recomiendo) vi un like que me llamó la atención. Y sí, era de la China, y me dije acá hay algo y fui directamente y sin perder tiempo a ver si se siguen (porque es lo primero que hago, ¡no me juzguen!) y para mi sorpresa: ¡no se siguen! ¿Saben qué significa eso? Que ella entró al perfil de él sin seguirlo para ponerle un “me gusta”, que es como cuando yo era chica y le mandaba un zumbido por Messenger a alguien. Una forma de decirle al otro: “Hola, acá estoy”, pero más moderno.

"Me gusta". La foto de Instagram de Mario Casas a la que la China Suárez no pudo resistirse

Hablando de modernidad, ¿se acuerdan que entre Federico Bal y Barbie Vélez había terminado todo medio mal (y por medio mal quiero decir muy mal)? El sábado a la noche ella estuvo en Pasapalabra compitiendo contra una genia o sea... yo. Y una usuaria de Twitter comentó algo sobre la “euforia” de la hija de Nazarena. ¿Y a que no saben qué hizo Fede Bal? Le puso like. (¿Se imaginan que entre Bal al altar a impedir el casamiento de Barbie? Por suerte, soñar es gratis...) Fede, ¿para qué mandás un like si lo voy a ver? O quizá fue un guiño para mí, ya que estaba perdiendo con Barbie. ¿O le querés decir algo a ella? ¿Alguna cuenta pendiente? ¿O simplemente querías reflotar el conflicto porque la farándula está bastante tranquila y nos merecemos un escándalo?

El mensaje de El Polaco a la influencer y su posterior aviso de hackeo

Otro que se mandó una es un aliado de Bal, coprotagonista de aquella fiesta en una pileta climatizada con audio escandaloso incluido (¿se acuerdan?). Sí, estoy hablando de El Polaco. Resulta que el escándalo que lo tiene en la mira (porque nunca una noticia serena de él) es que le escribió un mensaje privado desde su cuenta de Instagram a Alabama Barker (actriz estadounidense de 15 años): “Honey, Whats up?”. Lo que hizo enfurecer a Baker y lo mostró en su cuenta de TikTok con un video, el cual después borró (pero ¿se acuerdan que les dije que estoy con tiempo? Bueno, llegué a hacer una captura). Lo que hizo que El Polaco tuviera que salir a decir algo y así como cuando éramos chicos y decíamos “el perro se comió mi tarea”, los famosos dicen: “Me hackearon”. Bueno, permítanme dudar.

La que no dudó y nos dio una semana de contenido entretenido fue Rocío Marengo, (entretenido para nosotros no para su pareja Eduardo Fort). Cansada de la falta de apoyo de él, prendió el ventilador en “La Academia” y largó todo. Dijo que estaba cansada de remar la relación y que estaba harta. “Ocho años te banqué Eduardo, estoy hasta acá de tus bolas pesadas. No lo merezco”, dijo ella y yo lo único que puedo pensar ahora son en las bolas pesadas de Eduardo. Como era de esperarse este tema fue creciendo y se sumaron en apoyo a Fort su hija y los hijos de Ricardo y desde las redes sociales mostraron su enojo hacia Rocío. Igual gracias Rocío porque la farándula venía muy floja de escándalos así que en parte siento que lo hizo por nosotros.

El mensaje de la hija de Eduardo Fort y el de su sobrino, después de la catarsis de Rocío Marengo en "La Academia"

Y para terminar quiero dejarles un mensaje positivo, ya que es lunes. Si ustedes sienten que están mal, que están teniendo días difíciles o que el país está mal, piensen en la niñera de Floppy Tesouro, que es ludópata y la llevaron de viaje para que cuide a la pequeña Morea a... ¡Las Vegas! No, si este país tiene todos los condimentos que se necesitan para que nunca nos aburramos. Agradezcamos eso.

Y bien amigos, este fue mi reporte semanal de lo que tenés que saber de la farándula para empezar tu semana con toda la información importante, esa que va a sacar a este país adelante.