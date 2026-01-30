Quién es Agustina Palma, la actriz tucumana que se lució en la alfombra roja de Cumbres borrascosas: “Estoy cumpliendo un sueño”

El 28 de enero, el icónico TCL Chinese Theatre de Los Ángeles se convirtió en el escenario de un evento cinematográfico histórico: el estreno mundial de Cumbres Borrascosas, la nueva adaptación cinematográfica de la clásica novela de Emily Brontë. La alfombra roja se transformó en un desfile de estrellas, encabezado por los protagonistas Margot Robbie y Jacob Elordi, junto a invitados de la talla de Carey Mulligan y Barry Keoghan. En este epicentro de exclusividad, una actriz argentina acaparó todas las miradas, con un sensual y elegante vestido blanco y un garbo especial: la tucumana Agustina Palma.

La actriz nacida en San Miguel de Tucumán, que dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo de la mano de Cris Morena, es una de las jóvenes promesas locales que ya están encontrando su lugar en la industria a nivel global.

Agustina Palma, en la red carpet de la nueva versión de Cumbres borrascosas Instagram

Su primer trabajo fue en Rincón de luz, la continuación de Chiquititas que protagonizaron Florencia Bertotti y Guido Kaczka, y que resultó la plataforma de despegue para artistas que luego se convertirían en estrellas, como Lali Espósito, Agustín “Cachete” Sierra, la China Suárez, Gastón Soffritti y Candela Vetrano.

Luego, participó de otro gran éxito de la factoría Cris Morena. “Sí, fui Floricienta de pequeña en la serie. Mi amiga era Delfina y peleábamos en los sueños de Floricienta. Este fue mi segundo proyecto audiovisual”, contó la actriz en su cuenta de Instagram, junto a una postal de aquellas épocas.”, contó la actriz en su cuenta de Instagram, junto a una postal de aquellas épocas.

Agustina Palma, frente al TCL Chinese Theatre de Los Ángeles Instagram

Reconocida por su papel en las series de Disney O11CE y Bia, la actriz decidió hace algún tiempo darle a su carrera estatus internacional. “Hoy estoy cumpliendo otro sueño. Uno que tardó 7 años en hacerse realidad. Una vez, viajando a Los Ángeles con un amigo, nos paramos en el observatorio y dijimos: ‘Qué increíble sentir la ciudad a tus pies. Algún día viviremos acá’. Y esa frase se me quedó grabada. Como una semilla. Pero detrás de ese deseo había mil miedos. No sabía inglés. No tenía papeles. No conocía a nadie. Y Argentina quedaba tan, tan lejos que parecía imposible. Madrid fue ese puente que me sostuvo mientras todo se alineaba: los papeles, el trabajo, la carrera, los nuevos amigos. Y hoy, sentada en el piso de mi nuevo hogar, con las llaves en la mano, llena de lágrimas en los ojos, con miles de emociones, recuerdo ese momento como si fuera ayer. Ese miedo de empezar de nuevo ya lo sentí antes. Y no solo lo atravesé: la vida terminó siendo aún mejor que lo que mi mente podía imaginar. Porque el universo es más creativo que nuestros propios planes. Hoy estoy acá. Por mí. Por esa niña que nació en San Miguel Tucumán”, compartió en sus redes a mediados de 2025, cuando al fin pudo cumplir su sueño de hacer base a pasos de Hollywood.

Uno de sus últimos trabajos fue en la serie de HBO Max, Máxima, que repasa la vida de la reina de Holanda. “Lo más mágico de este proyecto fue la mezcla de culturas: inglés, español, holandés y alemán. Y aun estando rodeada de nuevos idiomas, me sentí como en casa trabajando en nuestro ambiente argentino. También fue mi primer proyecto dirigido en inglés, y estoy deseando que lo vean. En los últimos dos años, la vida me ha llevado a Ámsterdam muchas veces: para rodajes, estrenos y conferencias. Una ciudad que ya siento como parte de mí. Ojalá pudiera decir que ya aprendí neerlandés... pero aún no”, compartió en Instagram, a propósito del estreno de la segunda temporada de la serie protagonizada por Delfina Chaves.

Además, protagonizó el videoclip de “No me quiero casar”, de Bad Bunny. Actualmente, celebra el reciente estreno de Mi Final Feliz, la nueva apuesta de la productora estadounidense, con base en Miami, Vip 2000 TV.

Para su presentación en la alfombra roja, Agustina eligió fusionar lo clásico con lo moderno, y lució un vestido de corte sirena en tono crema perlado, confeccionado en un sutil textil de sastrería con aplicaciones de perlas y cristales. El escote strapless y el cinturón con hebilla forrada resaltaron el estilo, evocando el glamour de las divas de la época dorada del cine.

Agustina Palma junto a la también actriz y directora argentina Constanza Espejo Instagram

Su elección de un choker de perlas de tres hileras, una pieza con reminiscencias victorianas, añadió un toque de elegancia atemporal que resonó perfectamente con la temática del film, logrando un balance ideal entre el glamour clásico y la esencia latina que la caracteriza.

“Estar aquí, celebrando el cine en su máxima expresión y representando a mi país en este escenario tan significativo, es un sueño que se trabaja día a día. Vivir esta premiere rodeada de tantas figuras que admiro, fue increíble”, comentó Agustina tras el evento. La joven tucumana compartió la experiencia con una compatriota, la actriz y directora Constanza Espejo.