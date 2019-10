Quién es Guido Mazzoni, el nuevo novio de Sol Pérez

Crédito: Instagram

Sol Pérez era una de las solteras más codiciadas del ambiente, sin embargo, su corazón fue conquistado. La modelo presentó oficialmente en sus redes sociales a Guido Mazzoni, su nuevo novio, después de que los descubrieran juntos este domingo yendo a votar.

Fue Ángel de Brito quien mostró las primeras imágenes de la pareja, las cuales llegaron a sus manos a través de una seguidora de Twitter. La mujer le contó al periodista que vio a Sol junto al hombre muy mimosa mientras esperaba para emitir su voto. A los pocos minutos, fue ella misma la que subió fotos de la pareja a Instagram.

Mazzoni es un empresario del mundo del deporte, dueño de una famosa cadena de gimnasios especializados en crossfit. A través de sus redes sociales, el hombre comparte fotos entrenando o posando con los famosos que concurren a sus locales.

Jésica Cirio, Ivana Nadal, Cande Ruggieri, Mariano Martínez y Nacho Viale son algunas de las celebridades que entrenan en sus gimnasios. De hecho, Sol también suele ir a la cadena y subir a sus redes sociales videos de las rutinas de ejercicio que tiene allí.

Amigo de Pico Mónaco, Agustina Casanova, Floppy Tesouro y Cinthia Fernández, Guido mantiene un alto perfil en redes sociales, en dónde además sube fotos de viajes con amigos y salidas lujosas.

"Con los hombres no tengo mucho éxito", le había dicho Pérez a LA NACION a principios de septiembre, al comentar que estaba soltera. "Hoy prefiero estar sola, llegar a mi casa, no pelearme con nadie, desenchufarme de lo mediático, tirarme a ver una película, en pijama, con mi perrita. Ir a comer con mis hermanos, ver a mis padres, salir con mis amigas. Hay gente que no entiende el juego de la televisión y a mí me divierte jugar. Por el momento estoy sola y quiero quedarme así".

La última pareja de Sol había sido Rodrigo Luna Benítez, un profesor de equitación para nada mediático. La modelo también había sido vinculada al empresario Guillermo Marín, sin embargo fue ella misma quien salió a desmentir el romance: "Guillermo es lo más. No es mi pareja, nada que ver, es mi productor. Hace tres temporadas que trabajo con él en teatro y estoy recontenta. Este verano también me convocó para hacer una comedia con Carmen Barbieri. Todavía no firmamos nada porque hay, además, una propuesta para Carlos Paz".