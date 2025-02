Quién es Gülben Ergen, la poderosa enemiga turca de Wanda Nara

Después de semanas complicadas, en las que se filtraron los fuertes mensajes que cruzó con su exmarido Mauro Icardi en el día de su cumpleaños, Wanda Nara parecía encaminarse a una temporada de paz y reconocimientos, pero una vez más se encontró en el centro de la polémica.

La conductora de Bake Off Argentina participó este lunes de la exclusiva entrega de los Best of Europe Awards que se llevó a cabo en Estambul. De allí, además de todas las miradas, se llevó uno de los galardones más codiciados, el de Mejor Mujer del Año.

Como era de esperarse, Wanda celebró su victoria con un posteo en sus redes sociales. “Gané. Mujer del año en los Best of Europe Awards. Gracias. Una noche soñada en Estambul”, escribió al pie de la publicación.

En cuestión de minutos, su posteo acumuló más de 150 mil me gusta, y los usuarios no dudaron en dejar sus comentarios de apoyo al pie. “Felicidades, qué orgullo que seas nuestra. La Argentina para el mundo”, “Me encanta la fortaleza de esta mujer”, “Menos mal que no la querían en Turquía. En tu cara despechado”, “Te re felicito. Inteligente, luchadora, buena madre y mujer. Te lo mereces”, “Ese vestido te queda soñado” y “Nunca menos, súper merecido”, fueron tan solo algunos de ellos.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Una de las máximas estrellas turcas, Gülben Ergen estalló contra la argentina. La exmodelo, actriz y cantante recurrió a su cuenta personal de X -la red social antes conocida como Twitter- para dar a conocer su descontento con el premio obtenido por Nara.

Allí, Ergen se preguntó, primero, cuáles fueron las cuestiones que tuvieron en cuenta los miembros del jurado a la hora de condecorarla como la ‘Mujer del Año’. Según el sitio web oficial de los organizadores de los premios, se trata de una ceremonia “que rinde homenaje a personas, organizaciones, productos y servicios excepcionales en Europa”. Asimismo, destacan que tienen como objetivo “reconocer y elogiar a quienes han hecho contribuciones significativas en sus respectivos campos, estableciendo nuevos estándares y superando límites”.

A pesar de su cuestionamiento a los organizadores, la mujer concurrió también a la ceremonia, en la que, al igual que Nara, recibió un reconocimiento. A la hora de los agradecimientos, si bien no mencionó a la argentina, hizo una referencia al clásico del fútbol turco entre el Galatasaray y el Fenerbahçe, que muchos interpretaron como una provocación para con la exesposa de Icardi. Es más, en más de una oportunidad se declaró fanática del futbolista: “Soy seguidora de Icardi por mis hijos, así que estoy claramente de su lado”, indicó más de una vez, tomando posición.

Si bien es una completa desconocida en estas tierras, en su Turquía natal, la nueva “enemiga mediática” de Wanda es toda una estrella. Nacida en 1972 en Estambul, ya en 1987 Ergen tenía un nombre entre las modelos de su país.

Rápidamente, dio un volantazo y dirigió su carrera hacia la actuación. Debutó en la pantalla grande en 1988, en el film Biz Ayrilamayiz (Somos inseparables), y ese mismo año filmó su segunda película, Deniz Yildizi (Estrella de mar). Además de participar de exitosas telenovelas y miniseries, en televisión es reconocida por su participación en la versión turca de La Niñera.

Una década después de haber estrenado su carrera como actriz, se lanzó como cantante. Su primer disco, Merhaba, contenía un puñado de canciones que mezclaban la música tradicional turca con el pop. Con el correr del tiempo, lanzaría otros 16 discos y grabaría más de 200 temas.

En cuanto a su vida privada, al igual que Nara pasó dos veces por el registro civil. La primera fue en 2004, cuando dio el sí junto a Mustafa Erdogan, fundador del grupo de música dance Fire of Anatolia. Junto a él, el 28 de enero de 2007, dio la bienvenida a su primer hijo, Atlas. Dos años más tarde, llegarían los gemelos Ares y Güney.

El 27 de septiembre de 2014, dos años después de divorciarse de su primer marido, se casó con el editor de televisión Erhan Çelik, pero tras dos años de matrimonio decidieron seguir caminos separados.

LA NACION

