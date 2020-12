¿Quién es Karen Martínez, la mujer con la que se casa Pablo Duggan?

Pablo Duggan se casa hoy con Karen Martínez, una joven ingeniera naval venezolana de 29 años Crédito: Instagram @pabloduggan

Pablo Duggan se casa hoycon su novia, Karen Martínez, tras compartir casi dos años de convivencia juntos. El flechazo con la joven venezolana de 29 años ocurrió durante el mundial del 2018 cuando tuvieron su primera cita en un bar de Palermo. La mujer que enamoró al periodista mantiene un bajo perfil y solo una vez habló antes las cámaras de televisión a fines del año pasado.

Karen es ingeniera naval y conoció al periodista que conduce El diario y El desafío 2020 (C5N) unos meses después de haber llegado a la Argentina. Tras varias salidas decidieron dar el siguiente paso y se fueron a vivir juntos a una casa en Tigre.

Ese mismo hogar será el escenario de su gran día: darán el "sí, quiero" en el jardín de su casa en una ceremonia íntima. Dado el contexto de pandemia de coronavirus tuvieron que posponer su fecha original, que era en abril de este año, y transformaron su gran fiesta en una reunión con sus allegados.

En Infama (América), Pía Shaw contó una particularidad del casamiento: "Hay una pareja de veterinarios que está adiestrando a sus gatos para que lleven una especie de cofia en sus cabezas con los anillos". La pareja tiene tres gatos -dos traídos de Venezuela, y uno argentino- y un perro.

Luego tendrán su luna de miel en Nueva York, un viaje que soñaban desde hace más de un año para coronar su amor. En cuanto a la unión por Iglesia, todavía están definiendo si en el 2021 pasarán por el altar. En la única entrevista que dieron juntos para la pantalla de América, la ingeniera venezolana comentó: "Él ya cedió mucho. Si no quiere casarse por Iglesia está bien. No lo voy a forzar".

"Por ahí me convence, no sé. No estoy muy amigo de la Iglesia últimamente. Pero quién sabe...", fue la respuesta que dio Duggan, dejando la puerta abierta a cambiar de idea para el año próximo. A horas de casarse, el periodista de 47 años le contó a LA NACION la felicidad que siente: "Karen es la mujer de mi vida. Conocerla me cambió hasta la forma de ver las cosas. Me hizo muy bien. Hace un par de años tal vez pensaba que nunca me iba a casar, pero ahora lo hago feliz y contento, y convencido de que es la mejor vida que puedo tener".