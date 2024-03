Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini: viaje relámpago a Miami para descansar y compras para la gran boda

Escuchar

Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini ya se están preparando para la fiesta de casamiento entre su hija Oriana y el futbolista de la Selección Argentina Paulo Dybala. La relación nació hace años en las redes sociales cuando el futbolista se animó a escribirle por privado para invitarla a la cantante y modelo a cenar. Ella en un principio no sabía quién era él. Pasaron casi seis años de aquella anécdota, que derivó en un furtivo romance y en una convivencia temprana. La relación se consolidó hasta tal punto que a nadie le sorprendió cuando, a finales del año pasado, la pareja anunció su casamiento. Desde ese momento, los papás de Oriana y futuros suegros de Paulo, no paran de cumplir los deseos de su hija mayor.

Este domingo, Cathy y Ova emprendieron un viaje relámpago a los Estados Unidos. Específicamente a Miami, la ciudad de las playas y las compras. Según comentaron en Ezeiza, “se trata de un viaje para descansar un poco de la organización de la boda”. Por las dudas, partieron con grandes valijas. “Vamos a hacer algunas compras y tomarnos unos días de vacaciones”, apuntaron. Cabe destacar que los últimos días de relax que se habían tomado transcurrieron en noviembre, días después de que Oriana anunciara por redes sociales la feliz noticia de su boda con Dybala.

Cathy Fulop y Ova Sabatini, a punto de partir a Miami

Ante de partir hacia Miami, la actriz y conductora había dado una nota a Socios del Espectáculo, de eltrece, en donde contó con el humor que la caracteriza cómo se siente con la organización de la fiesta y sus diversas charlas con su hija. “Ay, nada pude decidir. ¡Nada! Yo le digo: ‘Ori esto’, ‘Ori lo otro’ y ella me contesta: ‘sí mamá’, pero después no me da ni bolilla. Mi hija me trata como loquita”. Y ya teniendo en cuenta lo que se vendría, agregó: “Ya la voy a agarrar yo en la bajadita cuando venga con sus hijos y me pida que se los cuide”.

La semana pasada fue Oriana Sabatini quien proporcionó algunos detalles de la boda que tendrá lugar el próximo 20 de julio. Invitada en LAM (América TV), se le consultó si Gabriela Sabatini estaba invitada, ya que corrió el rumor de una supuesta pelea entre su padre y su tía. “Gaby bien, está contenta”, contestó la hija mayor de Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop. “Obviamente que está invitada, pero últimamente tampoco la estuve viendo tanto porque cuando yo vengo acá ella se va a Suiza o, cuando ella está acá, yo estoy allá”, respondió la cantante.

Oriana, junto a sus padres Ova Sabatini y Catherine Fulop Instagram @fulopcatherine

Ante nuevas consultas, contó detalles familiares: “A mi papá se le murieron los dos padres y creo que también, cuando hay un cambio tan grande en una familia, como la pérdida de dos padres, dos abuelos, se reacomoda todo y no es que se reacomodó mal, pero simplemente no nos vemos tanto como nos veíamos. Antes, como estaban mis abuelos, teníamos un lugar de encuentro. Es el paso de la vida y pasa en todas las familias, y no quiere decir que haya pasado algo malo entre ellos”.

El 31 de octubre, el delantero de la Selección Argentina le propuso casamiento a su novia en uno de los puntos turísticos más románticos del mundo: la Fontana de Trevi, de Roma. Al parecer, en un primer momento la fiesta iba ser un tanto íntima. Pero no. Será una boda para 300 personas en un campo en la provincia de la Buenos Aires y el vestido de ella estará a cargo de la lujosa firma italiana Dolce & Gabbana. “Fuimos al lugar y casi que se nos saltaron las lágrimas cuando nos dijeron: ‘por acá es que tiene que caminar Ori con su papá’. Casi que lloramos. Estamos estúpidos, es como que te das cuenta de que ella va a armar una familia aparte de nosotros, entonces es movilizante”, se sinceró Catherine Fulop ante las cámaras hace unas semanas.

El casamiento de Sabatini y Dybala será sin dudas uno de los eventos del año. Mientras tanto, el futbolista se recuperó de una nueva lesión y podrá viajar con el resto del equipo de cara al próximo compromiso de su equipo, Roma, que se enfrentará con Lecce. El volante no suma minutos desde el 17 de marzo, momento en el que sufrió una lesión en el aductor de la pierna derecha, que lo dejó de lado de la convocatoria de la Selección Argentina para la doble fecha de amistosos que se jugaron la semana pasada.

LA NACION