Quién será la nueva protagonista de Bridgerton, en la segunda temporada

Bridgerton, la exitosa serie de Netflix producida por Shonda Rhimes, tiene nueva protagonista. La actriz de Sex Education Simone Ashley encarnará al personaje central de la segunda temporada del relato de época: Kate Sharma, el interés romántico del mayor del clan Bridgerton.

Los nuevos capítulos se empezarán a grabar en los próximos meses en Londres y estarán inspirados en la secuela de la serie romántica de Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me, centrada en la búsqueda de lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) por encontrar a su vizcondesa.

Según adelantó el portal Deadline y así lo confirmaron a continuación la propia actriz y la plataforma de streaming, su historia se centrará en las aventuras de una joven “inteligente y testaruda” recién llegada a Londres que es nueva en la alta sociedad y en sus eventos sociales. Kate será el interés amoroso de Anthony, el mayor de los hermanos y para quien, sin embargo, no resultará fácil la conquista.

En la novela, el personaje de Ashley lleva el nombre de Kate Sheffield. Sin embargo, el equipo creativo de la serie decidió previamente que su familia fuera de ascendencia india y cambió su apellido.

El creador y showrunner Chris Van Dusen y los productores ejecutivos Shonda Rhimes y Betsy Beers optaron por tener un elenco diverso y por eso varios roles importantes recayeron en actores de color, entre ellos el duque de Hastings (Regé-Jean Page), Lady Danbury (Adjoa Andoh) y la reina Charlotte (Golda Rosheuvel).

Trailer de Bridgerton - Fuente: Netflix

Ashley, de 25 años, es conocida por su papel de Olivia Hanan en la serie Sex Education de Netflix. También ha actuado en producciones como La hermana, La pesadilla de una madre trabajadora, Pokémon Detective Pikachu y Broadchurch.

Gracias al éxito de Bridgerton, las historias de época están viviendo una nueva era dorada. Tras la primera temporada, los espectadores del mundo entero se apasionaron por la adaptación de las novelas de Julia Quinn.

LA NACION