Aseguran que Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino se separaron después de una década juntos

Durante años, la vida de Diego Maradona Jr., hijo del recordado astro del fútbol, estuvo marcada por momentos familiares que compartía con su esposa Nunzia Pennino, con quien formó una pareja sólida y muy presente en redes sociales. Entre viajes, celebraciones y muestras públicas de afecto, ambos habían construido una imagen de unión que parecía inquebrantable. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz una información que sorprendió a muchos: después de una década juntos, habrían decidido ponerle fin a su matrimonio.

La noticia fue confirmada por Carolina Molinari en Puro Show (eltrece). “Hay una separación internacional, le escribí al protagonista de esta pareja, que es conocido, y me lo confirma. Y me dice que todavía, si bien no firmaron lo que es el divorcio, están pasando un muy mal momento. El que se separó de su mujer, que se habían casado en el año 2020, es Diego Jr. de Nunzia Pennino. Ellos tienen dos hijos. El primero, el nene, nació en 2018, y después tuvieron una nena”, contó la panelista, quien dejó en claro que se trata de una ruptura reciente.

La pareja se casó en 2020 y tienen dos hijos Archivo

Al respecto de los detalles de la separación, agregó: “Ella estuvo en Argentina varias veces, habíamos visto el casamiento. Él mucho no quiere hablar, sé que está triste. Pero bueno, cerró sus redes. Le pregunté, porque yo lo seguía y él me seguía. Me dijo ‘sí, ahora dentro de poco las voy a reactivar de nuevo’. Me dijo ‘mira Caro, mucho no quiero hablar, es un mal momento. Aún no firmamos la carta’, que la carta le llaman allá a los papeles que se firman del divorcio”.

Qué se sabe sobre la separación de Diego Maradona Jr. y su esposa

Según dieron a conocer en Puro Show, aún no firmaron los papeles de divorcio Archivo

Según trascendió en el programa, la relación entre Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino atravesaba una crisis que, con el tiempo, se volvió insostenible. Aunque no dieron a conocer los motivos puntuales de la separación, Carolina Molinari remarcó que el proceso aún no llegó a instancia de divorcio legal, pero que ambos transitarían un momento difícil a nivel personal y familiar. Sin lugar a dudas, la noticia generó sorpresa, sobre todo porque, hasta hace poco, la pareja compartía momentos felices junto a sus hijos en redes sociales.

“Él es re divino, es re amoroso y muy educado. Él tiene una historia muy compleja de lucha porque su padre lo reconozca. Y la verdad que es un chico muy amable”, agregó Molinari sobre el tema. “A mí me tocó estar como cronista cuando Diego Jr. se encuentra por primera vez con Diego, o por primera vez públicamente en la casa de Devoto. Que lo acepta. Que sale Diego orgulloso a la puerta de la casa de los papás. A mí me puso la piel de gallina, te juro. Porque fue tanta la lucha de Diego Junior”, contó Pampito Perelló al recordar uno de los momentos más emotivos en la vida del hijo del ídolo.