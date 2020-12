Quién es Matilda De Angelis, la enigmática actriz de The Undoing

La actriz y cantante italiana Matilda De Angelis se luce en la miniserie The Undoing, que protagonizan Nicole Kidman y Hugh Grant Crédito: HBO

Es muy difícil de olvidar la irrupción de Matilda De Angelis en su papel de Elena Alves, en The Undoing (HBO), l aminiserie que protagonizan Hugh Grant y Nicole Kidman que estrenó su último capítulo el domingo pasado. ¿Por qué es tan pregnante la aparición de este personaje? La miniserie presenta una estética extraordinaria, en la que se destacan desde la apertura y los temas musicales incluidos hasta el irresistible escenario neoyorquino.

Elena Alves se reúne por primera vez con un círculo de mujeres millonarias que vive en el exclusivo Upper East Side de Manhattan, al cual ella ostensiblemente no pertenece. Está sobre maquillada (bellísima siempre, con esa sombra oscura sobre los párpados, tan contrastante con el maquillaje y los ambientes apastelados), despliega senos para amamantar a su nena en medio de un té del comité de recaudación de fondos para el colegio al que van sus hijos. Está incómoda (está becada, dicen) pero, sobre todo, incomoda al resto. Es disruptiva. Y ésa es la clave de su presencia en esta serie.

No se sabe mucho, se intuye bastante. Se constata algo crucial en el primer capítulo pero no vale la pena el spoiler. Sí habrá que seguir hablando de este personaje emblemático que, de una, se presenta minutos más tarde a hablar con su ¿antagonista? Nicole Kidman en el vestuario de un gimnasio. Y lo hace desnuda total y naturalmente. Tan franca como provocativa en su desnudez, que la protagonista se descoloca. Pero sólo un poquito. Porque Grace Fraser (la doctora en psicología interpretada por Kidman) es así, llena de gracia, amable, híper aceptada y requerida, empática hasta por los codos, y dice sentirse siempre bien con la libertad de los cuerpos pero algo la incomoda en Elena, su piel y sus gestos. Y hasta habrá luego un beso, pequeño, esperable entre ambas.

Valdría la pena ahondar en la complejidad de esta Elena de The Undoing. Pero es posible seguir sin arruinar el gran inicio de la serie. Ni su continuación en los seis capítulos que la componen. Pero lo cierto es que la miniserie también nos sirve como excusa para rastrear el recorrido de Matilda hasta este punto.

La actriz italiana de 25 años nació en Bolonia y se dedicó, desde niña, a la música. Primero tocaba el violín y la guitarra. Más adelante también se animó a cantar.

Durante los últimos cinco años previos a la reciente llegada de The Undoing cosechó audiencia de su localía en la pantalla grande, con films como Italian Race, en el que fue elegida por Matteo Rovere para llevar adelante el papel principal. Según ella misma suele contar, el director la eligió después de ver algunas fotos suyas en Facebook y después de constatar que daba el perfil y que era lo suficientemente buena al entrevistarla y realizar varias pruebas. Pero el elemento fundamental para la decisión fue que ella hablaba un dialecto específico de Italia que requería el film, de la zona norte del país, llamada Emilia-Romaña.

Esto sucedió en 2016 y ya por entonces Matilda De Angelis daba rienda suelta a su doble inclinación artística: la de actriz y la de cantante: en Italian Race escribió e interpretó el tema "Seventeen".

Luego vinieron otras películas, como The Prize (Alessandro Gassmann) y Youtopia (Berardo Carboni), en las que ocupó roles principales. Y hubo más.

En su crecimiento la acompañaron también la edición de otros sencillos, como "Proof" y "Wings" (se escucha en The Prize) en los que canta en inglés, además de "Vienimi a cercare" (junto a la banda pop STAG). Es interesante y, además, cierra el perfil de esta sensual italiana la manera de abordar cada personaje que le toca interpretar. En sus propias palabras, ella arma una lista de temas que identifique a la persona que ella va a encarnar. "No importa si es algo que normalmente no hubiera escuchado pero es crucial porque la música es como una máquina del tiempo, me ayuda a conectar, es fundamental para mí cuando preparo un personaje", sostuvo en una entrevista con el portal Cineuropa.

En cuanto a su método actoral, ella sostiene que se maneja con la escuela de Lee Strasberg. Aunque según ella especifica, el abordaje cada vez es diferente: en ocasiones se prepara con más actividad física y, en otras, con mayor trabajo psicológico, mental. En cualquier caso guiada por su coach, Matilda suele dedicar tiempo a la respiración y el relax. También dice apelar al cuerpo en movimiento: sacudirse y bailar. Y, aunque parece que su carrera viene en ascenso y casi recién empieza a despegar, ya se anima a manifestar en voz alta un sueño para su trayectoria: interpretar un personaje masculino o trans. Ese es su objetivo en el corto plazo.

Como síntesis apretada de sus dos aficiones, la italiana definió a la actuación y a la música como los dos motivos que, en situaciones puntuales, la salvaron. Aunque sus inclinaciones nunca hubieran resultado negativas, tal y como declaró a la revista Schön!: "Creo que sin estas dos pasiones habría canalizado mi energía en los deportes o habría pasado más tiempo dedicada a causas sociales concretas. Trataría de hacer más el bien para otros. Afortunadamente, mi energía es constructiva y no destructiva". ¿Algún punto en común con Elena?

