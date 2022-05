Quién es Natalia Cabral, la mujer que socorrió a Fede Bal y qué es lo que le prometió Carmen Barbieri

Cada vez que se vuelve a relatar en detalle el accidente que Federico Bal sufrió en Brasil mientras practicaba parapente, hay un nombre recurrente que aparece en el relato: Natalia (o “la increíble Hulk”, según Carmen Barbieri), la mujer que corrió a rescatar al actor y le hizo los primeros auxilios antes de llevarlo al hospital.

Desde Paraty, y junto a su marido Hernán, esta uruguaya que hace 35 años vive en Argentina y es madre de cuatro hijos habló con el ciclo Mañanísima y contó detalles escalofriantes del incidente. “No podemos creer todavía esto que pasó. Estaba acompañando a Hernán, que es piloto”, comentó mientras Carmen Barbieri no paraba de agradecerle lo que había hecho por su hijo.

Tras aclarar que no viven en la isla pero sí tienen una casita allí, el matrimonio reveló que ese día las condiciones climáticas no eran las mejores para volar. “Se nos ocurrió acercarnos a la playa porque tengo un equipo de vuelo pero ese día fui más de cholulo, porque las condiciones no eran las ideales para despegar para mi tipo de equipamiento. Aparte las condiciones de la pista eran limitadas también por su longitud y tamaño”, contó Hernán.

“Teníamos el parapente pero se necesita una cierta velocidad de viento que no había. El horario tampoco era el adecuado. Es mucho mejor a la mañana que hay más viento”, explicó Natalia que también fue testigo del primer vuelo abortado. Si bien destacaron la experiencia del instructor, volvieron a hacer hincapié en que “se combinaron una serie de factores que lamentablemente terminaron en lo que sucedió”.

Respecto a cómo fue que reaccionó tan rápido, la mujer de 37 años confesó: “No sé, me salió de adentro (…) No tengo ningún tipo de conocimiento en enfermería. Soy personal trainer y estudié primeros auxilios pero hice lo que me salió. Yo estaba a metros. Cuando se dio vuelta el carro empecé a correr. La hélice todavía seguía girando y eso es muy peligroso”.

“Había mucha sangre. Lo que vimos fue tremendo, todavía se me pone la piel de gallina cuando lo cuento. El no se desmayó, me dijo: ‘por favor, ayudame. Alguien que me haga un torniquete’. En ese momento yo tenía una remera abajo y arriba una camisa. Me saqué la camisa y le envolví toda la mano porque veía el brazo colgando y que le salía muchísima sangre. Nunca antes había hecho un torniquete”, relató.

“Estábamos re emocionados y nos cambiaron el guion de golpe y nos quedamos sin libreto. Ella iba como ordenando, delante de cada acción”, interrumpió Hernán mientras Natalia agregaba: “Le dije a los chicos que traigan la camioneta, le saqué el arnés que tenía puesto, fue todo en un segundo”.

Apodada como “la increíble Hulk”, Carmen Barbieri le agradeció una vez más la mano que le dio a su hijo. “Agradezco a Dios que hayas estado en ese momento. Gracias a vos él no perdió tanta sangre. Ya nos vamos a juntar a cenar en lo de Fede”, le prometió ante las cámaras.