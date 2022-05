Kim Cattrall sorprendió al revelar una de las razones por las que no participó de And Just Like That

La salida de Kim Cattrall de Sex and the City estuvo cargada de polémica. Sus peleas con Sarah Jessica Parker, por cuestiones de ego y por razones económicas, se hicieron públicas y el enfrentamiento entre ambas se volvió mediático, lo que llevó a la actriz que interpretaba a Samantha en la popular serie a quedar fuera de And Just Like That, el reboot que trajo a las amigas de nuevo a la pantalla chica.

A pocas semanas de confirmarse que el proyecto continuará en una segunda temporada, Cattrall volvió a referirse a los hechos y reveló otra de las razones por las cuales se negó a trabajar en la tira. Según contó la actriz en una charla con Variety, la historia de su personaje giraba, supuestamente, en torno a la recepción de fotos no deseadas del pene de Brady, el hijo adolescente de Miranda (Cynthia Nixon).

Cattrall también aseguró que ella hace rato que estaba lista para dejar atrás el personaje. “Todo dentro de mí decía: ‘He terminado con esto’”, expresó. “Dejé en claro mis sentimientos cuando se empezó a hablar de la posibilidad de una tercera película, por eso me enteré de esta nueva entrega como todo el mundo: por las redes sociales”, reveló.

Cynthia Nixon aprobó a una actriz para que reemplace a Kim Cattrall en Sex and the City Archivo

La actriz también contó que gran parte de lo que se suponía que iba a aparecer en la tercera película, como la trama de la repentina muerte de Mr. Big (Chris Noth) y el luto de Carri (Parker), fueron cosas que se incluyeron en And Just Lik That. “La serie es básicamente la tercera película. Así de creativa fue”.

Otra de las razones por las que se negó a participar fue para proteger a su personaje. “Las cosas crecen o se mueren”, reflexionó y aseguró que incluso entre 1998 y 2004, cuando se emitió la serie original, los argumentos de Samantha fueron decayendo. “Ella ya había estado allí y había hecho todas esas cosas. Hablaba desde un lugar superior. Siempre quise que fuera lo más honesta posible, pero también que fuera Samantha. Recuerdo que una vez le dije a una amiga mía: ‘¡Mierda! Tengo que volver a pasar por la cama. ¿Cómo voy a hacerlo esta vez? ¿Voy a cantar ópera? ¿Cómo voy a hacer que sea único?’. Así de bien lo estaba pasando. Cuando eso se apagó, fue el momento de seguir adelante”, explicó.

“Ya no quiero estar desnuda, tengo 65 años. Estoy en plena forma pero no me interesa. Siento que he llenado mi cuota de eso”, agregó.

Kim también aseguró que nunca se sintió conectada con sus tres compañeras de elenco. “Pienso que éramos colegas y mis colegas no son mis amigos. Fueron relaciones profesionales”, admitió. “Es una gran sabiduría entender cuánto fue suficiente. Tampoco quería poner en juego lo que el programa era para mí, por eso el camino a seguir parecía claro”.

La pelea pública entre Parker y Cattrall

Sarah Jessica Parker vs Kim Cattrall: de amigas a enemigas públicas The Grosby Group

Durante el 2004, en una entrevista con el programa Friday Night, Cattrall reveló los verdaderos motivos por los que la exitosa serie había llegado a su fin: “Sentí que después de seis años era hora de que todas nosotras participáramos de las ganancias de Sex and the City”, expresó refiriéndose a la diferencia entre los ingresos de Parker, quien figuraba como productora, y el del resto de las protagonistas.

En 2008, antes del lanzamiento de la primera película basada en la serie, Cattrall retrocedió sobre sus pasos y explicó que en realidad habían sido otros los motivos por los cuales Sex and the City había concluido, “Hace cuatro años yo estaba atravesando un divorcio doloroso y público, la serie estaba llegando a su fin y mi padre había sido diagnosticado con demencia. Sentí que era tiempo de estar con mi verdadera familia. Hace un año y medio, cuando me mandaron el guion de la película, me sentí fuerte como para volver a ponerme en la piel de Samantha”.

Durante las grabaciones de la segunda película, la tensión entre las actrices reapareció y hasta se rumoreaba que no se dirigían la palabra en las largas jornadas. Una vez que se estrenó el largometraje, Cattrall confirmó que no participaría de la tercera y anunciada entrega, la cual finalmente se terminó cancelando.

La pelea se tornó nuevamente pública y un tanto más agresiva cuando en 2018 falleció el hermano de Cattrall y Parker publicó en sus redes un sentido mensaje dedicado a su ex compañera: “Mi queridísima Kim, mi amor y más sentido pésame tanto a ti como a los tuyos, y toda la suerte a tu amado hermano”, escribió. El mensaje no fue bien recibido por Cattrall, quien en el mismo medio respondió: “No necesito tu amor o apoyo en este trágico momento, Sarah Jessica Parker”.

En una entrevista de 2017, Cattrall ya había dejado en claro que el conflicto estaba cimentado sobre razones profundas y muy personales. “Cuando comenzamos a rodar Sex and the city yo acababa de cumplir los 40, y en esas condiciones tomé la decisión de no quedarme embarazada”, explicó en el programa de entrevistas Piers Morgan’s Life Stories.

Si bien el personaje de Samantha Jones, encarnado por Cattrall en la serie original, aparece en And Just Like That vía mensajes de texto y colado en conversaciones que mantienen las protagonistas, tanto su creador como su principal protagonista aseguran que nunca se volverá a ver a las cuatro amigas juntas.