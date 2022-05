Mambrú se volvió a juntar 20 años después: cómo fue el encuentro entre Tripel, Amadeo, Rauch, Silberbeg y Ntaka

Fueron una de las bandas pop más populares entre el 2002 y el 2005, pero después de unos años disfrutando del éxito y de las largas giras, el grupo se disolvió y cada uno de sus integrantes siguió su propio camino artístico. Hoy, 20 años más tarde, los cinco miembros de Mambrú volvieron a juntarse y sorprendieron a sus seguidores con una foto que causó muchas emociones.

El encargado de compartir el momento fue Germán Tripel, quien a través de sus redes sociales publicó dos imágenes: una retro y una actual de los cinco imitando la foto original. “ Y un día, 20 años después, volvió a suceder ”, escribió el actor y cantante.

En la postal se puede ver a Tripel, Milton Amadeo, Gerónimo Rauch, Pablo Silberbeg y Emanuel Ntaka sonriendo genuinamente y felices de volver a verse. La publicación se llenó rápidamente de “me gusta” y de comentarios añorando las viejas épocas de Mambrú y preguntando si, para celebrar los 20 años, el grupo se vuelve a juntar.

“El año que viene se cumplen 20 años de Mambrú y con Manu (Emanuel Ntaka), que es el chico de rastas, estamos tratando de organizar distintos eventitos para aquel entonces porque hay mucha gente que nos lo pide. La idea es también hacer un gran evento con todos los excompañeros. Confío en que lo vamos a lograr. Estaría bueno por una noche celebrar el pasado”, había adelantado Tripel hace un año en una entrevista exclusiva con LA NACION.

“ Yo no puedo creer que después de 20 años Mambrú siga provocando lo que provoca. Es que fue un proyecto que duró muy poco: tres años y medio. Y que la gente lo siga recordando de esa manera... Uno no tiene el concepto de que haya sido tan fuerte para que 20 años después se sigan acordando tanto . Así que con Manu, como adelanté, estamos tratando de armar una juntada para el año que viene, hacer acústicos con invitados y, si se puede, juntar a los cinco, aunque sea para un Zoom o un show especial. Estaría buenísimo estar de nuevo los cinco arriba de un escenario y así exorcizar todo lo que haya que exorcizar. Sería muy divertido”, agregaba en la misma nota.

Mambrú surgió del reality show Popstars. Luego del éxito de Bandana, Telefe decidió realizar un programa para formar una boy band en la línea de NSYNC y los Backstreet Boys. Fueron más de 4000 los jóvenes que se presentaron al casting para formar parte del grupo. Al igual que sus pares femeninas, la banda de chicos no tardaría en convertirse en un verdadero éxito, vendiendo discos por miles y logrando una seguidilla de recitales multitudinarios.

Entre 2002 y 2005, Mambrú lanzó tres discos, y el primero de ellos fue un verdadero hit que se convirtió en disco de oro en el mismo día de su lanzamiento. Con el paso de los años, la popularidad de la banda comenzó a decrecer y finalmente los miembros anunciaron que disolvían el grupo para perseguir sus sueños solistas.

Ya liberados del compromiso de la banda, Gerónimo Rauch se convirtió en una estrella del teatro musical protagonizando obras como Jesucristo Superstar, The Phantom of the Opera y Los miserables en España y Londres ; Pablo se alió con su hermano y formó Gamberro, una banda que luego mutaría a un nuevo proyecto: Inmigrantes. Tripa continuó en el mundo de la música y, como Rauch, se convirtió en un referente del teatro musical en Argentina gracias a obras como Rent, Tango Feroz y Forever Young . Milton se volcó a uno de sus grandes amores, el jazz, y Manu se sumergió en el mundo de la música africana.

Mambrú hace 10 años, en uno de sus primeros reencuentros en público

“A los cinco nos gustaba mucho la música y encontrarnos con artistas que admirábamos que de repente nos criticaban, era un shock muy grande”, recordó Tripel sobre lo difícil que fue formar parte del grupo. “Psicológicamente fue un golpe muy fuerte; fue una caída muy fuerte para un chico de 23 años que te suban así y que estén todos para decirte ‘sí, está buenísimo’, y de repente que te bajen, que te caigas, y que nadie esté para acompañarte, salvo la familia, que por suerte estaba”, reveló sobre el momento en que la banda se disolvió.

Con el correr de los años, los cinco parecen haberse amigado con lo sucedido, y hoy fantasean con la posibilidad de volver a subirse a un escenario juntos. “Yo fui el único que básicamente salió a hablar a los medios después de lo de Mambrú y me sirvió mucho como terapia, fue una manera de quitarme de encima la molestia o la incomodidad que pude haber vivido en aquella época. Hoy estoy súper amigado con todo eso, me divierto y disfruto cuando me piden un tema de Mambrú, la paso bien”, aseguraba Tripel, el encargado de unir otra vez al grupo.