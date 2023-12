escuchar

Tras su separación en el verano del actor Iván Espeche y a pesar de afirmar meses atrás que no tenía ganas de volver a estar en pareja, Paola Krum ha vuelto a apostar al amor. Su nueva conquista amorosa se llama Patricio Abadi, quien a sus 46 años es guionista, actor y director teatral.

A mitad de esta semana, la flamante nueva pareja se dejó ver en público en el Salón Dorado de la Legislatura porteña durante el acto de nombramiento de Persona Destacada de la cultura al dramaturgo Javier Daulte, amigo de la actriz y quien fue reconocido por su aporte a la cultura. Según pudo confirmar LA NACIÓN, Krum y Abadi se encuentran juntos desde hace algún tiempo y su relación va muy bien encaminada.

Junto a los abrazos y aplausos que le dedicó al homenajeado, Krum se mostró radiante y muy cerca de su nuevo novio, quien es coautor de El equilibrista con Mauricio Dayub. A su vez, el artista se mantuvo todo el tiempo a su lado y ambos compartieron dulces gestos de complicidad.

Javier Daulte declarada persona destacada de la cultura en la Legislatura Porteña y Paola Krum y su novio, Patricio Abadi, estuvieron allí para acompañarlo Gerardo Viercovich - LA NACION

Abadi disfrutó en este 2023 de grandes estrenos. A comienzos de año, participó de la cartelera porteña con el regreso de su obra Ya no pienso en matambre ni le temo al vacío, a quince años de su lanzamiento, espectáculo que siempre cuenta con artistas invitados que interpretan monólogos escritos por el propio actor y director.

Tras una gira de su puesta por distintos espacios de la ciudad, el también guionista anunció una serie de proyectos internacionales que a día de hoy lo tienen como protagonista. El pasado mes de noviembre, el artista estrenó un nuevo emprendimiento para conectar las artes escénicas entre la Argentina y los Estados Unidos, como así se refirió a su iniciativa Escénicas Miami Buenos Aires, que creó junto a Andrea Estévez.

Con la gestión cultural como eje, el proyecto busca “materializar un dispositivo que pueda articular de manera integrada el ámbito de la formación, la creación y la producción teatral, generando un puente artístico entre ambas ciudades”, destacó Abadi. Y detalló: “A través de un formato híbrido, con actividades presenciales y a distancia, esta propuesta surge como una alternativa a los modelos tradicionales de producción y propone un movimiento de apertura e inclusión, abrazando la diversidad de circuitos y lenguajes estéticos”.

En el despegue de este emprendimiento tuvo lugar el estreno internacional de la obra Balada para un sueño en Buenos Aires y la posterior celebración de un workshop de actuación en CasaStudios, en Miami Beach.

Después de disfrutar de unas vacaciones en ese país, en Orlando, junto a su hijo Franco, de 11 años, el actor y director estrenó una segunda puesta este año en Estados Unidos. El pasado 21 de noviembre, levantó el telón de Estrellas fugaces, espectáculo de su autoría que dirige y protagoniza junto a Andrea Estévez, Victoria Murtagh, Pablo Cunqueiro, Bruno Gatti y Fernando Quiroga.

Semanas atrás, Abadi también participó de la gala de los Premios Martín Fierro Latino celebrada en Miami, tras la cual agradeció la posibilidad de poder presentar funciones por aquellas latitudes. “Balada para un sueño y Estrellas fugaces empezaron siendo una utopía y hoy ya son una realidad en la cartelera teatral de Miami”, mencionó el artista a través de las redes sociales.

Mientras la dramaturgia permanece como su oficio más autónomo, el autor también fue convocado este año para la docencia como parte del equipo de maestros de Timbre 4 para dirigir el montaje que realizan los alumnos del último año de la escuela de actuación: “Más que como un académico tradicional, me gusta pensar mi lugar como un detonador de imaginarios, alguien que colabora para que los otros puede poner afuera su mundo interno a favor de un proceso creativo, desde el disfrute y la alegría”, dijo el actor en una entrevista con LA NACIÓN en marzo de este año.

El autor también es creador del proyecto Pato Random Feat, una iniciativa de promoción del encuentro y la fusión de lenguajes con artistas de diferentes disciplinas. “Me entusiasman tantas cosas que a veces me resultan imposible de abarcar”, afirmaba el multifacético artista meses atrás. Y revelaba: “Tengo una sensibilidad que tiende hacia lo emotivo pero no soy de manifestaciones muy estridentes. No lloro a mares ni río a carcajadas. Será que los escritores pasamos mucho tiempo en soledad y nos acostumbramos a silbar bajito, si bien me conmuevo y me divierto mucho, claro ”, reflexionaba entonces.

Y agregaba: “Hay una situación que, tanto en la ficción como en la realidad, me provoca una combinación entre angustia y ternura. Es una imagen que cada vez que retorna me produce ese sentimiento. Me refiero a un adulto y un niño juntos, enfrentando la vida. Puede ser un padre y un hijo. Un hermano mayor y un hermano menor. La última vez que me pasó fue con la película C´mon C´mon, con Joaquin Phoenix. Capaz deba tener que ver con la relación con mi padre y con mi hijo. No lo sé, tampoco me preocupa llevar el tema al psicoanálisis. Hay cosas que mejor dejarlas así, en ese estado más trémulo e irracional. De algún modo, es una forma de conservar la pureza de los estados que son el combustible para nuestras posteriores composiciones actorales o literarias”.

