Quién es Rafael Olarra, el argentino que conquistó a Pedro Pascal

En la última semana, el nombre de Rafael Olarra (42) empezó a multiplicarse en los medios internacionales. El director de arte argentino fue fotografiado en Nueva York junto a Pedro Pascal, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, y desde entonces, su perfil quedó en el centro de la conversación pública.

Las imágenes comenzaron a circular durante el fin de semana de San Valentín. Primero caminaron por el lujoso barrio neoyorquino, Lower East Side, entre risas y gestos de cercanía; luego compartieron un almuerzo en la zona. Después fueron vistos en un cine de Manhattan, donde asistieron a una nueva adaptación de Cumbres borrascosas, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

Abrazados, Pedro Pascal y el argentino Rafael Olarra despertaron rumores de romance Backgrid/The Grosby Group

¡Noche de cine! Pascal y Olarra fueron a ver Cumbres borrascosas después de ser captados por los paparazzi. Se mostraron relajados y cariñosos Backgrid/The Grosby Group

Según informó el portal estadounidense TMZ, la dupla conversó animadamente antes de que comenzara la proyección y permaneció junta durante toda la función. Ninguno de los dos hizo declaraciones públicas, pero la secuencia de encuentros en fechas significativas alimentó las especulaciones sobre un romance. Fiel a su estilo, Pascal, protagonista de éxitos como The Last of Us, mantiene su vida privada lejos de los titulares. Esta vez, sin embargo, las fotos hablaron por él. Pero, ¿quién es el hombre que aparece a su lado?

De Buenos Aires a Miami

Segundo de cuatro hermanos, Rafael Olarra nació en Buenos Aires y pasó su infancia en un campo de Gualeguaychú, Entre Ríos. Estudió en el Colegio San Martín de Tours y luego se formó en pintura, fotografía, escultura y dirección de arte en la Universidad del Cine. A los 18 años se instaló en Madrid, donde atravesó una etapa de trabajos diversos: desde colaborar con el Cirque du Soleil hasta desempeñarse como recepcionista, cartero y barman.

De regreso en la Argentina, comenzó a trabajar en la productora Landia, junto a Andy Fogwill. Ese período fue decisivo: participó en campañas de moda y producciones junto al fotógrafo Urko Suaya, experiencia que consolidó su perfil profesional. Su especialidad: construir atmósferas y diseñar identidades visuales modernas.

Rafa Olarra cuenta con una extensa carrera en la dirección de arte. Actualmente desarrolla proyectos junto al Grupo Faena en Miami y Nueva York Instagram

El gran punto de inflexión de su carrera llegó en 2010 cuando se incorporó al Grupo Faena. Tras presentar una propuesta creativa para intervenir el hotel en Miami, fue convocado a sumarse al equipo y terminó convirtiéndose en una figura clave dentro de la dirección estética. Bajo el liderazgo de Alan Faena y su exmujer, Ximena Caminos, participó en el desarrollo visual de hoteles, desfiles, instalaciones y proyectos culturales, con especial proyección en Miami y recientemente en Nueva York.

Rafa Olarra junto a Alan Faena y su actual mujer, Grace Goldsmith Instagram

En paralelo, trabajó junto al fotógrafo Mario Testino y participó en campañas de revistas como Vogue, Vanity Fair y V Magazine. Su perfil combina sensibilidad artística y mirada empresarial, un equilibrio que lo llevó a consolidar su propio sello creativo en el circuito internacional. En su sitio Rafismo.com enumera colaboraciones con nombres de peso del mundo creativo como Baz Luhrmann, Catherine Martin o Rem Koolhaas. Además, en sus redes sociales comparte fotografías con celebridades como Cher, Shakira y la reconocida modelo Gisele Bündchen.

Rafa Olarra junto a la supermodelo brasileña​​ Gisele Bündchen Instagram

A pesar de estar rodeado de superestrellas, su vínculo con la Argentina sigue intacto. Una de las figuras más importantes de su vida fue su abuelo: Rafael Olarra Jiménez, economista, fundador de la cátedra de Economía en la Universidad Católica Argentina y vicepresidente del Banco Central. De él heredó el nombre y, según contó en entrevistas, la disciplina y la pasión por el deporte. En su perfil de Instagram se define como: “Viajero aventurero, escalador motivado y triatleta”.

Pasado amoroso

Olarra ya había tenido un vínculo con el mundo del entretenimiento: entre 2019 y comienzos de 2021 estuvo en pareja con el actor británico Luke Evans, relación que ambos hicieron pública en su momento para tiempo después anunciar su ruptura.

Luke Evans junto a Rafael Olarra

Pascal, en cambio, ha sido históricamente reservado respecto de su vida sentimental. A lo largo de los años fue vinculado con distintas figuras del ambiente artístico como Maria Dizzia, Lena Headey o Robin Tunney. Su amistad de décadas con Sarah Paulson es uno de los pocos vínculos personales que él mismo ha mencionado públicamente.

Ni el actor ni el argentino hicieron declaraciones públicas hasta el momento. Sin embargo, la secuencia de encuentros en fechas significativas alimentó las especulaciones sobre este romance.

Tomados del brazo, Pedro Pascal y el argentino Rafael Olarra despertaron rumores de romance Backgrid/The Grosby Group

Según pudo saber LA NACION, este no sería el primer capítulo de amor entre ellos. Durante la pandemia habrían mantenido un vínculo que luego se interrumpió. El reciente reencuentro en Nueva York podría marcar una segunda oportunidad para el actor y el argentino.