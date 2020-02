La actriz reveló quién fue el primero al que le dijo su diagnóstico Crédito: Captura de video

En las últimas horas Shannen Doherty conmocionó a todos al confesar que padece cáncer terminal. En una entrevista íntima con Good Morning America la actriz de 48 años reveló que fueron muy pocas las personas supieron de su enfermedad, y que hubo alguien en particular que la ayudó a reponerse: Brian Austin Green, el actor con quien compartió elenco durante diez años en Beverly Hills 90210 y también en la secuela de la serie, lanzada el año pasado.

La actriz supo el diagnóstico hace casi un año, pero prefirió no contar la noticia durante un tiempo porque sentía que no la iban a dejar seguir trabajando: "La vida no se termina en el momento del diagnóstico de cáncer terminal, yo sentía que todavía me quedaban experiencias por vivir y no quería que me quiten eso".

Green, quien también es el esposo de Megan Fox, fue la primera persona a la que la actriz le contó su situación en confidencia: "En honor a nuestra amistad, fue el primero al que rápidamente le dije que estaba muy enferma". Ambos se conocieron en los años '90, y compartieron una década de amistad durante las grabaciones de las diez temporadas de la exitosa serie.

El actor interpretó a David Silver, aquél DJ de la secundaria que ganó cada vez más protagonismo en la tira por su historia familiar, y la actriz se puso en la piel de la joven rebelde Brenda Walsh. Durante el 2019 volvieron a compartir escenas en la secuela de la famosa serie, y aunque solo duró una temporada, ya que Fox la canceló por su bajo rating, durante todo ese tiempo el actor fue el sostén emocional de la actriz.

"Tuve momentos de gran ansiedad en los que pensé: 'Realmente no puedo hacer esto', y Brian me ayudó mucho. Antes de empezar cada escena él me decía: 'Sabés que pase lo que pase, yo te apoyo'", confesó la actriz en la conmovedora entrevista con el medio norteamericano. En su Instagram, Doherty compartió una postal junto a Green, mostrando que estaban cenando antes de grabar otro capítulo. "Mi compañero favorito de cenas", escribió.

Además de Green, la actriz cuenta con el apoyo incondicional de su esposo, el productor Kurt Iswarienko, y de su madre. Todos la acompañaron en el duro tratamiento que enfrentó la primera vez que padeció cáncer: Doherty ganó la batalla contra la enfermedad hace tres años, pero ahora la enfermedad volvió y, según contó ella misma, ya no tiene tratamiento.

Luke Perry, una pérdida que Doherty aún no supera

La actriz también era una gran amiga de Luke Perry, quien interpretaba a su novio en Beverly Hisls 90210. El actor murió en marzo del año pasado y la noticia la derrumbó emocionalmente. "Fue muy raro para mí ser diagnosticada con cáncer y que alguien que estaba mucho más sano que yo, se vaya primero", dijo en la reciente entrevista con el medio norteamericano.

Además, reveló que en un principio pensó en no participar de la secuela de la serie, pero que sintió que se lo debía a su amigo: "Para mí fue como sentir que lo estaba homenajeando a él, a su memoria y a todo lo que él significó para la audiencia, los fanáticos y todos nosotros. Era un momento importante para que todos nos uniéramos para honrarlo".