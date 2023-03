Raquel Mancini deberá hacer rehabilitación, luego de su internación en terapia intensiva

escuchar

Luego de pasar seis días internada en terapia , Raquel Mancini recibió el alta . La exmodelo había ingresado de urgencia el domingo pasado al Hospital Fernández luego de desmayarse en su departamento y pasar más de 12 horas tirada en el suelo, sin poder moverse y con el aire acondicionado encendido. “Mi hija estuvo al borde de la muerte” , reveló Norma, su mamá, en una breve charla que mantuvo con Intrusos.

Según contó Marcela Tauro en el envío de América TV, el delicado cuadro por el que ingresó Mancini al hospital tuvo relación con una baja de potasio, con una dieta extrema y con la práctica excesiva de ejercicio físico en plena ola de calor y en horarios poco convenientes. Gonzalo Vázquez, desde la puerta del centro de salud ubicado en Palermo, explicó que a Mancini le dieron el alta por su evolución favorable y consecuencia de su positiva reacción al tratamiento.

Raquel Mancini: preocupación por su estado de salud

“Por suerte por lo que fue está mejor. Llegó en un estado que no podía ni pararse del piso ni mover los brazos”, confirmó Augusto, hermano de la exmodelo, a LA NACION. “Igual tiene que hacer un montón de tratamientos”, agregó de inmediato, y explicó que le dieron el alta además porque no puede realizar la rehabilitación en la terapia de un hospital o en una habitación. “ Ya el lunes arranca con todas las cosas que tiene que hacer”, completó.

Pablo Layús, otro de los cronistas del programa de espectáculos, explicó que a Raquel la encontró su hermano Luis desmayada en su casa el domingo luego de que su mamá intentara comunicarse sin éxito con ella. Apenas se encontró con el triste cuadro, llamó a una ambulancia y la exmodelo fue trasladada de inmediato al hospital.

La adicción a las cirugías y algunas lesiones

Raquel Mancini tuvo muchos problemas de salud por su adicción a los tratamientos de belleza Tadeo Jones

La salud de Raquel Mancini es noticia desde hace ya más de 25 años. La primera alarma fue en 1996, cuando sufrió una descompensación durante una lipoaspiración y estuvo en coma durante unos días. Unos meses después tuvo una intervención quirúrgica por una úlcera en el intestino delgado. En 2008 tuvo un accidente mientras ensayaba para Patinando por un sueño; se fracturó la tibia y el peroné y perdió el 40 por ciento de movilidad de un pie por la rotura de todos los ligamentos.

En 2016, Raquel tuvo un cuadro de neumonía y Gripe A. Una vez repuesta de esos cuadros y en diálogo con LA NACION, contó: “Estuve postrada en una cama casi dos semanas. De a poco, me fueron contando lo que me había pasado, lo cerca que estuve de morirme. Creo que aguanté porque Dios quiso. El 26 de mayo abrí los ojos. Ese día, a partir de ahora, lo voy a vivir como mi segundo cumpleaños. Nunca fui consciente de lo fuerte que era hasta que sobreviví. Después de eso me di cuenta que puedo hacerle frente a cualquier cosa”.

Raquel Mancini en su época de modelo TELAM

Mancini tuvo, además, algunos problemas luego de operaciones estéticas : “Me puse lolas y me apliqué colágeno en los labios, una decisión equivocada y de la cual supe reírme con el tiempo. Me veo y digo: ‘¡soy yo!’. Era un horror, y durante 11 años no me reconocí en el espejo. Fue durísimo. Fue un combo de boludez y autoestima baja. Cuando no estás bien con una persona, pensás que estás fea y que una cirugía va a hacerte ver mejor. Vi a la modelo española Esther Cañadas y me hice la operación, fue una pelotudez”, contó alguna vez. “Después de la mala experiencia que tuve cuando me hice la lipo no volví a operarme. Y si lo tuviese que hacer nuevamente, sería más cuidadosa”, contó en los medios hace unos años. También hace dos años tuvo Covid-19 y perdió la voz durante algunas semanas.

