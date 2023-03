Raquel Mancini: cómo sigue el estado de salud y el testimonio de su hermano Augusto

escuchar

La salud de Raquel Mancini todavía es delicada. Internada en la terapia intensiva del Hospital Fernández desde el pasado domingo, la exmodelo está siendo sometida a muchos estudios. “Lograron bajarle la fiebre y, si sigue respondiendo bien al tratamiento, en estos días la pasan a terapia intermedia”, le contó su hermano Augusto a LA NACION.

“Hoy Raquel está un poco mejor. Vamos día a día. Sigue en terapia intensiva, pero está controlada. Estuvo con 38 grados de fiebre estos días”, comenta Augusto Mancini. “Los médicos piensan que puede ser porque estuvo tirada varias horas en el piso de su living -agrega-, con el aire acondicionado, y se engripó”.

Raquel ya puede mover las piernas y las manos y mejora lentamente. “Le están haciendo un montón de estudios. Mi mamá me dijo que ayer se sentó en un momento y eso es muy positivo. Está mejor. Los estudios, por ahora, están dando bien y si sigue todo así esta semana la pasan a terapia intermedia”.

Con respecto al incidente que derivó en la internación de Raquel Mancini, su hermano Augusto cuenta que su mamá la llamó por teléfono varias veces. “Pero ella no atendía. Entonces nuestro hermano Luis, que tiene las llaves de la casa, fue a ver qué pasaba. La encontró tirada en el piso. Estuvo ahí durante doce horas. No podía levantarse, porque no tenía fuerzas ni en las piernas ni en los brazos y tenía mucho dolor de cabeza. Al principio pensamos que era un ACV, llamamos a la ambulancia y la internaron.

La familia está unida, apoyando a la exmodelo, quien hace varios años sufre diversos problemas de salud. La primera alarma fue en 1996, cuando sufrió una descompensación durante una lipoaspiración y estuvo en coma durante unos días. Unos meses después tuvo una intervención quirúrgica por una úlcera en el intestino delgado. En 2008 tuvo un accidente mientras ensayaba para Patinando por un sueño; se fracturó la tibia y el peroné y perdió el 40 por ciento de movilidad de un pie por la rotura de todos los ligamentos.

En 2016, Raquel tuvo un cuadro de neumonía y Gripe A. Una vez repuesta de esos cuadros y en diálogo con LA NACION, contó: “Estuve postrada en una cama casi dos semanas. De a poco, me fueron contando lo que me había pasado, lo cerca que estuve de morirme. Creo que aguanté porque Dios quiso. El 26 de mayo abrí los ojos. Ese día, a partir de ahora, lo voy a vivir como mi segundo cumpleaños. Nunca fui consciente de lo fuerte que era hasta que sobreviví. Después de eso me di cuenta que puedo hacerle frente a cualquier cosa”. Mancini tuvo, además, algunos problemas luego de operaciones estéticas: “Me puse lolas y me apliqué colágeno en los labios, una decisión equivocada y de la cual supe reírme con el tiempo. Me veo y digo: ‘¡soy yo!’. Era un horror, y durante 11 años no me reconocí en el espejo. Fue durísimo. Fue un combo de boludez y autoestima baja. Cuando no estás bien con una persona, pensás que estás fea y que una cirugía va a hacerte ver mejor. Vi a la modelo española Esther Cañadas y me hice la operación, fue una pelotudez”, contó alguna vez en Intrusos. “Después de la mala experiencia que tuve cuando me hice la lipo no volví a operarme. Y si lo tuviese que hacer nuevamente, sería más cuidadosa”, contó en los medios hace unos años. Hace dos años tuvo Covid-19 y perdió la voz durante algunas semanas.