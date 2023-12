escuchar

Luego de mucho tiempo alejada del radar mediático, Raquel Mancini volvió a la TV. La exmodelo, ícono de belleza en la década del 80, aceptó ocupar un lugar dentro del panel de LAM y convertirse en una “angelita”. Anoche, a modo de presentación, se sentó en el estudio del programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América y habló de todo: por qué desapareció de los medios, el bullying que sufrió, las traumáticas experiencias con las cirugías estéticas que atravesó y su paso por el consultorio de Aníbal Lotocki.

“¿Por qué estabas tan desaparecida de los medios?”, arrancó De Brito el mano a mano con Mancini, quien hoy tiene 50 años. “Porque me cansé de que en un momento los programas me llamaran para hacer rating y a mí no me interesaba más que sepan de mi vida. Yo me sentí usada , me sentí con bullying. Pasé cosas muy jodidas”, agregó. De inmediato, la exmodelo recordó que en la televisión se burlaron mucho de ella, puntualmente cuando tuvo los labios hinchados por un tratamiento de ortodoncia que coincidió con una aplicación de colágeno y “una piña tremenda” consecuencia de una situación de violencia de género. “Ahí tuve una violencia de los medios. Hoy no se habla ya de eso”, repasó y apuntó, sin dar nombres, contra muchas mujeres que se metieron con ella con “mucha cizaña” y que hoy están irreconocibles consecuencia de las intervenciones quirúrgicas.

Sobre cómo reaccionó en aquel entonces a las críticas que recibió por su aspecto físico, Mancini fue muy cruda. “Lloraba mucho. Sufría. Mi familia la pasó muy mal. Entonces decidí alejarme y hacer otros emprendimientos. Estar bien y tranquila hasta que afloje”, recordó. De todas maneras, reconoció que a los 18 años fue ella quien se equivocó al pasar por el quirófano y rememoró por qué tomó la decisión: acompañó a una amiga modelo al cirujano y le preguntó si le podía hacer “dos pincitas” en la cintura. Con el aval de su mamá, quien primero se opuso, pero luego quedó convencida por una charla con la cirujana, Mancini entró al quirófano. En ese momento comenzó, según contó, su calvario.

Raquel Mancini durante su último tiempo como modelo en un desfile de Ricky Sarkany CESAR CICHERO

“Yo me acuerdo que no me dormí. No me agarró la anestesia”, rememoró. De inmediato, explicó que sintió como “una piña” en la cara y que al despertarse del coma vio en su cara una mano marcada consecuencia de un fuerte golpe. “No sé quién me pegó”, repasó. Además, le agregó un dato desconocido a la secuencia: explicó que luego de su intervención le tocaba operarse a Mercedes Sarrabayrouse, la hija de Susana Giménez, y que al escuchar sus gritos de dolor “se las tomó”. Por último, reconoció que no le hizo juicio, que le devolvió el dinero de la cirugía y que nunca se disculpó.

Su experiencia con Lotocki

Aquella intervención no fue ni la única ni la última visita de Mancini a un quirófano por un motivo estético. La exmodelo pasó por las manos de Aníbal Lotocki cuando el médico animó un reality show de cirugías, allá por 2018. Las imágenes de aquella experiencia volvieron al centro de la escena este año cuando Silvina Luna luchaba por su vida en el Hospital Italiano y Mancini explicó lo que sintió al verse nuevamente en la televisión. “No sabía cómo había llegado a Lotocki. No me acuerdo. A Pamela Sosa ni la conocía yo”, reconoció. Tras aclarar que cuando se atendió con Lotocki Luna todavía no había hablado, contó que lo que se hizo fue una reducción. “Después empezó con un suerito que decía que era vitamina A, vitamina C. Y yo pensé ´mal no me va a hacer un suerito´. No me hizo nada. Tampoco me trajo ningún problema. Yo iba al spa”, confesó.

Intrusos recuperó un fragmento del reality que hizo Aníbal Lotocki en el que se ve cómo intervenía a Raquel Mancini Captura América

Pese a que ella no sufrió ninguna consecuencia por los tratamientos de Lotocki, Mancini reconoció que le sorprendió lo que sucedió luego con el médico. “Me quedé helada porque no me imaginaba todo eso. Parecía que estabas en Disney. ¿Cómo pude haber sido tan tonta?”, se preguntó, aunque aclaró que ella nunca entró al quirófano, sino que se trató en los consultorios. Por último, cuando la producción de LAM volvió a poner al aire las imágenes del reality, Mancini se tapó la cara. “Me doy vergüenza”, reconoció. Luego celebró que hoy Lotocki esté preso y le deseó a las afectadas una pronta recuperación.

