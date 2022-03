Reencuentro de galanes: Benjamín Vicuña fue al teatro a ver a Joaquín Furriel

Recién llegado de Chile, adonde viajó por trabajo y para visitar a su familia, Benjamín Vicuña se dispuso a vivir la noche porteña con un plan diferente: ir al teatro. El actor eligió ver Ella en mi cabeza , la obra que protagoniza su amigo, Joaquín Furriel, junto a Juan Leyrado y Florencia Raggi.

El chileno llegó al Teatro Metropolitan Sura solo y se ubicó en la platea dispuesto a disfrutar del espectáculo, el cual cuenta la historia de Adrián (Furriel), un hombre que llegó al punto en el que ya no puede vivir más con Laura (Raggi), su mujer, pero tampoco sin ella . Klimovsky (Leyrado), su mordaz terapeuta, ahonda sobre lo que realmente le pasa al hombre.

Benjamín Vicuña junto a Joaquín Furriel, Florencia Raggi y Juan Leyrado, elenco de "Ella En Mi Cabeza" Gerardo Viercovich - LA NACION

Una vez que finalizó la obra, Vicuña ovacionó de pie a sus colegas. “Brillante comedia que no le pasa el tiempo. Espectaculares mis compañeros”, destacó en las historias de Instagram.

Antes de volver a su casa, el actor saludó y felicitó a los protagonistas del espectáculo, con quienes se sacó varias fotos. “Gracias querido por venir al teatro”, expresó Furriel en sus propias redes sociales al compartir una imagen de los dos post función.

Benjamín Vicuña fue a ver la obra "Ella En Mi Cabeza" Gerardo Viercovich - LA NACION

Vicuña acaba de llegar de Chile, a donde viajó junto a su novia, Eli Sulichin, a quien presentó ante su familia. “Acompañé a Benjamín a grabar un documental de Greenpeace a la Patagonia. Ahora estamos en Santiago conociendo a su familia y amigos”, dijo ella durante una charla con la periodista chilena Fany Mazuela, en Las últimas noticias. “Son todos muy amorosos acá en Chile. Todos me recibieron bien... Pero no me gusta hablar de cosas privadas ”, agregó mientras intentaba cambiar de tema.

Este es el segundo viaje de la flamante pareja. Durante febrero, ambos visitaron París, ciudad donde festejaron San Valentín. Los novios se instalaron en el Mandarin Oriental, un coqueto hotel cinco estrellas de la capital francesa con una ubicación inmejorable: la Rue Saint Honoré, en Place Vendôme. La pareja aprovechó los días para comer en lujosos restaurantes, visitar la muestra al aire libre del artista inglés Richard Orlinski, en La Place de l’Alma, con fascinantes esculturas a gran escala de leones y osos y otras criaturas. También recorrieron el emblemático Centro Cultural George Pompidou.

Después de la función, Vicuña se quedó hablando con Raggi y Furriel Gerardo Viercovich - LA NACION

A pesar de su reciente separación de la China Suárez, madre de sus dos hijos menores, Vicuña parece estar viviendo un gran momento personal. Durante el 2022 logró cumplir un objetivo que se puso hace rato: enfrentarse a la dura competencia deportiva Ironman Argentina.

“La felicidad de cumplir objetivos personales. Las metas están más cerca de lo que uno cree“, escribió hace unas semanas al publicar una foto suya luego de la competencia, en donde se lo ve mordiendo la medalla obtenida.

Ironman Argentina es un exigente triatlón que incluye natación, ciclismo y running. Sus concursantes deben hacer 10 kilómetros de running, 40 de bicicleta y 1500 metros de nado. Para poder superar esta prueba, Vicuña estuvo entrenando fuerte durante varios meses junto a un gran equipo que incluye a Maximiliano Martínez Monzón, un experimentado triatlonista que guio cada uno de sus pasos.