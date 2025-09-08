Lali Espósito sumó una nueva fecha en Vélez: cuándo es el show y cómo comprar las entradas
Tras llenar cuatro estadios, la artista anunció en vivo que volverá a tocar ahí en este 2025; “Nos reencontramos para cerrar este año increíble”, destacó
- 2 minutos de lectura'
Lali Espósito fue protagonista este fin de semana al llenar dos estadios de Vélez, el tercero y cuarto de este año. Como si eso no fuera poco, el domingo por la noche, en el último concierto, anunció en vivo que todavía habrá uno más: “Nos vemos el 16 de diciembre, carajo”, gritó antes de entonar la canción final.
Un rato después compartió ese video en sus redes sociales y escribió: “¡Nos reencontramos para cerrar este año increíble el 16 de diciembre acá mismo! ¡En Vélez! ¡Gracias por estos cuatro estadios repletos! ¡Vamos por ese quinto! Qué locura”.
A su vez, en ese mismo posteo, escribió la información necesaria para la compra de entradas. La preventa exclusiva con Galicia Visa estará disponible desde este miércoles 10 de septiembre a partir de las 15 horas. Y la venta general, un día después, el jueves 11 de septiembre, también a las 15 horas.
El show de Lali fue un éxito y nadie se lo quiso perder. En el recital del sábado, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron los protagonistas entre los muchos famosos que dijeron presente. Y en el día domingo, la celebridad que se llevó todas las miradas fue Peter Lanzani, expareja de Lali y amigo, que siempre que puede se acerca para acompañarla y apoyarla.
