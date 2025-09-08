Lali Espósito sumó una nueva fecha en Vélez: cuándo es el show y cómo comprar las entradas

Lali Espósito fue protagonista este fin de semana al llenar dos estadios de Vélez, el tercero y cuarto de este año. Como si eso no fuera poco, el domingo por la noche, en el último concierto, anunció en vivo que todavía habrá uno más: “Nos vemos el 16 de diciembre, carajo”, gritó antes de entonar la canción final.

Un rato después compartió ese video en sus redes sociales y escribió: “¡Nos reencontramos para cerrar este año increíble el 16 de diciembre acá mismo! ¡En Vélez! ¡Gracias por estos cuatro estadios repletos! ¡Vamos por ese quinto! Qué locura”.

Lali anunció en vivo un quinto Vélez y después lo compartió también en sus redes sociales

A su vez, en ese mismo posteo, escribió la información necesaria para la compra de entradas. La preventa exclusiva con Galicia Visa estará disponible desde este miércoles 10 de septiembre a partir de las 15 horas. Y la venta general, un día después, el jueves 11 de septiembre, también a las 15 horas.

El show de Lali fue un éxito y nadie se lo quiso perder. En el recital del sábado, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron los protagonistas entre los muchos famosos que dijeron presente. Y en el día domingo, la celebridad que se llevó todas las miradas fue Peter Lanzani, expareja de Lali y amigo, que siempre que puede se acerca para acompañarla y apoyarla.