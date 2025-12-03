Lali y Peter, juntos: el actor estuvo presente en el estreno del documental de Netflix de la cantante

Este jueves 4 de diciembre, Lali Espósito estrena LALI: la que le gana al tiempo, el documental que promete mostrar la intimidad de la artista pop en medio de la producción de sus últimos dos álbumes: Lali y No atiendas cuando el demonio llama. En medio de un evento previo al lanzamiento, la actriz sorprendió al posar junto a Peter Lanzani, su excompañero de ficción y expareja.

Lali presentó Lali: la que gana al tiempo (Foto: X/@MundoFamososOk)

En un evento íntimo, rodeada de amigos y familiares, la ex Casi Ángeles presentó la producción que podrá verse en Netflix. Allí se la pudo ver junto a Lautaro Espósito, primo y director del documental, Juana Blaya, productora, Juliana Gattas, Nicki Nicole, Luck Ra, La Joaqui, Mateo Sujatovich, Taichu, Mercedes Morán, Mery Del Cerro, Cande Vetrano, Victorio D’Alessandro y Justina Bustos, entre otras celebridades.

Lali junto a Nicki Nicole (Foto: X/@MundoFamososOk)

Sin embargo, fue la presencia de Lanzani, excompañero en la famosa tira de Cris Morena y expareja, que causó furor entre los fanáticos, ya que pese a que estuvieron de novios -no solo en la ficción, sino en la vida real-, lograron convertirse en grandes amigos y hacer perdurar ese vínculo con el paso del tiempo.

“Me voy a matar, la misma pose y todo”, escribió una usuaria en la red social X sobre un collage comparativo. Por un lado, los actores posaron abrazados frente a cámaras años atrás, y por el otro, la misma imagen cálida, pero en la actualidad. Mientras que otra, agregó: “Incondicionales”.

Las imágenes causaron furor entre los fanáticos (Foto: Captura X)

El paso del tiempo dejó en claro que Lali y Peter son grandes amigos, relación que quedó en evidencia en agosto de 2024, cuando en el Cris Morena Day -evento que organizó el canal de streaming Olga en el Gran Rex para rememorar los grandes trabajos de la productora-, hablaron de cómo fue su historia de amor lejos de los sets de grabación.

Peter Lanzani y Lali Espósito se reencontraron en el Gran Rex (Foto: Instagram @olgaenvivo)

“Para mí creo que era muy genuino, más allá del chiste de que en la vida real nos enamoramos y fuimos nuestro amor un montón de tiempo en una edad re especial del amor también”, comentó Espósito cuando fue consultada por su relación con Lanzani.

“Casi tu primer amor”, le dijo Cris Morena a Lali. “El tuyo no sé”, le comentó a Peter y él, rápidamente, dijo “sí, por supuesto”.

Lali y Peter recordaron su relación en épocas de Casi Ángeles

Momentos después, y con el público expectante y entusiasmado, la intérprete de “Disciplina” se dirigió a su amigo y precisó: “Mar y Thiago, no sé si coincidís, pero me parece que había algo tan genuino en los personajes escritos, tan lindos, que no salía a nosotros con mucha facilidad ese encanto que tenía esa pareja y creo que traspasó la tele y bueno, fijate vos, ¡70 años tenemos nosotros dos ahora y nos siguen queriendo!”.

De qué trata LALI: la que le gana al tiempo, el documental de Lali Espósito

Según la sinopsis oficial de Netflix, este documental “acompaña a Lali en su regreso después de tres años alejada de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy”.

Lali: la que le gana al tiempo - Tráiler Oficial

El documental dura una hora y 14 minutos y cuenta con la dirección de Lautaro Espósito, primo de la cantante. Promete mostrar la intimidad de la artista pop en medio de la producción de sus últimos dos álbumes: Lali y No atiendas cuando el demonio llama. Cuenta con material inédito, archivo personal y testimonios de quienes la acompañaron en esos años. Además, hace un repaso sobre su larga carrera que inició en novelas de Cris Morena como Floricienta y Casi Ángeles, y cómo eso la llevó hasta su presente.