Revelan los múltiples romances de Clint Eastwood, el actor que se declaró “adicto” a los amoríos

Clint Eastwood dirigió y actuó algunas de las películas más exitosas de Hollywood, pero esta semana se convirtió en el protagonista impensado de una historia de romances furtivos, amores profundos y relaciones extramatrimoniales.

Este martes salió a la venta en los Estados Unidos Clint: The Man and The Movies, una biografía escrita por Shawn Levy, que recopila citas de Eastwood, de 95 años, y de muchos de sus contemporáneos para arrojar luz sobre sus matrimonios con Maggie Johnson y Dina Ruiz, y sobre otras de las parejas de larga y corta duración que mantuvo el artista.

“Según muchos relatos, incluido el suyo propio, se comportaba más o menos como si fuera soltero”, escribe Levy sobre el primer matrimonio de Eastwood con Maggie Johnson, que duró de 1953 a 1984. Durante ese tiempo, tuvo múltiples amoríos, de los cuales, según la biografía, Johnson estaba al tanto. “Una cosa que Mag tuvo que aprender de mí fue que iba a hacer lo que quisiera”, declaró el cineasta a Photoplay en 1963. “Tuvo que aceptarlo, porque si no, no estaríamos casados”, agregó.

En otra de las citas que recompila el nuevo libro, que People adelantó en exclusiva, el protagonista de Los puentes de Madison indicó: “Soy independiente, un vagabundo, y [Maggie] me acepta como soy y no me estrangula con la posesividad femenina”. Y, además, le contó a su biógrafo autorizado Richard Schickel, autor de Clint Eastwood: A Biography, de 1997, que sus múltiples encuentros sexuales extramatrimoniales “simplemente se volvieron adictivos”, motivados por una sensación similar a la de “fumar un cigarrillo”.

Clint Eastwood y Maggie Johnson, un amor de juventud GROSBY GROUP

Las aventuras amorosas del director de Million Dollar Baby incluyeron desde encuentros sexuales casuales hasta relaciones lo suficientemente serias con mujeres que se convirtieron en madres de algunos de sus hijos. En total, el actor tuvo ocho hijos conocidos con seis mujeres.

Él y la doble de acción Roxanne Tunis dieron la bienvenida a su segunda hija, Kimber Lynn, en 1964, mientras él estaba casado con Johnson. No está claro si su esposa estaba al tanto de la aventura, aunque en Clint Eastwood: A Biography, Fritz Manes, amigo de la pareja, dijo que ella le había preguntado una vez si creía que su marido estaba “jugando”. Manes admitió haber mentido sobre las aventuras de Eastwood para tranquilizarla, y Johnson dijo que prefería no darle vueltas al asunto. Años después, al recordar su relación, Eastwood declaró a Playboy que Johnson era una mujer consciente de “cuánto espacio” él necesitaba.

En esta nueva biografía, a su vez, se afirma que lejos de “cuidarse” y mantenerse alejado de las miradas indiscretas, no tenía reparos en pasar a buscar a algunas de sus amantes a clases de actuación, por los estudios donde trabajaba e incluso en el complejo de apartamentos que compartía con su primera esposa.

El libro también relata el romance de Eastwood con Sondra Locke, a quien eligió para su película de 1975, El fugitivo Josey Wales. En su autobiografía de 1997, El bueno, el malo y el muy feo: Un viaje a Hollywood, Locke alegó que en el momento en el comenzaron su relación, Eastwood dijo que “ya no había una verdadera relación” entre él y Johnson.

Clint Eastwood y Sondra Locke, en Bronco Billy GROSBY GROUP

Tras el fin del romance, en 1989, Locke alegó en su libro que se había sometido a dos abortos y una ligadura de trompas, ya que Eastwood le había dicho que no quería tener más hijos, pero el cineasta negó las acusaciones: “Es curioso que ni siquiera se me pasara por la cabeza pedirle que se operara”, aseguró.

Una entrevista que Eastwood concedió, relatada en su biografía, incluyó una noche de desenfreno con la leyenda del jazz Miles Davis. Después de uno de los conciertos de Davis, Eastwood recordó: “Se acercó y me dijo: ‘Salgamos a buscar chicas’... Así que salimos y nos largamos”.

En una entrevista que Mamie Van Doren, compañera de Eastwood en la Escuela Universal de Talentos, brindó a People en 1986, la actriz indicó: “Siempre fue directo. Siempre conocía el camino más directo a mi camarín”.