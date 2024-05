Revelaron el contenido de los audios donde el Turco Naim habla del verdadero motivo de la separación con Emilia Attias

Escuchar

La separación de Emilia Attias y Julio Mario Sibara, mejor conocido como el Turco Naim, sigue sumando capítulos. Al shock de la noticia la semana pasada, con rumores de terceros en discordia y algunos pases de factura, se sumaron las desmentidas, los comunicados y la palabra de los protagonistas. Lejos de calmar las aguas, el tema continuó al rojo vivo, al conocerse el contenido de audios en los que el humorista confirmaba el final del amor y explicaba los motivos de la separación.

Los encargados de volver a poner el tema en el centro de la escena fueron Ángel de Brito y Yanina Latorre. Luego de escuchar la aclaración que Naim le hizo al periodista Pablo Layus el fin de semana, el conductor de LAM y su panelista aprovecharon para compartir los detalles de esos mensajes.

En primera persona

El Turco Naim rompió el silencio y contó la verdad sobre su separación de Emilia Attias. Foto/Instagram: @turconaimok

“El asunto es el siguiente: nos separamos en los mejores términos –arranca el mensaje que Naim le mandó a Layus el fin de semana–. Un desgaste de 20 años es normal y en este momento de nuestras vidas, por nuestras actividades, por las cosas que queremos hacer cada uno, se produjeron desgastes y decidimos parar la relación para no herir sentimientos y para que todo quede lindo. Yo la amo, ella me ama. Tenemos una familia hermosa y una hija que es lo más lindo que nos dio la vida. Y nos tenemos que cuidar de todas las b… que dicen”, aclaró el actor.

Luego, se tomó unos segundos para hablar de los supuestos terceros en discordia mencionados en el ciclo de espectáculos. “No está Nicolás Francella metido en el medio, eso es un bolazo. No está metida Florencia (de la V), eso es otro bolazo. Florencia es una amiga de toda la vida [con la que] que jamás tuve nada más que agradecimiento y trabajo. Soy muy amigo del marido”, expresó. Por último, hizo referencia a la supuesta depresión que le adjudicaron. “No estuve ni deprimido ni tirado en un sillón”, aseguró, y contó que tampoco está sin trabajo: hace streaming por Canchita TV y viajó a Ecuador para diseñar un bar. “Después vuelvo, tengo una película y el estreno de una obra de teatro. Trabajo me sobra y dicen cosas de la diferencia de edad que nunca me pesaron y a ella tampoco”, manifestó.

Los escandalosos audios

Emilia Attias en el evento de Baron B a fines de 2023. Foto/Instagram: @daianarosembergph

Luego de escuchar el descargo de Naim, tanto De Brito como Latorre decidieron ampliar la información que previamente habían dado al aire. “Algo que no dijimos, puntualmente, es que haya terceros en discordia y que ese es el único motivo de la separación. No dijimos que Nico Francella era el culpable. No dijimos que Flor de la V era una tercera en discordia”, arrancó el conductor. “¿Por qué se separaron?”, le preguntó entonces a su angelita. “Yo lo entiendo. No me voy a poner a discutir con él”, empezó a responder Latorre en son de paz, aunque le duró poco.

“Yo tengo muchos audios, tengo la voz del Turco -por eso me atreví a contar lo que conté- contando otra historia. Igual lo entiendo, nadie se sienta en la tele a contar toda la m… que le pasó en la vida con una mujer o con un hombre”, aseguró, y fue hasta el punto de: “Él dijo que se iba antes de que saltara el quilombo porque no quería estar presente cuando a ella le engramparan algún tipo porque está de joda”, disparó. “Yo lo escuché a eso de la voz del Turco Naim”, bancó de inmediato De Brito a su panelista. Además, explicó que en varios de los audios que él escuchó, Sibara habla muy bien de su ex. “Dice ´La entiendo, es joven, tiene que vivir su vida´”, agregó.

“Yo antes de que se destape la olla y la vean a ella de joda y yo quedar como un boludo, prefiero desaparecer de la escena”, completó Yanina Latorre.

Los presuntos motivos de la ruptura

Nicolás Francella y Emilia Attias actuaron juntos en la película de 2022 "En la mira" (Foto: Instagram @emilia_att)

El fin del amor lo anunció Latorre el último jueves, cuando explicó que la habrían visto “bailando muy pegada con un tipo”. Además, indicó: “Ella empezó a tener un vínculo con alguien: mensajes, chats hot con un tipo. Y él la descubrió”. En ese momento, Fernanda Iglesias mencionó el nombre de Nicolás Francella, con quien Attias trabajó en cine en 2022 en el film En la mira, disponible en Max.

LA NACION