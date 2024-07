El inesperado gesto de Cachete Sierra en medio de los rumores de noviazgo con Emilia Attias

Escuchar

A mediados de mayo trascendió que Emilia Attias y Julio Mario Sibara, conocido por todos como el Turco Naim, estaban separados. Tras todas las hipótesis, entredichos y supuestos sobre terceros en discordia, el humorista rompió el silencio y confirmó que los rumores eran ciertos. Sin embargo, remarcó que se separaron “en los mejores términos”.

Ahora, a casi dos meses de que la noticia se hiciera pública, trascendió que la modelo habría pegado “demasiada buena onda” con una persona del medio, que además trabajó con ella en Casi Ángeles. ¿Quién? Agustín ‘Cachete’ Sierra. Ambos coincidieron en la Patagonia por un proyecto laboral y habrían simpatizado bastante. Y justamente en medio de los rumores, el actor tuvo un gesto que no pasó inadvertido y alimentó los rumores de un posible acercamiento.

Según el periodista Juan Etchegoyen, Attias y Sierra pegaron "demasiada buena onda" durante un viaje que hicieron a la Patagonia junto con otros famosos (Foto: Instagram @emilia_att / @cachetesierra)

“Presten atención a la información, a las imágenes que nos van llegando de Villa La Angostura. Me dicen que ‘Cachete’ Sierra y Emilia Attias han pegado demasiada buena onda”, indicó el periodista Juan Etchegoyen a principios de esta semana en Mitre Live, el ciclo que se emite a través de las redes de la radio. “Yo no sé si se está gestando ahí un romance, una linda relación...”, reparó y explicó que los actores viajaron al sur, junto a otros famosos, para participar de la campaña publicitaria de una marca.

A partir de todo esto, el jueves el conductor de Mitre Live dio más detalles sobre el vínculo entre Sierra y Attias, quienes hace unos días coincidieron en la Patagonia por trabajo. “Alguien me dijo: ‘Juan, sé que hay muchos famosos en esta campaña publicitaria, pero prestá atención a Cachete y Emilia Attias porque se los ve muy cercanos, muy amigotes, con demasiada buena onda’”.

El periodista remarcó que no tiene “información fehaciente” que indique que entre ellos podría haber algo más que una buena relación, pero aclaró. “Esta persona que los vio a Emilia y Agustín en Villa La Angostura me dijo: ‘Los vi muy cercanos, demasiada buena onda’”. Asimismo, a partir de estos rumores, el comunicador dio cuenta de un gesto público que tuvo el ex Casi Ángeles para con su excompañera de elenco.

En medio de los rumores de un presunto acercamiento, Sierra comentó un posteo de Attias (Foto: Instagram @emilia_att)

“En las últimas horas, Emilia subió un posteo hablando de la campaña publicitaria que hizo; un posteo donde aparece ‘Cachete’ Sierra”, reparó Etchegoyen y advirtió que el actor comentó algo “que agiganta mucho más los rumores de romance”. Efectivamente, en la última publicación que hizo Attias en Instagram, en la cual compartió postales de su viaje al Sur, se destacó un mensaje que dejó el actor. Comentó con tres emojis de corazones celestes. Si bien en otro contexto esto podría haber pasado por alto, ahora, dado los rumores y el hecho de que se los habría visto “muy cercanos”, tomó mucha relevancia.

Por otro lado, así como Attias está separada de Naim, el conductor de Mitre Live dio cuenta de que Sierra habría terminado su relación con Carola Gil (mejor amiga de Martina ‘Tini’ Stoessel), a quien conoció en Rumis, el programa de streaming. “Esta esa es otra de las preguntas; como le habrá caído a la amiga de Tini Stoessel que ahora Cachete esté relacionado con Emilia Attias, porque siguen trabajando juntos”, reparó Etchegoyen. No obstante, dio a entender que Sierra y Gil estaría todo y que no habrían tenido “nada serio”.

