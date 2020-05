Fuente: LA NACION

Expareja, amigo del alma, compañero de buenos y malos momentos. Ricardo Darín fue y es un pilar fundamental en la vida de Susana Giménez . Aquel que puede llamarla para darle un consuelo, una palabra reconfortante o incluso marcarle cuando se equivoca.

El actor estuvo el viernes en Código Silly , el programa que Fernando "Coco" Silly capitanea por Pop Radio, y aunque a lo largo de la entrevista el conductor trató de evitar caer en el lugar común de preguntarle a Ricardo sobre la diva, resolvió el dilema dejándolo a decisión del entrevistado: "¿Querés que este sea el único programa que no te pregunta sobre Susana Giménez? Yo me la banco, le pongo el pecho, porque me van a hacer m.".

"El silencio es salud -respondió Darín-. Qué puedo decir yo sobre Susana más que la quiero, que lamento lo que le pasó. Lo único que detesto es la cantidad de boludos que deben estar contentos ahora porque tuvo un accidente ". El intérprete se refiere al mal momento que está atravesando la estrella, quien fue internada en el sanatorio Cantegril de Punta del Este luego de caerse por una escalera .

"Qué te puedo decir de ella, que la adoro y la adoraré hasta el fin de mis días. A veces se va al pasto, pero eso forma parte de su ADN. No tiene filtro . A veces, como amigo, le aviso, pero también es cierto que a esta altura de mi vida estoy dispuesto a respetar lo que piensen los demás aunque no esté de acuerdo. Es así, porque sino todo es un chamuyo".

La decisión de Darín de no cuestionar a su amiga y excompañera proviene, precisamente, de la estrecha relación que los une desde hace cuarenta años: "El afecto tiene que estar por encima de todo, y debe estar también directamente relacionado con cómo fue esa persona con vos en la vida, si fue o no de frente, cómo se manejó con vos".

Mientras Coco Silly asentía cada palabra de su colega, Ricardo decidió dar por terminado el tema, "todos cambiamos de opinión, el mundo está en movimiento permanente, te puede pasar que hoy estás de acuerdo y mañana no. Pero bueno, eso es todo lo que te puedo decir sobre ella".