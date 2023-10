escuchar

El horror que desató el ataque terrorista que Hamas perpetró el sábado pasado en el sur de Israel y que desató una nueva guerra en el territorio no le resultó indiferente a Ricardo Darín. Lejos de quedarse “de brazos cruzados”, el actor decidió aportar su granito de arena: se sumó a la campaña por la liberación de los argentinos Iair y Eitan Horn , secuestrados por el brazo armado de la agrupación islamita y aún cautivos en algún lugar de la Franja de Gaza .

“Por favor, devuelvan a los argentinos”, reza el video que los familiares y amigos de los hermanos difundieron en la cuenta de Instagram @liberenaloshorn. “Por favor, liberen a los argentinos”, repiten todos y cada uno de ellos, con la voz firme y clara, sin dejar de mirar a la cámara. “Liberen a la gente inocente. Por favor, detengan esto”, cierra la pieza el actor. “Pedimos la inmediata liberación con vida de los argentinos rehenes en Gaza” , fue la frase elegida para cerrar la secuencia, junto a la foto de Iair y Eitan.

Consultado por LA NACION, el protagonista de Argentina, 1985 explicó que fue Florencia Bas, su mujer, quien hizo el contacto con la familia de los jóvenes y así surgió su participación en el video. “ Pido por favor su liberación, aunque no creo que seamos escuchados a la vista de la crueldad imperante ”, ensayó. “Es más, no sé si no es peor, ya que se nota que la visibilidad es lo buscado”, reflexionó, pero de inmediato, interpelado por la gravedad de la situación, explicó que sintió que, de todos modos, algo debía hacer. “ Quedarse de brazos cruzados no sirve ”, sentenció.

Además de Darín, otras figuras públicas se sumaron a la iniciativa: Roberto García Moritán, legislador porteño, y el actor y guionista Iair Said.

“Esto es terrible”

Iair y Eitan son hijos del periodista y educador argentino-israelí Itzik Horn, quien vive hace más de 20 años en Israel, y están desaparecidos desde el 7 de octubre, cuando Hamas atacó el kibutz Nir Oz, donde se encontraban.

Ellos son Iair y Eitan Horn, argentinos, son los hijos de nuestro amigo y corresponsal desde #Israel Itzik Horn. Están desaparecidos desde ayer, si alguien los vio o sabe algo por favor comuniquense con éste medio Faltan del Kibutz Nir Oz https://twitter.com/fmjai

“ Estoy dispuesto a escuchar lo peor, pero a saber algo. Dios no lo permita. Pero decís ‘los mataron’, bueno, los mataron, pero sabés. Ahora no sabés si están secuestrados, muertos tirados en algún lado... Esto es terrible ”, contó con angustia Itzik en diálogo con LN+. “Me siento mal. Me siento totalmente impotente. Yo en lo personal no tengo algo que hacer. Me llaman y les digo que, si creen, recen, pidan, prendan una vela”, agregó.

Horn ya se contactó con autoridades, vecinos, allegados, hospitales; y todavía no hay información. “Mi hijo mayor, Iair, vive en el kibutz Nir Oz, que es de donde faltan los chicos; y mi hijo menor lo fue a visitar porque en Israel todavía era feriado. A primera hora de la mañana de ayer, que empezó esta brutal y salvaje invasión de los terroristas de Hamas, sonaron las primeras sirenas e intercambié con mi hijo mayor: ‘¿Estás en el refugio? Chau’”, relató el hombre el domingo pasado. Ese fue el último contacto que tuvo con sus hijos.

“Me puse en contacto con los hospitales de la zona para ver si los recibieron como heridos, con documentos y sin documentos, y no hay ningún tipo de confirmación. A algunos lugares mandé fotos, pero acá donde vivo los caminos están cerrados. La orden es no alejarse de los refugios porque Hamas y la Yihad Islámica siguen disparando. Amigos se comunicaron con la Cancillería y la Embajada”, indicó sobre cómo vive estos momentos.

Reclamo oficial

Durante la jornada de hoy, el canciller argentino Santiago Cafiero le reclamó a Hamas que “acepte el requerimiento de la comunidad internacional para que se liberen los rehenes”, luego de que los combatientes del grupo islamista secuestraran al menos 150 personas en suelo israelí en medio de la ofensiva lanzada el sábado.

En medio de un recrudecimiento de los bombardeos en la Franja de Gaza en respuesta por la letal incursión de los insurgentes de Hamas, el funcionario enfatizó que Argentina “se suma al llamado” para que “prontamente se pueda hacer efectiva una intervención humanitaria internacional que garantice la vida y el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de niños y niñas israelíes y palestinos”.

Hasta el momento, 1304 argentinos fueron anotados en el registro de nuestro Consulado en Tel Aviv para ser evacuados desde Israel.



Estamos coordinando con el @MindefArg, @Aerolineas_AR y la @InfoAMIA para traer en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de argentinos. — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) October 11, 2023

LA NACION

Temas Ricardo Darín