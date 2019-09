Ricky Martin espera otro bebé junto a su esposo: "Estamos embarazados"

Ricky Martin, en familia: el artista dijo presente en un especial evento realizado en Washinton y asistió junto con su marido y sus dos hijos Crédito: Agencias

Ricky Martin y su esposo, el artista Jwan Yosef, van a agrandar la familia otra vez. Sí, el encargado de hacer el gran anuncio fue el propio cantante que el sábado último dio la buena noticia, luego de recibir un premio de la organización Human Rights Campaign, en Washington.

"Tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando. ¡De acuerdo! Me gustan las familias grande", dijo emocionado el puertorriqueño de 47 años, luego de haberle dedicado el premio a su esposo y a sus hijos.

"Jwan te amo. Mis hermosos gemelos, Valentino y Matteo, los quiero con todo mi corazón, son mi fuerza. Me inspiran cada día y me motivan para seguir adelante. Son unos niños increíbles, los quiero. Y Lucía, mi bebita, que no está aquí con nosotros -se quedó en casa con la abuela- pero también es la luz de mi vida", expresó el cantante al recibir el premio por su activismo en favor de los derechos LGTBI.

Recordemos que el cantante fue padre por primera vez en 2009 por gestación subrogada, fruto de la cual nacieron sus mellizos, Valentino y Matteo. En 2016, Martin conoció a Yosef y un año después oficializaron su relación y pasaron por el altar. En 2018 la pareja se convirtió en padre de una niña que nació en diciembre: "Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef".

Desde las redes sociales, Ricky Martin suele mostrar -con algunos reparos- lo feliz que es con su familia y lo orgulloso que está de todos sus hijos. Por ahora, lo que no hizo desde sus cuentas virtuales es hacer este gran anuncio pero seguramente no faltará mucho tiempo para que lo haga con un especial posteo.

Cuando nació la pequeña Lucía, el cantante no pudo evitar la emoción de convertirse nuevamente en padre y le escribió unas cálidas palabras a su beba. "Esto ha sido sin duda un cumpleaños [Ricky Martin cumple el 24 de diciembre] y celebración de la Navidad única en nuestras vidas. Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida", expresó en ese momento.